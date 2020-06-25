Кабмин назначил Шкарлета и.о. министра образования и науки
Кабинет Министров Украины назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу.
В частности, Шкарлет назначен заместителем министра образования, а также на него возложены обязаности и.о. министра.
Шкарлет - доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. С мая 2010 года ректор Черниговского национального технологического университета. Лауреат Государственной премии Украины в сфере образования 2017 года за работу "Научно-теоретические, методические и технологические аспекты комплексной IT-поддержки деятельности инновационного университета".
Как сообщалось, 18 июня парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра образования.
Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" обнаружил, что 27% монографии кандидата на пост министра образования, а ныне ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета - это текстовые заимствования у других авторов без надлежащих ссылок на них (плагиат).
Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. По информации экс-министра Анны Новосад, его кандидатуру лоббирует ряд ректоров, которые хотят отменить "неудобные" реформы.
Пожалуйста, подождите...
Зеленский - это антиреформы.
Наверное это тот случай!
Кстати, никто не знает - эта должность министра будет как играющий тренер
Зате без ;бариг;.
Зате ;прікольна;.
Ну, типичное новое лицо с зелёным оттенком и головой, ударенной об корабельную сосну....
призначати на посади людей найбільш шкідливих
для справи України
"Научно-теоретические, методические и технологические аспекты комплексной IT-поддержки деятельности инновационного университета".
Знаем мы таких прохвесаров инновацыонно-инвестиционного маркетинга по мерчендайзрменту!
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ford_Kuga Ford Kuga Titanium (2013 р.в, куплене у 2018), у власності дружини;
https://uk.wikipedia.org/wiki/Toyota_Land_Cruiser#Land_Cruiser_200_(2007-) Toyota Land Cruiser 200 (2013 р.в, куплене у 2018).
Крім того, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 ЧНТУ (де Шкарлет працює ректором і може ним користуватися) у 2020 році купив елітний білий автомобіль https://uk.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Amarok VW Amarok Volcano за 60000 дол.
це та гнида, якiй не подобається наш український прапор?
Чи може Дугіна з фєдєрастії позвати або Прилєпіна???
Зелена влада покидьків - запроданців...
-Так.Але его картины никто не купит
Плагіатор та любитель дорогих машин за держкошт Шкарлет став в.о. міністра освіти і науки
Як уряд намагається зробити корупціонера часів Януковича міністром освіти
назначать только синих рыгиАналов...
а в это время гибнут ребята на войне
У нас есть и.о.директора ДБР. Клоун назначил. Тоже без парламента. Голоса не могут собрать. А это и.о. может быть долго и столько всего можно натворить. Короче, зелень уху ела.