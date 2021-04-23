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Умер экс-президент Киево-Могилянской академии Андрей Мелешевич

Умер экс-президент Киево-Могилянской академии Андрей Мелешевич

Экс-президент Национального университета "Киево-Могилянская академия" (НаУКМА) Андрей Мелешевич умер на 59 году жизни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НаУКМА.

"Невосполнимая потеря для Могилянского сообщества. Андрей Мелешевич, президент Киево-Могилянской академии (2014-2019), декан факультета правовых наук НаУКМА (2005-2014), до последнего работал профессором кафедры общетеоретического правоведения и публичного права.

Искренние соболезнования родным и близким Андрея Анатольевича.

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Скорбим и помним", - говорится в сообщении.

Андрей Мелешевич родился в 1962 году. Получил юридическое образование в Киевском национальном (тогда - государственном) университете имени Тараса Шевченко и Сиракузском университете в США. В Могилянке он был профессором факультета правовых наук, который возглавлял перед избранием президентом.

Мелешевич был президентом Киево-Могилянской академии с 2014 по 2019 год. В феврале 2020 педагога переизбрали на эту должность, однако Кабинет Министров отказался его назначать, ссылаясь на толкование положений закона "О высшем образовании".

6 апреля на своей странице в Фейсбуке Мелешевич написал, что во второй раз за три месяца заболел COVID-19.

Умер экс-президент Киево-Могилянской академии Андрей Мелешевич 01

Редакция Цензор.НЕТ выражает соболезнования родным и близким Андрея Мелешевича.

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Умер экс-президент Киево-Могилянской академии Андрей Мелешевич 03

Автор: 

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