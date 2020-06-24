Венедиктова назначила своими заместителями награжденных Януковичем и боровшихся с Евромайданом прокуроров, - СМИ. ВИДЕО
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила своими заместителями Андрея Любовича, Игоря Мустеца и Алексея Симоненко, которые имеют награды и звания от беглого Виктора Януковича. связаны с его окружением или же открыто выступали против Евромайдана.
Об этом сообщает BIHUS.info, передает Цензор.НЕТ.
"Ну и куда же без бывших от Януковича. Помните, как Венедиктова только пришла в ГБР, назначила замом адвоката Януковича? На этом ее тяга к "бывшим" не прошла. Время идет, Венедиктова теперь Генпрокурор, а среди ее замов:
Андрей Любович - имеет медаль от Януковича благодаря Пшонке. Якобы за расследование терактов в Днепре, вот только дело развалилось, а прокуратуру обвинили в фальсификации дела.
Алексей Симоненко - звание "заслуженного юриста", несколько медалей и ордена. Да, тоже от "легитимного", но уже с подачи Хорошковского.
Игорь Мустеца - через суд пытался отменить решение районного совета в поддержку Евромайдана, импичмента Януковича и отставки Азарова.
Должности первых заместителей Венедиктов еще вакантны. Как думаете туда тоже попадут люди Януковича?", - отмечает издание.
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Ви зробили це разом! Дебіли...
Бездарь во всем...
Источник: https://censor.net/v3203985
https://m.censor.net/news/3192837/venediktova_pro_sovetnikov_iz_neproshedshih_attestatsiyu_prokurorov_oni_dostatochno_kvalifitsirovany
ну я так понял теперь они не бывшие.
теперь вопрос а у нас есть Верховная рада, СБУ, презедент ?
после ватного папы гаранта и "майданутых" из его интервью, после первых дел именно на патриотов от венедиктовой-ватницы?
ватник может брать в команду только ватника. Насмеются скоро те дебилы что избрали соплю...насмеются на реальную гражданскую войну...к сожалению это факт.
к новому Майдану
сволота..
это ей не поможет..до Ростова не добежит
рабочая женщина-доска сосну-овая