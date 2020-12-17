Києво-Могилянська академія закликає депутатів не призначати Шкарлета міністром освіти

Національний університет "Києво-Могилянська академія" нагадує про плагіат у наукових роботах Сергія Шкарлета і закликає депутатів ВР не голосувати за його кандидатуру на посаду міністра освіти України.

Відкриту заяву спільноти НаУКМА розміщено на офіційному сайті університету, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Призначення на вищу посаду людини, чия репутація як вченого є небездоганною, а факти використання плагіату в наукових роботах загальновідомі, може завдати великої шкоди всій сфері освіти, від якої залежить розвиток нашої країни", - сказано в заяві.

Спільнота НаУКМА закликала депутатів не голосувати за кандидатуру Шкарлета.

Також читайте: Комітет Ради не підтримав призначення Шкарлета міністром освіти, - нардеп "Голосу" Піпа

"Ми вважаємо, що Міністром освіти і науки України має бути тільки людина з бездоганною академічною репутацією і патріотичною громадянською позицією", - зазначили автори заяви.

Нагадаємо, 25 червня Кабінет Міністрів України призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета заступником міністра освіти та науки і одночасно поклало на нього обов'язки в.о. міністра. Рішення було прийнято всупереч громадській критиці, яка звучала з приводу його можливого призначення. Тим часом Верховна рада так і не проголосувала за його затвердження на посаді міністра.

За даними сайту "Помилки і фальсифікації в наукових дослідженнях", стаття для докторської дисертації в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета суцільний плагіат - збіги з роботами інших вчених становлять 87,4%. Сам Шкарлет заперечує звинувачення в плагіаті.

Також про виявлення плагіату в трьох роботах Шкарлета заявляв комітет з етики Нацагентстваякості вищої освіти.