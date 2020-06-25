Кабмин назначил Шкарлета и.о. министра образования и науки

Кабинет Министров Украины назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу.

В частности, Шкарлет назначен заместителем министра образования, а также на него возложены обязаности и.о. министра.

Шкарлет - доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. С мая 2010 года ректор Черниговского национального технологического университета. Лауреат Государственной премии Украины в сфере образования 2017 года за работу "Научно-теоретические, методические и технологические аспекты комплексной IT-поддержки деятельности инновационного университета".

Как сообщалось, 18 июня парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра образования.

Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" обнаружил, что 27% монографии кандидата на пост министра образования, а ныне ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета - это текстовые заимствования у других авторов без надлежащих ссылок на них (плагиат).

Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. По информации экс-министра Анны Новосад, его кандидатуру лоббирует ряд ректоров, которые хотят отменить "неудобные" реформы.

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