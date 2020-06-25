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Кабмин (13505) назначение (2142) Минобразования (1731) Шкарлет (297)

Кабмин назначил Шкарлета и.о. министра образования и науки

Кабмин назначил Шкарлета и.о. министра образования и науки

Кабинет Министров Украины назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу.

В частности, Шкарлет назначен заместителем министра образования, а также на него возложены обязаности и.о. министра.

Шкарлет - доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. С мая 2010 года ректор Черниговского национального технологического университета. Лауреат Государственной премии Украины в сфере образования 2017 года за работу "Научно-теоретические, методические и технологические аспекты комплексной IT-поддержки деятельности инновационного университета".

Как сообщалось, 18 июня парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра образования.

Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" обнаружил, что 27% монографии кандидата на пост министра образования, а ныне ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета - это текстовые заимствования у других авторов без надлежащих ссылок на них (плагиат).

Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. По информации экс-министра Анны Новосад, его кандидатуру лоббирует ряд ректоров, которые хотят отменить "неудобные" реформы.

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Топ комментарии
+57
Ну от. Я казав що його призначать. Призначеннями керівників в Україні займається Москва. Так що шансів не було.
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25.06.2020 14:31
+47
Реванш успешен.
Зеленский - это антиреформы.
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25.06.2020 14:31
+31
Кабмин назначил Шкарлета и.о. министра образования и науки - Цензор.НЕТ 9535
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25.06.2020 14:38
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Правила форума Совет форумчан
Ну от. Я казав що його призначать. Призначеннями керівників в Україні займається Москва. Так що шансів не було.
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25.06.2020 14:31 Ответить
Вже був один Окуркін, тепер Шкарпеткін,
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25.06.2020 14:34 Ответить
ОМАНСКИЙ ШМОНДЕР----выкурил айкос и принял "гениальное " решение,ОНО ТУПОЕ И УПРЯМОЕ,КАК ИШАК
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25.06.2020 16:17 Ответить
ето которий на деньги института скупает автомобили
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25.06.2020 22:19 Ответить
Реванш успешен.
Зеленский - это антиреформы.
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25.06.2020 14:31 Ответить
А вот это зря , очень зря !!!
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25.06.2020 14:34 Ответить
Я вот помню в армии на картах рисовал вр.и.о. (временно исполняющий обязанности), а мы иногда подшучивали на генералами (некоторые шутки понимали), и писали с.и.о. (случайно исполняющий обязанности) .
Наверное это тот случай!
Кстати, никто не знает - эта должность министра будет как играющий тренер
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25.06.2020 14:47 Ответить
Просто если ставить министром нужно одобрение парламента , а исполняющего обязанности может назначать кабмин без процедуры прохождения кандидатуры через ВР. Такая себе лазейка .
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25.06.2020 15:12 Ответить
Шкарлет. Унесьонный ветром. Вместе с цирком-95! Скоро на ваших экранах. )
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25.06.2020 14:35 Ответить
ми кацапи любім СПІД в ізвращєнной формє...
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25.06.2020 14:36 Ответить
продажна зелена наволоч...
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25.06.2020 14:36 Ответить
Головне всі концерви повідкривались. Чекаємо антиреваншу
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25.06.2020 14:36 Ответить
а шо.. міністром не призначают, призначимо його іо.. о це так схема
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25.06.2020 14:37 Ответить
Кабмин назначил Шкарлета и.о. министра образования и науки - Цензор.НЕТ 9535
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25.06.2020 14:38 Ответить
...министром очистки
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25.06.2020 14:49 Ответить
Давить будет , как делал это его давний друг табачник...
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25.06.2020 14:51 Ответить
От тепер українські дітки почнуть вчити про злих бандеровців та хороших НКВДистів. І все це- на російській мові. Всі навчальні плани будуть узгоджені з Москвою.
Зате без ;бариг;.

Зате ;прікольна;.
Кабмин назначил Шкарлета и.о. министра образования и науки - Цензор.НЕТ 4283
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25.06.2020 14:38 Ответить
Кабмін призначив Шкарлета в.о. міністра освіти і науки - Цензор.НЕТ 3381
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25.06.2020 15:07 Ответить
і плювати вони хотіли на всі протести і викриття у плагіаторстві і ватності
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25.06.2020 14:39 Ответить
Для Зеленського ватність та інтеліктуальна крадіжка, пріорітети відбору. Це ж 100% його людина
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25.06.2020 20:06 Ответить
тільки не інтелектуальна крадіжка, а крадіжка інтелектуальної власності, цілком тупа, бездарна крадіжка
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26.06.2020 09:27 Ответить
Это то чмо что сплагиатило большую половину своих работ...и меньшую тоже???
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25.06.2020 14:39 Ответить
не оно, не оно сплагиатило, попрошу! аспиранты сплагиатили, а оно не виновато! оно вообще никакого отношения к своим работам не имеет
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26.06.2020 09:25 Ответить
Это корабельный дуб...или баобаб??? Или тоже сосна???
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25.06.2020 14:41 Ответить
йолка
Кабмин назначил Шкарлета и.о. министра образования и науки - Цензор.НЕТ 5499
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25.06.2020 14:44 Ответить
Зачем обижаете человека.Он - не сосна.... Он - сосновое дупло...
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25.06.2020 14:50 Ответить
вот оно . новое ЗЕленое лицо . правда от него чуток Партией Регионов воняет но кто из зебобиков на это будет обращать внимание
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25.06.2020 14:41 Ответить
не чуток партией регионов воняет, а прям таки прёт "русским духом"
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25.06.2020 15:05 Ответить
Плагиат, покупка служебного авто за 60 тыс.у.е., за плечами партия районов...
Ну, типичное новое лицо с зелёным оттенком и головой, ударенной об корабельную сосну....
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25.06.2020 14:41 Ответить
зелесрань опять пробивает дно. более мерзкой рожи чем этот рыг, наверное, сложно было бы найти во всей стране.
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25.06.2020 14:46 Ответить
Уголовное дело о присвоении 60 000дол. ректором Шкарлетом уже открыто? Шкарлет задержан? Сидит в СИЗО? Будет образованием из камеры руководить? Камера, наверное, планая - с джакузи, баром и бильярдным столом....
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25.06.2020 14:47 Ответить
Он украинофоб и пророссийский патриот, ему ничего не грозит от зелёной власти ни за какую коррупцию. Коррупция при Зеленском привтествуется, главное, чтобы это была своя коррупция.
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25.06.2020 14:56 Ответить
..."Не мытьем, так катанием" - таким выражением называют поступок человека, который добился своей цели, используя все возможные способы...
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25.06.2020 14:52 Ответить
Кабмін призначив Шкарлета в.о. міністра освіти і науки - Цензор.НЕТ 4525
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25.06.2020 14:55 Ответить
Ссут в глаза.
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25.06.2020 14:57 Ответить
Особенно ценно в нем то, что во время майдана он заставлял студентов снять украинские флаги. Этот ненавидит Украину всей душой. И именно его зеленая власть так настойчиво проталкивала.
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25.06.2020 15:04 Ответить
Це призначення говорить, що реванш проходить в турборежимі. Зверху обгортка зелена- ЗЕ, а в середині одні риги і малороси. Вони і керують державою і від них залежать всі процеси, якими заправляють Медведчук, Беня і Ахметка. Що можна сказати тій частині населення, які це зробили разом, ви просто тупі, вухасті шкідники.Натворили і під лавку, думаєте воно саме розсмокчеться? Ні, це або надовго, або вже кінець.
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25.06.2020 15:07 Ответить
Продано!
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25.06.2020 15:08 Ответить
А что вас удивляет, если к презу приближены такие откровенные антиукраинские ядовитые твари как Бужанский и Дубинский?
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25.06.2020 15:16 Ответить
зеля переймає талант пуйла,
призначати на посади людей найбільш шкідливих
для справи України
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25.06.2020 15:18 Ответить
Ой, прахвессор!
"Научно-теоретические, методические и технологические аспекты комплексной IT-поддержки деятельности инновационного университета".
Знаем мы таких прохвесаров инновацыонно-инвестиционного маркетинга по мерчендайзрменту!
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25.06.2020 15:20 Ответить
Зермах хронически игнорирует мнением антикоррупционеров, и как правило уже много раз зе падал лицом в грязь, и главное никаких выводов не делает, т.е. он сам себя опускает, запаса авторитета почти не осталось.
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25.06.2020 15:22 Ответить
Хатітє сказать что бубачка нє в автарітєтє?
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25.06.2020 15:31 Ответить
За даними декларації 2020 року сім'я Шкарлет володіє 3 автоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Pajero Mitsubishi Pajero WAGON (2013 р.в, куплене у 2018);
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ford_Kuga Ford Kuga Titanium (2013 р.в, куплене у 2018), у власності дружини;
https://uk.wikipedia.org/wiki/Toyota_Land_Cruiser#Land_Cruiser_200_(2007-) Toyota Land Cruiser 200 (2013 р.в, куплене у 2018).

Крім того, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 ЧНТУ (де Шкарлет працює ректором і може ним користуватися) у 2020 році купив елітний білий автомобіль https://uk.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Amarok VW Amarok Volcano за 60000 дол.
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25.06.2020 15:24 Ответить
Чергова ЗЕлена цвіль...
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25.06.2020 15:43 Ответить
Ніяких конкурсів, чергове призначення ЗЕлізуна....
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25.06.2020 15:48 Ответить
а чо так слабо? Треба було зразу Табачника призначити!
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25.06.2020 16:05 Ответить
Лядь! Ну от як вчителям прищеплювати учням високоморальну поведінку, якщо їх начальник - злодій від науки?
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25.06.2020 16:12 Ответить
яким , млять, вчителям??? ці ідіоти і вибрали нам цю нечисть у владу!
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25.06.2020 17:42 Ответить
Попрошу не узагальнювати. Я не обирав.
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25.06.2020 18:02 Ответить
вот твари!
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25.06.2020 16:19 Ответить
Призначили керувати процесом "какая-разніцизації" освіти.
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25.06.2020 16:20 Ответить
Логика ЗЕ нельзя министром назначим И.О. но на всех насрем
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25.06.2020 16:20 Ответить


це та гнида, якiй не подобається наш український прапор?
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25.06.2020 16:39 Ответить
І не тільки прапор - все Українське. Напевно курить айкоси.
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25.06.2020 20:56 Ответить
А чому Табачника не повернути???
Чи може Дугіна з фєдєрастії позвати або Прилєпіна???
Зелена влада покидьків - запроданців...
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25.06.2020 16:40 Ответить
Кабмін призначив Шкарлета в.о. міністра освіти і науки - Цензор.НЕТ 1
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25.06.2020 16:50 Ответить
мiй ****..к

Кабмін призначив Шкарлета в.о. міністра освіти і науки - Цензор.НЕТ 4787
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25.06.2020 17:43 Ответить
Цей шмігаль збирає до себе всю банду ригів.Мабуть що б було зручніше їхати до растова.
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25.06.2020 17:44 Ответить
Риги нікуди й не дівалися, крім Яника і Кровосісі та ще пари-тройки пшонок-захарченків.
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25.06.2020 18:42 Ответить
Походу новый Табачник нарисовался куме.
-Так.Але его картины никто не купит
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25.06.2020 18:10 Ответить
Упоротий риговонял. ЗЕлупи, ви це зробили, тупі вівці
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25.06.2020 18:41 Ответить
Мандзій мабуть айкоси не курить і ненадійна як корабельна сосна
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25.06.2020 19:20 Ответить
https://life.pravda.com.ua/society/2020/06/25/241372/

Плагіатор та любитель дорогих машин за держкошт Шкарлет став в.о. міністра освіти і науки
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25.06.2020 19:35 Ответить
Дожились Скарлет О*Хара вже ірландець в уряді.
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25.06.2020 19:41 Ответить
https://www.pravda.com.ua/columns/2020/06/17/7256078/

Як уряд намагається зробити корупціонера часів Януковича міністром освіти
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25.06.2020 19:41 Ответить
А у нас були інші? У нас всі функціонери перебували у всіх партіях та на всіх посадах за всіх урядів. Кланов-феодальна система.
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25.06.2020 20:08 Ответить
типовий ректор-функціонер, точно такий, як і більшість. Буде типовим українським міністром, який веде типову освітньо-наукову політику в дусі Сабачника. Той взагалі докторську отримав "за сукупністю публікацій". Не для того вони туди йдуть щоб реформувати освіту чи науку. Їм треба бюджет пиляти, а не херньою страдати. Все буде, як завжди.
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25.06.2020 19:57 Ответить
зеленский, пшел нах.
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25.06.2020 19:57 Ответить
Этот как и Молюска наверное полон идей. Возможно предложит официально продавать дипломы. О цене он в курсе.
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25.06.2020 20:18 Ответить
Причём ВИПдипломы дороже.
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25.06.2020 20:58 Ответить
Кацапы понимают, что воспитание и образование молодежи это основа для будущего страны и какое воспитание и образование ты заложишь, таким и будет результат. Именно поэтому для них всегда критически важным иметь своего министра образования в нашей стране.
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25.06.2020 21:28 Ответить
Зебилам не удалось протянуть через комитет рады, так не беда - и.о. может годами уничтожать все украинское в наших школах и ВУЗах.
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25.06.2020 21:30 Ответить
Вот! Тоже самое написала ниже.
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25.06.2020 23:55 Ответить
Зеленые ублюдки могут
назначать только синих рыгиАналов...
а в это время гибнут ребята на войне
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25.06.2020 23:17 Ответить
И.о. - это очень удобно. Никакой Рады, голосования и прочей демократической хрени. Сразу назначил кабмин и усё!
У нас есть и.о.директора ДБР. Клоун назначил. Тоже без парламента. Голоса не могут собрать. А это и.о. может быть долго и столько всего можно натворить. Короче, зелень уху ела.
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25.06.2020 23:54 Ответить
Не знали, как от Табачника избавиться, теперь этого чудо-профессионала проталкивают и навязывают стране Ермаки. Только ермаки свалят в Москву, а Зе будет отгребать за всех этих гавриков аваковых и венедиктовых по полной.
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26.06.2020 13:23 Ответить
 
 