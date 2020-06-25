Кабмін призначив Шкарлета в.о. міністра освіти і науки
Кабінет Міністрів України призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти і науки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.
Зокрема, Шкарлета призначено заступником міністра освіти, а також на нього покладено обов'язки в. о. міністра.
Шкарлет - доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України. З травня 2010 року ректор Чернігівського національного технологічного університету. Лауреат Державної премії України у сфері освіти 2017 року за роботу "Науково-теоретичні, методичні та технологічні аспекти комплексної IT-підтримки діяльності інноваційного університету".
Як повідомлялося, 18 червня парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра освіти.
Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" виявив, що 27% монографії кандидата на пост міністра освіти, а нині ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета - це текстові запозичення у інших авторів без належних посилань на них (плагіат).
Кандидат на пост міністра освіти Сергій Шкарлет не раз заявляв про свою прихильність Партії регіонів, під час Революції Гідності змушував студентів зняти українські прапори з гуртожитку. За інформацією ексміністерки Ганни Новосад, його кандидатуру лобіює кілька ректорів, які хочуть скасувати "незручні" реформи.
Будь ласка, зачекайте...
Зеленский - это антиреформы.
Наверное это тот случай!
Кстати, никто не знает - эта должность министра будет как играющий тренер
Зате без ;бариг;.
Зате ;прікольна;.
Ну, типичное новое лицо с зелёным оттенком и головой, ударенной об корабельную сосну....
призначати на посади людей найбільш шкідливих
для справи України
"Научно-теоретические, методические и технологические аспекты комплексной IT-поддержки деятельности инновационного университета".
Знаем мы таких прохвесаров инновацыонно-инвестиционного маркетинга по мерчендайзрменту!
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ford_Kuga Ford Kuga Titanium (2013 р.в, куплене у 2018), у власності дружини;
https://uk.wikipedia.org/wiki/Toyota_Land_Cruiser#Land_Cruiser_200_(2007-) Toyota Land Cruiser 200 (2013 р.в, куплене у 2018).
Крім того, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 ЧНТУ (де Шкарлет працює ректором і може ним користуватися) у 2020 році купив елітний білий автомобіль https://uk.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Amarok VW Amarok Volcano за 60000 дол.
це та гнида, якiй не подобається наш український прапор?
Чи може Дугіна з фєдєрастії позвати або Прилєпіна???
Зелена влада покидьків - запроданців...
-Так.Але его картины никто не купит
Плагіатор та любитель дорогих машин за держкошт Шкарлет став в.о. міністра освіти і науки
Як уряд намагається зробити корупціонера часів Януковича міністром освіти
назначать только синих рыгиАналов...
а в это время гибнут ребята на войне
У нас есть и.о.директора ДБР. Клоун назначил. Тоже без парламента. Голоса не могут собрать. А это и.о. может быть долго и столько всего можно натворить. Короче, зелень уху ела.