"Укрзалізниця" втрачає кредитний рейтинг через борги перед "Сбербанком"

Міжнародне кредитне агентство Standard&Poors знизило кредитний рейтинг акціонерної компанії "Укрзалізниця" (УЗ) з рівня "B-" до рівня "CCC".

Про це повідомила пресслужба УЗ.

За оцінкою УЗ, єдиним фактором для зниження рейтингу стало наближення в коронавірусних умовах терміну погашення частини кредиту на користь АТ Сбербанк" - 30 травня поточного року.

"Як відомо фінансовому ринку і агентству, "Укрзалізниця" працює над кількома варіантами рефінансування зазначеного боргу і, без сумніву, не допустить виникнення випадку невиконання зобов’язань за запозиченнями", - йдеться в повідомленні.

Згідно з офіційними звітами, чистий збиток "Укрзалізниці" за підсумками 2020 року становить майже 11,9 млрд грн. При цьому фінансові зобов'язання компанії в 2020 році зросли більш ніж на 1 млрд грн - до 58,3 млрд грн.

Як відомо, угоду щодо реструктуризації боргу на суму майже $200 млн, що підлягає погашенню, УЗ завершила наприкінці липня 2020 року. Займався цим Іван Юрик, який нині знову обіймає крісло голови правління компанії. Тоді було реструктуризовано тіло кредиту, але не процентна ставка: вона залишилася на рівні 12% річних, що вдвічі вище від середньої по ринку на той період часу (6%). Через це УЗ щорічно переплачує російському банку майже 360 млн грн.