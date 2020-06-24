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Венедиктова назначила своими заместителями награжденных Януковичем и боровшихся с Евромайданом прокуроров, - СМИ. ВИДЕО

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила своими заместителями Андрея Любовича, Игоря Мустеца и Алексея Симоненко, которые имеют награды и звания от беглого Виктора Януковича. связаны с его окружением или же открыто выступали против Евромайдана.

Об этом сообщает BIHUS.info, передает Цензор.НЕТ.

"Ну и куда же без бывших от Януковича. Помните, как Венедиктова только пришла в ГБР, назначила замом адвоката Януковича? На этом ее тяга к "бывшим" не прошла. Время идет, Венедиктова теперь Генпрокурор, а среди ее замов:

Андрей Любович - имеет медаль от Януковича благодаря Пшонке. Якобы за расследование терактов в Днепре, вот только дело развалилось, а прокуратуру обвинили в фальсификации дела.

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Алексей Симоненко - звание "заслуженного юриста", несколько медалей и ордена. Да, тоже от "легитимного", но уже с подачи Хорошковского.

Игорь Мустеца - через суд пытался отменить решение районного совета в поддержку Евромайдана, импичмента Януковича и отставки Азарова.

Должности первых заместителей Венедиктов еще вакантны. Как думаете туда тоже попадут люди Януковича?", - отмечает издание.

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Венедиктова назначила своими заместителями награжденных Януковичем и боровшихся с Евромайданом прокуроров, - СМИ 01

Автор: 

назначение (2174) Хорошковский Валерий (744) Янукович Виктор (30786) Пшонка Виктор (912) Венедиктова Ирина (726) Симоненко Алексей (22) Мустеца Игорь (4) Любович Андрей (2) Офис Генпрокурора (2470)


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Топ комментарии
+38
А бубочка их прогонит?
Венедиктова назначила своими заместителями награжденных Януковичем и боровшихся с Евромайданом прокуроров, - СМИ - Цензор.НЕТ 9283
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24.06.2020 10:50
+33
Не, она могла других назначить
Ви зробили це разом! Дебіли...
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24.06.2020 10:50
+16
Сопля все таки реальный дурак - если эти прокуроры не смогли защитить Яныка, то как они защитят его...?
Бездарь во всем...
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24.06.2020 10:51
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Не, она могла других назначить
Ви зробили це разом! Дебіли...
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24.06.2020 10:50 Ответить
Просто поразительная тяга окружать себя сепарами и просто идиотами --скажи мне кто генпрокурор и я скажу кто ты
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24.06.2020 13:46 Ответить
А бубочка их прогонит?
Венедиктова назначила своими заместителями награжденных Януковичем и боровшихся с Евромайданом прокуроров, - СМИ - Цензор.НЕТ 9283
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24.06.2020 10:50 Ответить
Вот те на! А как же кадровый голод?
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24.06.2020 15:18 Ответить
Там денежный голод...
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24.06.2020 15:44 Ответить
"та главнае шоб пороха єтого посаділі!" (с) зебіли
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24.06.2020 10:51 Ответить
Сопля все таки реальный дурак - если эти прокуроры не смогли защитить Яныка, то как они защитят его...?
Бездарь во всем...
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24.06.2020 10:51 Ответить
защищают адвокаты, прокуроры садят, во времена это был стахановский конвеер.
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24.06.2020 10:56 Ответить
Игорь Мустеца - через суд пытался отменить решение районного совета в поддержку Евромайдана, импичмента Януковича и отставки Азарова.
Источник: https://censor.net/v3203985
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24.06.2020 11:11 Ответить
Вовік живий мрець, він ще жере і сміється, але то не на довго. Розпад вже почався...
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24.06.2020 10:54 Ответить
Эко диво. Вот министр Януковича президентом отсидел 5 лет, и ничего, через рик так через рик, говорит опять хочет
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24.06.2020 10:56 Ответить
да ради Бога, кто ж против!
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24.06.2020 10:58 Ответить
Ото ж! Глупая мечта о новых лицах в старой системе...
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24.06.2020 11:01 Ответить
Как кто верно когда то подметил- " Бабло побеждает Зло"(с). Ну про Добро я молчу, поскольку все в этом мире относительно.
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24.06.2020 11:00 Ответить
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова не видит проблем в том, что половина ее штатных советников - бывшие прокуроры, не прошедших аттестацию.

https://m.censor.net/news/3192837/venediktova_pro_sovetnikov_iz_neproshedshih_attestatsiyu_prokurorov_oni_dostatochno_kvalifitsirovany

ну я так понял теперь они не бывшие.
теперь вопрос а у нас есть Верховная рада, СБУ, презедент ?
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24.06.2020 11:01 Ответить
"а ваш Петя предал идеалы майдана, выберем новые лица"
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24.06.2020 11:03 Ответить
Продал,а предать это у политика-норма !
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24.06.2020 11:11 Ответить
точно! а деньги в бюджет поклал.
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24.06.2020 11:29 Ответить
1972 год. где были тогда сегодняшние политические женчины?) , а пестня "https://www.youtube.com/watch?v=FXSBGQYL_ao корабельный лес " о них уже была )).
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24.06.2020 11:08 Ответить
Складається враження, що там..... , на верхах.... , нормальних людей нема в принципі. Система влади в Україні вибудована таким чином, що туди, в середовище кончаних виродків інколи попадають завзяті пройдисвіти після виборів, яких уже через пів року не розрізнити від кончаних виродків. У випадку з тупорилою бенідіктовою, ситуація ще огидніша - новосформовані вилупки доукомплектовуюються ригоублюдочними "проффесійними" кадрами доби тупоголового януковоща. До чого це може призвести, наразі лише до одного -до самоочищення нації через кастрацію. (не путати з люстрацією).
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24.06.2020 11:12 Ответить
Назначает людей януковича не тупая баба, креатура зермака, а сам зермак, это надо подчекнуть.
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24.06.2020 11:13 Ответить
Мона подумати вона когось інших могла призначити
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24.06.2020 11:17 Ответить
у кого то были сомнения???
после ватного папы гаранта и "майданутых" из его интервью, после первых дел именно на патриотов от венедиктовой-ватницы?
ватник может брать в команду только ватника. Насмеются скоро те дебилы что избрали соплю...насмеются на реальную гражданскую войну...к сожалению это факт.
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24.06.2020 11:19 Ответить
Так больше и некого в ту команду набирать, подбирают использованых.
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24.06.2020 15:21 Ответить
Чекаємо Портнова на посаді Генерального. А далі Азірова прем`єром. А так як президент тримає своє слово про один термін, то призначить ( в нього ж є кумир) свого наступника Яника.
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24.06.2020 11:28 Ответить
так-так... они шо, специально валят рейтинги бедосика?
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24.06.2020 11:31 Ответить
Им чем хуже в Украине, тем лучше. А дурак все равно ничего не понимает, туман в голове...
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24.06.2020 11:36 Ответить
Люстрацию отменили?. А кто?.Почему Порошенко никого не разогнал? А мог бы!.Даже Садовника на все 4 стороны отпустил.И не только его.
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24.06.2020 11:50 Ответить
Одноклітинну інфузорію притягують такіж організми. Серед них і вона інтелектуалка.
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24.06.2020 11:51 Ответить
Венедіктова призначила своїми заступниками прокурорів, нагороджених Януковичем і які боролися з Євромайданом, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1021
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24.06.2020 12:27 Ответить
Что за бред?! Как это влияет на их профессиональные качества???Венедиктова их назначила не потому что они получали какие-то медали или награждения, в том числе, от Януковича, а потому что они достойно и качественно выполняют свою работу, профессионалы своего дела!И это главное, человека нельзя ограничивать (или даже увольнять) в профессиональном росте, если он этого достоин, только потому, что он работал при другой власти.
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24.06.2020 12:41 Ответить
Жрі.Тє. Ви зробили це разом.
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24.06.2020 12:52 Ответить
Питання тільки в тому, якщо ці прокурори злочинці то, чому їх не посадили, а якщо ніхто їх не звинувачував то, мають право. Питання не в цих прокурорах у в попередній владі, яка їх відмазала.
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24.06.2020 13:04 Ответить
Чому прокурори не посадили прокурорів, гавно питання!
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24.06.2020 17:59 Ответить
Коли ж настане та капля, що переповнить чашу?
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24.06.2020 13:38 Ответить
стратегически мыслит-готовится
к новому Майдану
сволота..
это ей не поможет..до Ростова не добежит
рабочая женщина-доска сосну-овая
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24.06.2020 14:01 Ответить
Зе-реформа прокуратуры.
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24.06.2020 15:22 Ответить
Зеленський тільки продовжує почате Порошенком.
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24.06.2020 16:13 Ответить
 
 