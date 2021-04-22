УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4656 відвідувачів онлайн
Новини
1 619 7

"Укрзалізниця" втрачає кредитний рейтинг через борги перед "Сбербанком"

Міжнародне кредитне агентство Standard&Poors знизило кредитний рейтинг акціонерної компанії "Укрзалізниця" (УЗ) з рівня "B-" до рівня "CCC".

Про це повідомила пресслужба УЗ.

За оцінкою УЗ, єдиним фактором для зниження рейтингу стало наближення в коронавірусних умовах терміну погашення частини кредиту на користь АТ Сбербанк" - 30 травня поточного року.

"Як відомо фінансовому ринку і агентству, "Укрзалізниця" працює над кількома варіантами рефінансування зазначеного боргу і, без сумніву, не допустить виникнення випадку невиконання зобов’язань за запозиченнями", - йдеться в повідомленні.

Згідно з офіційними звітами, чистий збиток "Укрзалізниці" за підсумками 2020 року становить майже 11,9 млрд грн. При цьому фінансові зобов'язання компанії в 2020 році зросли більш ніж на 1 млрд грн - до 58,3 млрд грн.

Як відомо, угоду щодо реструктуризації боргу на суму майже $200 млн, що підлягає погашенню, УЗ завершила наприкінці липня 2020 року. Займався цим Іван Юрик, який нині знову обіймає крісло голови правління компанії. Тоді було реструктуризовано тіло кредиту, але не процентна ставка: вона залишилася на рівні 12% річних, що вдвічі вище від середньої по ринку на той період часу (6%). Через це УЗ щорічно переплачує російському банку майже 360 млн грн.

Автор: 

Сбербанк (340) Укрзалізниця (6927)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://www.youtube.com/watch?v=M_IaEjLgSLo
показати весь коментар
22.04.2021 15:40 Відповісти
Фы фсё фрёти...Там же борцун бородатая женщина сырожа Лещенко!
показати весь коментар
22.04.2021 16:00 Відповісти
чистый убыток "Укрзализныци" по итогам 2020 года составил почти 11,9 млрд грн

Нормально Григорий! Отлично Константин(с)
показати весь коментар
22.04.2021 16:04 Відповісти
Укразалiзниця, кредит, в сбербанке кацапском? - оксюморон какой-то.
показати весь коментар
22.04.2021 16:06 Відповісти
Цікаво в якому році вони бляха набралися цих кредитів в рашистському банку,і куди дивилася наша влада!?
показати весь коментар
22.04.2021 16:29 Відповісти
Лєщ отримує зарплатню позичаючи гроші в кацапів під державну відповідальність ?
показати весь коментар
22.04.2021 16:32 Відповісти
 
 