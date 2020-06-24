Венедиктова назначила своими заместителями награжденных Януковичем и боровшихся с Евромайданом прокуроров, - СМИ. ВИДЕО

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила своими заместителями Андрея Любовича, Игоря Мустеца и Алексея Симоненко, которые имеют награды и звания от беглого Виктора Януковича. связаны с его окружением или же открыто выступали против Евромайдана.

Об этом сообщает BIHUS.info, передает Цензор.НЕТ.

"Ну и куда же без бывших от Януковича. Помните, как Венедиктова только пришла в ГБР, назначила замом адвоката Януковича? На этом ее тяга к "бывшим" не прошла. Время идет, Венедиктова теперь Генпрокурор, а среди ее замов:

Андрей Любович - имеет медаль от Януковича благодаря Пшонке. Якобы за расследование терактов в Днепре, вот только дело развалилось, а прокуратуру обвинили в фальсификации дела.

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Алексей Симоненко - звание "заслуженного юриста", несколько медалей и ордена. Да, тоже от "легитимного", но уже с подачи Хорошковского.

Игорь Мустеца - через суд пытался отменить решение районного совета в поддержку Евромайдана, импичмента Януковича и отставки Азарова.

Должности первых заместителей Венедиктов еще вакантны. Как думаете туда тоже попадут люди Януковича?", - отмечает издание.

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