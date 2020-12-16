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Комітет Ради не підтримав призначення Шкарлета міністром освіти, - нардеп "Голосу" Піпа

Комітет Ради не підтримав призначення Шкарлета міністром освіти, - нардеп

Комітет парламенту з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти.

Про це повідомила в Фейсбуці член комітету, депутатка "Голосу" Наталія Піпа, інформує Цензор.НЕТ.

"Рекомендував залу ВРУ завтра визначитися. Так що відповідь ми отримаємо завтра в залі", - написала вона.

Комітет Ради не підтримав призначення Шкарлета міністром освіти, - нардеп Голосу Піпа 01

Раніше колега Піпи по фракції Совсун повідомила, що за Шкарлета відмовляються голосувати більшість "слуг народу". Голоси, яких бракує, за її словами, можуть дати "Батьківщина", "За майбутнє", "Довіра" та частина ОПЗЖ, але і цих голосів може не вистачити.

Нагадаємо, 25 червня Кабінет Міністрів України призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета заступником міністра освіти та науки і одночасно поклало на нього обов'язки в.о. міністра. Рішення було прийнято всупереч громадській критиці, яка звучала з приводу його можливого призначення. Тим часом Верховна рада так і не проголосувала за його затвердження на посаді міністра.

За даними сайту "Помилки і фальсифікації в наукових дослідженнях", стаття для докторської дисертації в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета суцільний плагіат - збіги з роботами інших вчених становлять 87,4%. Сам Шкарлет заперечує звинувачення в плагіаті.

Також про виявлення плагіату в трьох роботах Шкарлета заявляв комітет з етики Нацагентства якості вищої освіти.

Автор: 

ВР (14971) кандидат (228) комітет (370) Міносвіти (1412) Піпа Наталя (11) Шкарлет Сергій (353)


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16.12.2020 18:43 Відповісти
таким чином - Скарлетта харю унесло ветром....
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16.12.2020 19:01 Відповісти
луначарского из него не вышло, зато переквалифицируется в зеленую плесень
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16.12.2020 19:08 Відповісти
его и прошлый раз не поддержали. Шо не помешпало бубе назначить его и.о.
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16.12.2020 19:37 Відповісти
Ему ещё надо какие-то курсы при синагоге закончить, и тогда будет совсем "наш человек".
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16.12.2020 20:13 Відповісти
 
 