Він стартував із 17 млн євро. Джекпот Євромільйони досяг 125 млн євро, і ви можете купити білет з України (реклама)

Сьогодні ввечері лотерея EuroMillions розіграє приголомшливий лотерейний джекпот у розмірі € 125 мільйонів.

Лотерея EuroMillions - найпопулярніша транснаціональна лотерея Європи, і, в порівнянні з американськими лотереями, пропонує більш сприятливі шанси на виграш будь-якого лотерейного призу, в тому числі і джекпоту.

Лотерея Євромільйони неймовірно популярна у всіх країнах Європи, але особливо зростають продажі білетів у періоди суперрозіграшів або коли джекпот досягає позначки в 100 мільйонів євро і вище. Громадянам України можливість офіційно брати участь в тиражах лотереї Європи надає сайт TheLotter.com, провідний у світі сервіс з продажу офіційних лотерейних білетів онлайн.

"Ми раді запропонувати наші послуги жителям України", - заявляє представник компанії Адріан Коореманс. "Ось як це працює: місцеві агенти TheLotter в Іспанії придбають білети від вашого імені. Як оплату за послугу, сайт містить невелику комісію за транзакцію, а ви отримаєте скановану копію ваших білетів перед початком трансляції тиражу. У разі виграшу будь-якого призу, ви отримаєте його цілком, за вирахуванням податкових зборів, де це може бути застосовано".

Євромільйони - що, де, коли?

Лотерея Євромільйони (EuroMillions) проводиться вже п'ятнадцятий рік. За цей час вона міцно закріпилася як найбільша лотерея континенту і стала однією з найбільш популярних серед гравців з усього світу. Спочатку лотерея проводилася тільки у Франції, Іспанії та Великій Британії, але в подальшому до них приєдналися ще кілька країн Європи, включно з Австрією, Бельгією, Португалією та Швейцарією. Розіграші проводяться двічі на тиждень - по вівторках і п'ятницях.

Мінімальний розмір джекпоту становить 17 мільйонів євро, максимальна межа першого призу - 190 мільйонів. Останнім, кому вдалося забрати додому цю суму, став гравець з Великої Британії, який вважав за краще зберегти анонімність. Це був найбільший лотерейний виграш в історії країни.

Крім самого джекпоту і 12 другорядних призових категорій, всі учасники, які купили білети, автоматично потрапляють у "Раффл" - додатковий розіграш з призами до 1 мільйона євро. Переможці "Раффл" визначаються за надрукованим на білеті буквено-цифровим кодом.

Наступний розіграш лотереї відбудеться сьогодні увечері, о 20:45 за Парижем, і жителі України можуть спробувати зірвати джекпот нарівні з гравцями з будь-якої іншої країни світу.

Як грати в Євромільйони онлайн?

Євромільйони відкриті для всіх любителів лото незалежно від їхнього географічного розташування. Якщо ви не живете в одній із країн-організаторів, ви можете придбати лотерейні білети онлайн через сервіс "theLotter".

Пройдіть реєстрацію на сайті TheLotter.com Виберіть лотерею EuroMillions Відзначте 5 номерів (від 1 до 50) Виберіть 2 "зіркові номери" (від 1 до 12) Підтвердіть покупку

На сайті TheLotter.com пропонується мінімальна кількість полів (3 поля), за € 16,8.

Щасливі переможці

Виграти в лотерею складно, але можливо, як показують історії наших щасливих переможців.

Один з найбільших лотерейних переможців на сайті: житель Багдада, який виграв $ 6.4 мільйона в лотереї Орегон Мегабакс в серпні 2015 р. На його прикладі було доведено, що нерезиденти США можуть офіційно забрати свій лотерейний виграш з білетом, придбаним онлайн на сайті TheLotter.

Дивовижний виграш громадянина Іраку, однак, не єдиний приклад того, як учасники лотерей онлайн на TheLotter.com виграють у лотереї й успішно забирають свої виграші. Так, пенсіонерка з Панами зуміла виграти $ 30-мільйонний джекпот у лотереї Флорида Лото в липні 2017 р.

Джекпот лотереї EuroMillions може бути зірваний вже сьогодні. Як і резиденти Іспанії або Франції, ви теж можете взяти участь у тиражі і спробувати виграти величезний джекпот! Беручи участь у тиражах EuroMillions з України онлайн на сайті theLotter.com, ваші шанси на виграш рівно такі ж, як і шанси тих, хто купує лотерейні білети в кіосках на території Іспанії.

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