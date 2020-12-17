Києво-Могилянська академія закликає депутатів не призначати Шкарлета міністром освіти
Національний університет "Києво-Могилянська академія" нагадує про плагіат у наукових роботах Сергія Шкарлета і закликає депутатів ВР не голосувати за його кандидатуру на посаду міністра освіти України.
Відкриту заяву спільноти НаУКМА розміщено на офіційному сайті університету, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Призначення на вищу посаду людини, чия репутація як вченого є небездоганною, а факти використання плагіату в наукових роботах загальновідомі, може завдати великої шкоди всій сфері освіти, від якої залежить розвиток нашої країни", - сказано в заяві.
Спільнота НаУКМА закликала депутатів не голосувати за кандидатуру Шкарлета.
"Ми вважаємо, що Міністром освіти і науки України має бути тільки людина з бездоганною академічною репутацією і патріотичною громадянською позицією", - зазначили автори заяви.
Нагадаємо, 25 червня Кабінет Міністрів України призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета заступником міністра освіти та науки і одночасно поклало на нього обов'язки в.о. міністра. Рішення було прийнято всупереч громадській критиці, яка звучала з приводу його можливого призначення. Тим часом Верховна рада так і не проголосувала за його затвердження на посаді міністра.
За даними сайту "Помилки і фальсифікації в наукових дослідженнях", стаття для докторської дисертації в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета суцільний плагіат - збіги з роботами інших вчених становлять 87,4%. Сам Шкарлет заперечує звинувачення в плагіаті.
Також про виявлення плагіату в трьох роботах Шкарлета заявляв комітет з етики Нацагентстваякості вищої освіти.
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конечно воровать чужие мысли и идеи - ето плохо от слова, совсем.
но те хто их писал - знают - все переписывается и перефразовыется....
поетому, если тебе уже повезло "проскочить" защиту стыреной диссертации - размахивать ей не надо как минимум....
проверьте бубину - юрыст же - не куском шаурмы неопрятный рот обляпаный - вченый!
мозгов не хватает шо свое сделать, придумать, построить? - очень плохо.
спизженым размахивать? - та вообще никуда.
нормальный институт - (ну тогда был, сейчас не знаю).
но я с самого начала понимал, шо из меня строитель - как из говна пуля,
ну могу вердра с цементом подносить и ето примерно все.
поетому - получил, спрятал и забыл.....
свой строительный диплом даже никому не показывал.
тупо пошел учиться снова, но уже по тому, шо мне нравится - те же 4 года..
не думаю шо 2й раз я бы смог сделать тоже самое.....
а за тему - навіть не в рецептах діло - спилкування - от за це дякую.
і да, я сдався, - в нас густий лед посипався - мабуть взавтра будуть якись перемовини.....
хлопци вже "пикають" - розчищають, як на мене - дзвинькае (розчищалки дзинькають)
- то як би и мона було б....
- Я умный... Я даже не возьмусь!...
"- Чи може вся в/ч відпочить на одну путівку в санаторій?
- Може. Якщо цю путівку дать начальнику штабу і відправить його у відпустку..."
Так проканає і цей українофоб головне що він ЗЕбіл напів-сепаратист - капітулянт, які потрібні нашому продажному ....резиденту ЗЕ капітулянту.. Так навіть втікач в паРашу кривавий ЗЕК - проффессор теж написав силу-силенну всяких "розумних" книжок, і за них отримував некволі премії, гонорари... І це незважаючи на те що навіть при написанні свого прізвища він кремлівський яничар іуда робив купу помилок..
https://censor.net/ru/blogs/3225499/deriban_dlya_svoih_shkarlet_vovraschaet_v_mon_ukrainy_tendernye_shemy_tabachnika
https://www.bbc.com/ukrainian/features-53109550 Шкарлет купив службовий автомобіль за 60 тисяч доларів, які мали піти на платню викладачам.