Умер экс-президент Киево-Могилянской академии Андрей Мелешевич
Экс-президент Национального университета "Киево-Могилянская академия" (НаУКМА) Андрей Мелешевич умер на 59 году жизни.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НаУКМА.
"Невосполнимая потеря для Могилянского сообщества. Андрей Мелешевич, президент Киево-Могилянской академии (2014-2019), декан факультета правовых наук НаУКМА (2005-2014), до последнего работал профессором кафедры общетеоретического правоведения и публичного права.
Искренние соболезнования родным и близким Андрея Анатольевича.
Скорбим и помним", - говорится в сообщении.
Андрей Мелешевич родился в 1962 году. Получил юридическое образование в Киевском национальном (тогда - государственном) университете имени Тараса Шевченко и Сиракузском университете в США. В Могилянке он был профессором факультета правовых наук, который возглавлял перед избранием президентом.
Мелешевич был президентом Киево-Могилянской академии с 2014 по 2019 год. В феврале 2020 педагога переизбрали на эту должность, однако Кабинет Министров отказался его назначать, ссылаясь на толкование положений закона "О высшем образовании".
6 апреля на своей странице в Фейсбуке Мелешевич написал, что во второй раз за три месяца заболел COVID-19.
Редакция Цензор.НЕТ выражает соболезнования родным и близким Андрея Мелешевича.
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