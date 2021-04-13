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Новини
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Звільнений ексглава "Укрзалізниці" Жмак намагається через суд зупинити роботу найбільшого перевізника країни, - експерт

Звільнений ексглава

Володимир Жмак вже отримав відмову в задоволенні свого першого позову, поданого до Господарського суду Києва.

Звільнений Кабміном у березні колишній глава правління Укрзалізниці Володимир Жмак після відмови суду в першому позові подав вже другий, який може паралізувати роботу компанії - найбільшого перевізника України.

Про це на своїй сторінці в Facebook пише директор аналітичного центру "Діалог" Андрій Миселюк.

"Непередбачувана ситуація розвивається навколо"Укрзалізниці". Колишній керівник компанії Володимир Жмак, звільнення якого в березні підтримав Кабмін, тепер намагається будь-яким чином повернутися у крісло голови правління, ставлячи при цьому під загрозу роботу всієї компанії", - пише Миселюк.

Як пояснює експерт, Жмак вже отримав відмову в задовільненні свого першого позову, поданого до Господарського суду Києва, в якому вимагав заборонити Кабміну приймати рішення про обрання / призначення нового голови або в.о. голови Укрзалізниці та навіть проводити відбір кандидатів на цю посаду.

Отримавши від суду відмову, Жмак подав вже другий позов, розраховуючи на те, що розглядом його буде займатися вже інший суддя, більш "зацікавлений", за словами Миселюка, в ухваленні рішення на користь Жмака.

"Чим закінчаться ці судові перипетії, передбачити складно. У самій Укрзалізниці сподіваються, що суд не піде на поводу у юристів звільненого екс-голови правління компанії, прийме справедливе рішення, і компанія продовжить виходити з кризи після піврічної роботи Жмака на посаді голови правління компанії", - відзначає Миселюк.

У разі задовільнення повторного позову Жмака робота найбільшого перевізника країни буде зупинена до завершення судових розглядів, попереджає експерт.

"Ось де справжні питання національної безпеки ...", - резюмує Миселюк.

Раніше ЗМІ вже повідомляли, що 17 березня Кабмін звільнив з посади голови правління Укрзалізниці Володимира Жмака, який займав цю позицію з серпня минулого року.

Автор: 

Укрзалізниця (6897) Жмак Володимир (47)


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два-три судьи и страна остановилась. Это интересно, особенно в контексте обеспечения продовольственной безопасности Иордании.
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13.04.2021 16:42 Відповісти
А нельзя ли этого Жмака, хорошенько - хорошенько так пожмакать, чтоб больше не вздумалось ему этой хернёй заниматься???
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13.04.2021 17:27 Відповісти
Мистер Бин хочет назад в кресло убыточной укрзализныци. И что ж они туда так рвутся-то? Наверное, их цель чистые и новые вагоны).
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13.04.2021 17:48 Відповісти
Сколько заплатили этому "эксперту" за его экспертные суждения?
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13.04.2021 19:36 Відповісти
Зразу видно, що попередні коментатори нічого не читали і вірять в те, що Зелені неЛохи їм впарюють!!! Якраз Жмак і хоче по-справжньому реформувати укрзалізницю, а багато хто цього ой як не хоче. Так що правильно робить Жмак. Дуже сподіваюсь,що у нього вийде поновитися на посаді. А Шмигаль- це ахметовська маріонетка, повний бездар і сволота.
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13.04.2021 22:19 Відповісти
 
 