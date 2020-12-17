Киево-Могилянская академия призывает депутатов не назначать Шкарлета министром образования
Национальный университет "Киево-могилянская академия" напоминает о плагиате в научных работах Сергея Шкарлета и призывает депутатов ВР не голосовать за его кандидатуру на должность министра образования Украины.
Открытое заявление сообщества НаУКМА размещено на официальном сайте университета, сообщает Цензор.НЕТ.
"Назначение на высший пост человека, чья репутация как ученого является небезупречной, а факты употребления плагиата в научных работах общеизвестны, может нанести большой вред всей сфере образования, от которой зависит развитие нашей страны", - сказано в заявлении.
Сообщество НаУКМА призвало депутатов не голосовать за кандидатуру Шкарлета.
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"Мы считаем, что Министром образования и науки Украины должен быть только человек с безупречной академической репутацией и патриотической гражданской позицией", - отметили авторы заявления.
Напомним, 25 июня 2020 года правительство назначило Сергея Шкарлета заместителем министра образования на науки и одновременно возложило на него обязанности и.о. министра. Решение было принято вопреки общественной критике, которая звучала по поводу его возможного назначения. Между тем Верховная рада так и не проголосовала за его утверждение в должности министра.
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По данным сайта "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях", статья для докторской диссертации и.о. министра образования Сергея Шкарлета сплошной плагиат - совпадения с работами других ученых составляют 87,4%.
Также об обнаружении плагиата в трех работах Шкарлета заявлял комитет по этике Нацагентства качества высшего образования.
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конечно воровать чужие мысли и идеи - ето плохо от слова, совсем.
но те хто их писал - знают - все переписывается и перефразовыется....
поетому, если тебе уже повезло "проскочить" защиту стыреной диссертации - размахивать ей не надо как минимум....
проверьте бубину - юрыст же - не куском шаурмы неопрятный рот обляпаный - вченый!
мозгов не хватает шо свое сделать, придумать, построить? - очень плохо.
спизженым размахивать? - та вообще никуда.
нормальный институт - (ну тогда был, сейчас не знаю).
но я с самого начала понимал, шо из меня строитель - как из говна пуля,
ну могу вердра с цементом подносить и ето примерно все.
поетому - получил, спрятал и забыл.....
свой строительный диплом даже никому не показывал.
тупо пошел учиться снова, но уже по тому, шо мне нравится - те же 4 года..
не думаю шо 2й раз я бы смог сделать тоже самое.....
а за тему - навіть не в рецептах діло - спилкування - от за це дякую.
і да, я сдався, - в нас густий лед посипався - мабуть взавтра будуть якись перемовини.....
хлопци вже "пикають" - розчищають, як на мене - дзвинькае (розчищалки дзинькають)
- то як би и мона було б....
- Я умный... Я даже не возьмусь!...
"- Чи може вся в/ч відпочить на одну путівку в санаторій?
- Може. Якщо цю путівку дать начальнику штабу і відправить його у відпустку..."
Так проканає і цей українофоб головне що він ЗЕбіл напів-сепаратист - капітулянт, які потрібні нашому продажному ....резиденту ЗЕ капітулянту.. Так навіть втікач в паРашу кривавий ЗЕК - проффессор теж написав силу-силенну всяких "розумних" книжок, і за них отримував некволі премії, гонорари... І це незважаючи на те що навіть при написанні свого прізвища він кремлівський яничар іуда робив купу помилок..
https://censor.net/ru/blogs/3225499/deriban_dlya_svoih_shkarlet_vovraschaet_v_mon_ukrainy_tendernye_shemy_tabachnika
https://www.bbc.com/ukrainian/features-53109550 Шкарлет купив службовий автомобіль за 60 тисяч доларів, які мали піти на платню викладачам.