Киево-Могилянская академия призывает депутатов не назначать Шкарлета министром образования

Национальный университет "Киево-могилянская академия" напоминает о плагиате в научных работах Сергея Шкарлета и призывает депутатов ВР не голосовать за его кандидатуру на должность министра образования Украины.

Открытое заявление сообщества НаУКМА размещено на официальном сайте университета, сообщает Цензор.НЕТ.

"Назначение на высший пост человека, чья репутация как ученого является небезупречной, а факты употребления плагиата в научных работах общеизвестны, может нанести большой вред всей сфере образования, от которой зависит развитие нашей страны", - сказано в заявлении.

Сообщество НаУКМА призвало депутатов не голосовать за кандидатуру Шкарлета.

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"Мы считаем, что Министром образования и науки Украины должен быть только человек с безупречной академической репутацией и патриотической гражданской позицией", - отметили авторы заявления.

Напомним, 25 июня 2020 года правительство назначило Сергея Шкарлета заместителем министра образования на науки и одновременно возложило на него обязанности и.о. министра. Решение было принято вопреки общественной критике, которая звучала по поводу его возможного назначения. Между тем Верховная рада так и не проголосовала за его утверждение в должности министра.

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По данным сайта "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях", статья для докторской диссертации и.о. министра образования Сергея Шкарлета сплошной плагиат - совпадения с работами других ученых составляют 87,4%.

Также об обнаружении плагиата в трех работах Шкарлета заявлял комитет по этике Нацагентства качества высшего образования.