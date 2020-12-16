Комитет Рады не поддержал назначение Шкарлета министром образования, - нардеп "Голоса" Пипа

Комитет парламента по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования.

Об этом сообщила в Фейсбуке член комитета, депутат "Голоса" Наталья Пипа, информирует Цензор.НЕТ.

"Рекомендовал залу ВРУ завтра определиться. Так что ответ мы получим завтра в зале", - написала она.

Ранее коллега Пипы по фракции Совсун сообщила, что за Шкарлета отказываются голосовать большинство "слуг народа". Недостающие голоса, по ее словам, могут дать "Батькивщина", "За майбутнє", "Довіра" и часть ОПЗЖ, но и этих голосов может не хватить.

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Напомним, 25 июня 2020 года правительство назначило Сергея Шкарлета заместителем министра образования на науки и одновременно возложило на него обязанности и.о. министра. Решение было принято вопреки общественной критике, которая звучала по поводу его возможного назначения. Между тем Верховная рада так и не проголосовала за его утверждение в должности министра.

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По данным сайта "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях", статья для докторской диссертации и.о. министра образования Сергея Шкарлета сплошной плагиат - совпадения с работами других ученых составляют 87,4%.

Также об обнаружении плагиата в трех работах Шкарлета заявлял комитет по этике Нацагентства качества высшего образования.