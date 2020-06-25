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Кабмін (13940) призначення (2239) Міносвіти (1404) Шкарлет (353)

Кабмін призначив Шкарлета в.о. міністра освіти і науки

Кабмін призначив Шкарлета в.о. міністра освіти і науки

Кабінет Міністрів України призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти і науки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема, Шкарлета призначено заступником міністра освіти, а також на нього покладено обов'язки в. о. міністра.

Шкарлет - доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України. З травня 2010 року ректор Чернігівського національного технологічного університету. Лауреат Державної премії України у сфері освіти 2017 року за роботу "Науково-теоретичні, методичні та технологічні аспекти комплексної IT-підтримки діяльності інноваційного університету".

Також читайте: Представник "Велюру" збирає підписи за відставку Бабака, що не підтримав кандидатуру "відрижки Табачника" Шкарлета на посаду міністра освіти, - "слуга народу" Лерос

Як повідомлялося, 18 червня парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра освіти.

Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" виявив, що 27% монографії кандидата на пост міністра освіти, а нині ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета - це текстові запозичення у інших авторів без належних посилань на них (плагіат).

Кандидат на пост міністра освіти Сергій Шкарлет не раз заявляв про свою прихильність Партії регіонів, під час Революції Гідності змушував студентів зняти українські прапори з гуртожитку. За інформацією ексміністерки Ганни Новосад, його кандидатуру лобіює кілька ректорів, які хочуть скасувати "незручні" реформи.

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Топ коментарі
+57
Ну от. Я казав що його призначать. Призначеннями керівників в Україні займається Москва. Так що шансів не було.
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25.06.2020 14:31
+47
Реванш успешен.
Зеленский - это антиреформы.
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25.06.2020 14:31
+31
Кабмин назначил Шкарлета и.о. министра образования и науки - Цензор.НЕТ 9535
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25.06.2020 14:38
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Ну от. Я казав що його призначать. Призначеннями керівників в Україні займається Москва. Так що шансів не було.
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25.06.2020 14:31 Відповісти
Вже був один Окуркін, тепер Шкарпеткін,
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25.06.2020 14:34 Відповісти
ОМАНСКИЙ ШМОНДЕР----выкурил айкос и принял "гениальное " решение,ОНО ТУПОЕ И УПРЯМОЕ,КАК ИШАК
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25.06.2020 16:17 Відповісти
ето которий на деньги института скупает автомобили
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25.06.2020 22:19 Відповісти
Реванш успешен.
Зеленский - это антиреформы.
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25.06.2020 14:31 Відповісти
А вот это зря , очень зря !!!
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25.06.2020 14:34 Відповісти
Я вот помню в армии на картах рисовал вр.и.о. (временно исполняющий обязанности), а мы иногда подшучивали на генералами (некоторые шутки понимали), и писали с.и.о. (случайно исполняющий обязанности) .
Наверное это тот случай!
Кстати, никто не знает - эта должность министра будет как играющий тренер
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25.06.2020 14:47 Відповісти
Просто если ставить министром нужно одобрение парламента , а исполняющего обязанности может назначать кабмин без процедуры прохождения кандидатуры через ВР. Такая себе лазейка .
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25.06.2020 15:12 Відповісти
Шкарлет. Унесьонный ветром. Вместе с цирком-95! Скоро на ваших экранах. )
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25.06.2020 14:35 Відповісти
ми кацапи любім СПІД в ізвращєнной формє...
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25.06.2020 14:36 Відповісти
продажна зелена наволоч...
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25.06.2020 14:36 Відповісти
Головне всі концерви повідкривались. Чекаємо антиреваншу
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25.06.2020 14:36 Відповісти
а шо.. міністром не призначают, призначимо його іо.. о це так схема
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25.06.2020 14:37 Відповісти
Кабмин назначил Шкарлета и.о. министра образования и науки - Цензор.НЕТ 9535
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25.06.2020 14:38 Відповісти
...министром очистки
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25.06.2020 14:49 Відповісти
Давить будет , как делал это его давний друг табачник...
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25.06.2020 14:51 Відповісти
От тепер українські дітки почнуть вчити про злих бандеровців та хороших НКВДистів. І все це- на російській мові. Всі навчальні плани будуть узгоджені з Москвою.
Зате без ;бариг;.

Зате ;прікольна;.
Кабмин назначил Шкарлета и.о. министра образования и науки - Цензор.НЕТ 4283
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25.06.2020 14:38 Відповісти
Кабмін призначив Шкарлета в.о. міністра освіти і науки - Цензор.НЕТ 3381
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25.06.2020 15:07 Відповісти
і плювати вони хотіли на всі протести і викриття у плагіаторстві і ватності
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25.06.2020 14:39 Відповісти
Для Зеленського ватність та інтеліктуальна крадіжка, пріорітети відбору. Це ж 100% його людина
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25.06.2020 20:06 Відповісти
тільки не інтелектуальна крадіжка, а крадіжка інтелектуальної власності, цілком тупа, бездарна крадіжка
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26.06.2020 09:27 Відповісти
Это то чмо что сплагиатило большую половину своих работ...и меньшую тоже???
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25.06.2020 14:39 Відповісти
не оно, не оно сплагиатило, попрошу! аспиранты сплагиатили, а оно не виновато! оно вообще никакого отношения к своим работам не имеет
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26.06.2020 09:25 Відповісти
Это корабельный дуб...или баобаб??? Или тоже сосна???
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25.06.2020 14:41 Відповісти
йолка
Кабмин назначил Шкарлета и.о. министра образования и науки - Цензор.НЕТ 5499
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25.06.2020 14:44 Відповісти
Зачем обижаете человека.Он - не сосна.... Он - сосновое дупло...
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25.06.2020 14:50 Відповісти
вот оно . новое ЗЕленое лицо . правда от него чуток Партией Регионов воняет но кто из зебобиков на это будет обращать внимание
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25.06.2020 14:41 Відповісти
не чуток партией регионов воняет, а прям таки прёт "русским духом"
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25.06.2020 15:05 Відповісти
Плагиат, покупка служебного авто за 60 тыс.у.е., за плечами партия районов...
Ну, типичное новое лицо с зелёным оттенком и головой, ударенной об корабельную сосну....
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25.06.2020 14:41 Відповісти
зелесрань опять пробивает дно. более мерзкой рожи чем этот рыг, наверное, сложно было бы найти во всей стране.
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25.06.2020 14:46 Відповісти
Уголовное дело о присвоении 60 000дол. ректором Шкарлетом уже открыто? Шкарлет задержан? Сидит в СИЗО? Будет образованием из камеры руководить? Камера, наверное, планая - с джакузи, баром и бильярдным столом....
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25.06.2020 14:47 Відповісти
Он украинофоб и пророссийский патриот, ему ничего не грозит от зелёной власти ни за какую коррупцию. Коррупция при Зеленском привтествуется, главное, чтобы это была своя коррупция.
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25.06.2020 14:56 Відповісти
..."Не мытьем, так катанием" - таким выражением называют поступок человека, который добился своей цели, используя все возможные способы...
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25.06.2020 14:52 Відповісти
Кабмін призначив Шкарлета в.о. міністра освіти і науки - Цензор.НЕТ 4525
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25.06.2020 14:55 Відповісти
Ссут в глаза.
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25.06.2020 14:57 Відповісти
Особенно ценно в нем то, что во время майдана он заставлял студентов снять украинские флаги. Этот ненавидит Украину всей душой. И именно его зеленая власть так настойчиво проталкивала.
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25.06.2020 15:04 Відповісти
Це призначення говорить, що реванш проходить в турборежимі. Зверху обгортка зелена- ЗЕ, а в середині одні риги і малороси. Вони і керують державою і від них залежать всі процеси, якими заправляють Медведчук, Беня і Ахметка. Що можна сказати тій частині населення, які це зробили разом, ви просто тупі, вухасті шкідники.Натворили і під лавку, думаєте воно саме розсмокчеться? Ні, це або надовго, або вже кінець.
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25.06.2020 15:07 Відповісти
Продано!
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25.06.2020 15:08 Відповісти
А что вас удивляет, если к презу приближены такие откровенные антиукраинские ядовитые твари как Бужанский и Дубинский?
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25.06.2020 15:16 Відповісти
зеля переймає талант пуйла,
призначати на посади людей найбільш шкідливих
для справи України
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25.06.2020 15:18 Відповісти
Ой, прахвессор!
"Научно-теоретические, методические и технологические аспекты комплексной IT-поддержки деятельности инновационного университета".
Знаем мы таких прохвесаров инновацыонно-инвестиционного маркетинга по мерчендайзрменту!
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25.06.2020 15:20 Відповісти
Зермах хронически игнорирует мнением антикоррупционеров, и как правило уже много раз зе падал лицом в грязь, и главное никаких выводов не делает, т.е. он сам себя опускает, запаса авторитета почти не осталось.
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25.06.2020 15:22 Відповісти
Хатітє сказать что бубачка нє в автарітєтє?
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25.06.2020 15:31 Відповісти
За даними декларації 2020 року сім'я Шкарлет володіє 3 автоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Pajero Mitsubishi Pajero WAGON (2013 р.в, куплене у 2018);
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ford_Kuga Ford Kuga Titanium (2013 р.в, куплене у 2018), у власності дружини;
https://uk.wikipedia.org/wiki/Toyota_Land_Cruiser#Land_Cruiser_200_(2007-) Toyota Land Cruiser 200 (2013 р.в, куплене у 2018).

Крім того, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 ЧНТУ (де Шкарлет працює ректором і може ним користуватися) у 2020 році купив елітний білий автомобіль https://uk.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Amarok VW Amarok Volcano за 60000 дол.
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25.06.2020 15:24 Відповісти
Чергова ЗЕлена цвіль...
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25.06.2020 15:43 Відповісти
Ніяких конкурсів, чергове призначення ЗЕлізуна....
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25.06.2020 15:48 Відповісти
а чо так слабо? Треба було зразу Табачника призначити!
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25.06.2020 16:05 Відповісти
Лядь! Ну от як вчителям прищеплювати учням високоморальну поведінку, якщо їх начальник - злодій від науки?
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25.06.2020 16:12 Відповісти
яким , млять, вчителям??? ці ідіоти і вибрали нам цю нечисть у владу!
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25.06.2020 17:42 Відповісти
Попрошу не узагальнювати. Я не обирав.
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25.06.2020 18:02 Відповісти
вот твари!
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25.06.2020 16:19 Відповісти
Призначили керувати процесом "какая-разніцизації" освіти.
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25.06.2020 16:20 Відповісти
Логика ЗЕ нельзя министром назначим И.О. но на всех насрем
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25.06.2020 16:20 Відповісти


це та гнида, якiй не подобається наш український прапор?
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25.06.2020 16:39 Відповісти
І не тільки прапор - все Українське. Напевно курить айкоси.
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25.06.2020 20:56 Відповісти
А чому Табачника не повернути???
Чи може Дугіна з фєдєрастії позвати або Прилєпіна???
Зелена влада покидьків - запроданців...
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25.06.2020 16:40 Відповісти
Кабмін призначив Шкарлета в.о. міністра освіти і науки - Цензор.НЕТ 1
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25.06.2020 16:50 Відповісти
мiй ****..к

Кабмін призначив Шкарлета в.о. міністра освіти і науки - Цензор.НЕТ 4787
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25.06.2020 17:43 Відповісти
Цей шмігаль збирає до себе всю банду ригів.Мабуть що б було зручніше їхати до растова.
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25.06.2020 17:44 Відповісти
Риги нікуди й не дівалися, крім Яника і Кровосісі та ще пари-тройки пшонок-захарченків.
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25.06.2020 18:42 Відповісти
Походу новый Табачник нарисовался куме.
-Так.Але его картины никто не купит
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25.06.2020 18:10 Відповісти
Упоротий риговонял. ЗЕлупи, ви це зробили, тупі вівці
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25.06.2020 18:41 Відповісти
Мандзій мабуть айкоси не курить і ненадійна як корабельна сосна
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25.06.2020 19:20 Відповісти
https://life.pravda.com.ua/society/2020/06/25/241372/

Плагіатор та любитель дорогих машин за держкошт Шкарлет став в.о. міністра освіти і науки
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25.06.2020 19:35 Відповісти
Дожились Скарлет О*Хара вже ірландець в уряді.
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25.06.2020 19:41 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/columns/2020/06/17/7256078/

Як уряд намагається зробити корупціонера часів Януковича міністром освіти
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25.06.2020 19:41 Відповісти
А у нас були інші? У нас всі функціонери перебували у всіх партіях та на всіх посадах за всіх урядів. Кланов-феодальна система.
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25.06.2020 20:08 Відповісти
типовий ректор-функціонер, точно такий, як і більшість. Буде типовим українським міністром, який веде типову освітньо-наукову політику в дусі Сабачника. Той взагалі докторську отримав "за сукупністю публікацій". Не для того вони туди йдуть щоб реформувати освіту чи науку. Їм треба бюджет пиляти, а не херньою страдати. Все буде, як завжди.
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25.06.2020 19:57 Відповісти
зеленский, пшел нах.
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25.06.2020 19:57 Відповісти
Этот как и Молюска наверное полон идей. Возможно предложит официально продавать дипломы. О цене он в курсе.
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25.06.2020 20:18 Відповісти
Причём ВИПдипломы дороже.
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25.06.2020 20:58 Відповісти
Кацапы понимают, что воспитание и образование молодежи это основа для будущего страны и какое воспитание и образование ты заложишь, таким и будет результат. Именно поэтому для них всегда критически важным иметь своего министра образования в нашей стране.
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25.06.2020 21:28 Відповісти
Зебилам не удалось протянуть через комитет рады, так не беда - и.о. может годами уничтожать все украинское в наших школах и ВУЗах.
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25.06.2020 21:30 Відповісти
Вот! Тоже самое написала ниже.
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25.06.2020 23:55 Відповісти
Зеленые ублюдки могут
назначать только синих рыгиАналов...
а в это время гибнут ребята на войне
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25.06.2020 23:17 Відповісти
И.о. - это очень удобно. Никакой Рады, голосования и прочей демократической хрени. Сразу назначил кабмин и усё!
У нас есть и.о.директора ДБР. Клоун назначил. Тоже без парламента. Голоса не могут собрать. А это и.о. может быть долго и столько всего можно натворить. Короче, зелень уху ела.
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25.06.2020 23:54 Відповісти
Не знали, как от Табачника избавиться, теперь этого чудо-профессионала проталкивают и навязывают стране Ермаки. Только ермаки свалят в Москву, а Зе будет отгребать за всех этих гавриков аваковых и венедиктовых по полной.
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26.06.2020 13:23 Відповісти
 
 