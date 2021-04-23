Помер експрезидент Києво-Могилянської академії Андрій Мелешевич

Експрезидент Національного університету "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА) Андрій Мелешевич помер на 59 році життя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НаУКМА.

"Непоправна втрата для Могилянської спільноти. Андрій Мелешевич, президент Києво-Могилянської академії (2014-2019), декан факультету правничих наук НаУКМА (2005-2014), до останнього працював професором кафедри загальнотеоретичного правознавства і публічного права.

Щирі співчуття рідним і близьким Андрія Анатолійовича.

Сумуємо і пам'ятаємо", - сказано в повідомленні.

Андрій Мелешевич народився в 1962 році. Здобув юридичну освіту в Київському національному (тоді - державному) університеті імені Тараса Шевченка та Сіракузькому університеті в США. У Могилянці він був професором факультету правничих наук, який очолював перед обранням президентом.

Мелешевич був президентом Києво-Могилянської академії з 2014 по 2019 рік. У лютому 2020 педагога переобрали на цю посаду, однак Кабінет Міністрів відмовився його призначати, посилаючись на тлумачення положень закону "Про вищу освіту".

6 квітня на своїй сторінці у фейсбуці Мелешевич написав, що вдруге за три місяці захворів на COVID-19.

Редакція Цензор.НЕТ висловлює співчуття рідним і близьким Андрія Мелешевича.



