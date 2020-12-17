РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9444 посетителя онлайн
Новости
6 182 39

Киево-Могилянская академия призывает депутатов не назначать Шкарлета министром образования

Киево-Могилянская академия призывает депутатов не назначать Шкарлета министром образования

Национальный университет "Киево-могилянская академия" напоминает о плагиате в научных работах Сергея Шкарлета и призывает депутатов ВР не голосовать за его кандидатуру на должность министра образования Украины.

Открытое заявление сообщества НаУКМА размещено на официальном сайте университета, сообщает Цензор.НЕТ.

"Назначение на высший пост человека, чья репутация как ученого является небезупречной, а факты употребления плагиата в научных работах общеизвестны, может нанести большой вред всей сфере образования, от которой зависит развитие нашей страны", - сказано в заявлении.

Сообщество НаУКМА призвало депутатов не голосовать за кандидатуру Шкарлета.

Читайте на Цензор.НЕТ: Комитет Рады не поддержал назначение Шкарлета министром образования, - нардеп "Голоса" Пипа

"Мы считаем, что Министром образования и науки Украины должен быть только человек с безупречной академической репутацией и патриотической гражданской позицией", - отметили авторы заявления.

Напомним, 25 июня 2020 года правительство назначило Сергея Шкарлета заместителем министра образования на науки и одновременно возложило на него обязанности и.о. министра. Решение было принято вопреки общественной критике, которая звучала по поводу его возможного назначения. Между тем Верховная рада так и не проголосовала за его утверждение в должности министра.

Также на Цензор.НЕТ: Шкарлет о предупреждении ЕС: "Цитирование отрывков из письма является вырванным из контекста"

По данным сайта "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях", статья для докторской диссертации и.о. министра образования Сергея Шкарлета сплошной плагиат - совпадения с работами других ученых составляют 87,4%.

Также об обнаружении плагиата в трех работах Шкарлета заявлял комитет по этике Нацагентства качества высшего образования.

Автор: 

Киево-Могилянская академия (104) Минобразования (1736) высшее образование (182) Шкарлет Сергей (297)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+27
Киево-Могилянская академия призывает депутатов не назначать Шкарлета министром образования - Цензор.НЕТ 1473
показать весь комментарий
17.12.2020 02:21
+13
Если Шкарлету не хватило ума просто поменять порядок слов, не искажая смысла - то он идиот. А зачем нам министр-идиот? Только для того, чтобы през-идиот лучше смотрелся на его фоне? Хотя, для большей части 73% какихразниц они, похоже, близки к гениям...
показать весь комментарий
17.12.2020 07:10
+11
Национальный университет "Киево-могилянская академия" , наївні як діти... Ви, дійсно вважаєте, що главЗе!біл та дЄрмак, розшукують кращих з кращих? Хіба, що в сенсі розвалу та доведення до абсурду.
показать весь комментарий
17.12.2020 05:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Черговий піпець...
показать весь комментарий
17.12.2020 02:17 Ответить
Киево-Могилянская академия призывает депутатов не назначать Шкарлета министром образования - Цензор.НЕТ 1473
показать весь комментарий
17.12.2020 02:21 Ответить
Можна подумати, зелена влада така ідеальна, от тільки цей міністр-плагіатор єдиний недолік.
показать весь комментарий
17.12.2020 03:00 Ответить
Шкарлет лучший среди худших, а кроме худших сейчас вообще никого нет. Может Супрун назначить и о министра МОН?
показать весь комментарий
17.12.2020 03:13 Ответить
зебланпля.
показать весь комментарий
17.12.2020 06:46 Ответить
А чем Супрун хуже?
показать весь комментарий
17.12.2020 07:23 Ответить
те хто не писал диссертации - не знают как они пишутся....
конечно воровать чужие мысли и идеи - ето плохо от слова, совсем.
но те хто их писал - знают - все переписывается и перефразовыется....
поетому, если тебе уже повезло "проскочить" защиту стыреной диссертации - размахивать ей не надо как минимум....

проверьте бубину - юрыст же - не куском шаурмы неопрятный рот обляпаный - вченый!
показать весь комментарий
17.12.2020 03:22 Ответить
Если Шкарлету не хватило ума просто поменять порядок слов, не искажая смысла - то он идиот. А зачем нам министр-идиот? Только для того, чтобы през-идиот лучше смотрелся на его фоне? Хотя, для большей части 73% какихразниц они, похоже, близки к гениям...
показать весь комментарий
17.12.2020 07:10 Ответить
та согласен с вами сразу и навсегда - шо уже тут...
мозгов не хватает шо свое сделать, придумать, построить? - очень плохо.
спизженым размахивать? - та вообще никуда.
показать весь комментарий
17.12.2020 07:19 Ответить
Для того, щоб ніхто не здогадався, що Вова тупий, папа Саша зробив йому диплом юриста... Але Вова се одно ТУПИМ залишився...
показать весь комментарий
17.12.2020 07:15 Ответить
диплом строителя у меня - КИСИ.
нормальный институт - (ну тогда был, сейчас не знаю).
но я с самого начала понимал, шо из меня строитель - как из говна пуля,
ну могу вердра с цементом подносить и ето примерно все.
поетому - получил, спрятал и забыл.....
показать весь комментарий
17.12.2020 07:25 Ответить
Ну по первому образованию я инженер - радиоэлектроник....
показать весь комментарий
17.12.2020 07:56 Ответить
position - data base administrator.

свой строительный диплом даже никому не показывал.

тупо пошел учиться снова, но уже по тому, шо мне нравится - те же 4 года..
не думаю шо 2й раз я бы смог сделать тоже самое.....
показать весь комментарий
17.12.2020 08:04 Ответить
Я теж, за першою освітою, працював лише перші десять років... Потім зрозумів, що "не моє", поступив у юрВУЗ. Ну, а кулінарної освіти взагалі не отримував...
показать весь комментарий
17.12.2020 07:58 Ответить
(До "Ватри" заглянь... Там "свіженьке", якраз для тебе...).
показать весь комментарий
17.12.2020 08:00 Ответить
та я вже жінці всі твоі рецепти показав - щось переписувала,
а за тему - навіть не в рецептах діло - спилкування - от за це дякую.
показать весь комментарий
17.12.2020 08:14 Ответить
Рибка маринована, на Новий рік, під чарочку - "пісня"!...
показать весь комментарий
17.12.2020 08:28 Ответить
та шо б тільки йшло....
і да, я сдався, - в нас густий лед посипався - мабуть взавтра будуть якись перемовини.....
показать весь комментарий
17.12.2020 08:40 Ответить
Ну, раз так - то й добре... Сиди дома... Менше будеш нерви тіпать за кермом... Головне - підстрахуйся якимсь розпорядженням дорожньої поліції, про обмеження руху на дорогах, в зв"язку з з погодними умовами... "Дуроломи" ж, не тільки в Україні, у владних кабінетах, бувають...
показать весь комментарий
17.12.2020 08:49 Ответить
подивимося....
хлопци вже "пикають" - розчищають, як на мене - дзвинькае (розчищалки дзинькають)
- то як би и мона було б....
показать весь комментарий
17.12.2020 08:57 Ответить
ТИ будеш сміяться - коли були місцеві вибори, харків"яни вибрали мером Кернеса - "суперворюгу", що мало в чому поступався Коломойському. А його "кондрат ухопив" - захворів коронавірусом. Відвезли в Німеччину. Вибори йшли, коли він хворів. Вибрали... Так спішили його прихвостні, що, без прийняття ним присяги, вже і сесію розпочали... А вчора "траур оголосили" - Кернес "ласти склеїв"...
показать весь комментарий
17.12.2020 09:54 Ответить
Национальный университет "Киево-могилянская академия" , наївні як діти... Ви, дійсно вважаєте, що главЗе!біл та дЄрмак, розшукують кращих з кращих? Хіба, що в сенсі розвалу та доведення до абсурду.
показать весь комментарий
17.12.2020 05:14 Ответить
Знову поставить якогось досвідченого мажора, і дасть йому зарплату в 200 000 відповідно до його апетитів.
показать весь комментарий
17.12.2020 08:15 Ответить
Володимир, з освітою біда і я не заперечував би й 200тисяч, оскільки, батьки прихованих "вундеркіндів" по 1500$ дають (на лапу) за вступ на державну форму навчання... Це у районному центрі та за еквівалент середньої-спеціальної... І це дешевше, чим платна форма навчання.
показать весь комментарий
17.12.2020 11:34 Ответить
🙄🤔☹️ А потом столбы падают ,потому что считать не кому и кафедры закрываются 😡 А вообще вы пляти зелёные дискредитируете науку и образование 😠😠😠
показать весь комментарий
17.12.2020 06:51 Ответить
- Ты сильный, ты справишься!...
- Я умный... Я даже не возьмусь!...
показать весь комментарий
17.12.2020 07:17 Ответить
В дурного сумнівів не буває, тому ідіотів так часто ставлять на керівні посади.
показать весь комментарий
17.12.2020 08:33 Ответить
У нас, в армії, казали: "Хто вміє працювать - працює... Хто не вміє працювать - вчить... Хто не вміє вчить - командує...". Мене один НШ вчив, як "правильно" юридичні документи складать... Пішов я у відпустку. Він "наскладав"... Отримав "неповну службову відповідність"... Потім звинувачував мене, бо я "невчасно пішов у відпустку, покинувши роботу напризволяще...".
"- Чи може вся в/ч відпочить на одну путівку в санаторій?
- Може. Якщо цю путівку дать начальнику штабу і відправить його у відпустку..."
показать весь комментарий
17.12.2020 08:41 Ответить
Странные эти ученые с Киево-Могилянской академии, да ведь назначат вопреки их просьбе. Если посмотреть так и президент без образования, за него учился папа профессор и мама Рима, а ведь управляет стадом баранов 73%, депутаты так половина из ник купили себе диплом, а проверь их диплома на оригинальность так плагиат там будет не 90% а все 95% одна фамилия останется оригинальна
показать весь комментарий
17.12.2020 07:28 Ответить
Могилянке 400 лет - Зебилам 40 --"...жираф умней!"
показать весь комментарий
17.12.2020 07:55 Ответить
Это самая важная должность в стране. На ней должен быть человек, который сможет вывести науку на новый уровень. Важно создать орган, который будет добывать знания со всего мира и важно в каждой стране мира иметь людей получающих новые знания и доставляющих их в Украину. А в Украине академия наук должна работать с ними и выводить новые знания и делать их компактнее с самым важным и без повторных идей из разных трудов. и нужно выстраивать систему образования по природе детей, то бишь делать тесты детей и если ребенок расположен к наукам, то вести его образование по наукам, к которым у него предрасположенность, а если ребенок расположен к спорту, то обучать его спорту к которому его природа располагает, а если к труду предрасположен, то обучать его по данному направлению. Нужно раскрывать природу детей тестами и вести их обучение по их данным. И человек занимающий такой пост должен обладать полнотой морали и лишен власти над собой пороками и он должен быть мудрецом. Он должен создавать систему науки - создавать научные города, силиконовые долины, создавать аналоги DARPA, создавать филиалы лучших институтов мира с сотрудничеством с ними. Привлекать средства также для постройки инфраструктуры научной. Это должность, которая создает образование народа и его воспитание и менталитет и люди воспитанные в этой системе делают страну должны делать страну великой и не только страну, а и двигать человечество вперед. Эта должность важна для всего человеческого развития ибо люди воспитанные в этой системе будут создавать новое что то для мира и мир будет также отталкиваться от этих достижений. Потому эту должность должен занимать действительно человек, который свой разум заострял всю жизнь и не тратил время на пороки - развлечения и то что отравляет дух и приводит разум к упадку. Это важнейшая должность и ее занимать могут только те, кто достоин по развитию разума ее занимать - это должен быть человек развит во всех ответвлениях и его мозг должен светиться лучами знаний.
показать весь комментарий
17.12.2020 07:58 Ответить
Могилянке неучи не нужны в министрах. Это уже хороший признак !
показать весь комментарий
17.12.2020 08:01 Ответить
Шкарлет такой же "вчёный", как и ростовский зек Януковощ.... Хоть пока и не отрывает дамам уши вместе с серёжками и не сбивает норковые и пыжиковые шапки с несчастных голов прохожих....Но, он молод, и у него ещё все подвиги впереди....
показать весь комментарий
17.12.2020 08:20 Ответить
у ЗеБілів немає нормальных кандидатур, бо з ЗеБільною шушваллю ніхто з нормальных та порядних спеціалістів працювати не буде.
показать весь комментарий
17.12.2020 08:22 Ответить
Могилянское сообщество напоминает мне НКВД.Такое же напыщенное и обременённое непомерным самомнением и незаменимостью.Я спросил образцового студента ХПИ,которого хотят оставить при институте о его дальнейших планах.Он ответил,что не идиот получать 6000,он найдёт более оплачиваемую работу.Таковы наши научные кадры в вышах,где профессор получает 15 тыс от силы.У нас в почёте Гепы и Дупы,Хряки всевозможные,т.н. прохвесоры.
показать весь комментарий
17.12.2020 08:34 Ответить
Сама система образования такая же.Совковое ее продолжение. Попробуйте поспорить с таким вот прохфэсором.
показать весь комментарий
17.12.2020 08:39 Ответить
Києво-Могилянська академія закликає депутатів не призначати Шкарлета міністром освіти - Цензор.НЕТ 1605
Так проканає і цей українофоб головне що він ЗЕбіл напів-сепаратист - капітулянт, які потрібні нашому продажному ....резиденту ЗЕ капітулянту.. Так навіть втікач в паРашу кривавий ЗЕК - проффессор теж написав силу-силенну всяких "розумних" книжок, і за них отримував некволі премії, гонорари... І це незважаючи на те що навіть при написанні свого прізвища він кремлівський яничар іуда робив купу помилок..
показать весь комментарий
17.12.2020 08:42 Ответить
шкарлет не только плагиатор, но и вор.
https://censor.net/ru/blogs/3225499/deriban_dlya_svoih_shkarlet_vovraschaet_v_mon_ukrainy_tendernye_shemy_tabachnika

https://www.bbc.com/ukrainian/features-53109550 Шкарлет купив службовий автомобіль за 60 тисяч доларів, які мали піти на платню викладачам.
показать весь комментарий
17.12.2020 08:52 Ответить
 
 