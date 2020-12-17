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Києво-Могилянська академія закликає депутатів не призначати Шкарлета міністром освіти

Києво-Могилянська академія закликає депутатів не призначати Шкарлета міністром освіти

Національний університет "Києво-Могилянська академія" нагадує про плагіат у наукових роботах Сергія Шкарлета і закликає депутатів ВР не голосувати за його кандидатуру на посаду міністра освіти України.

Відкриту заяву спільноти НаУКМА розміщено на офіційному сайті університету, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Призначення на вищу посаду людини, чия репутація як вченого є небездоганною, а факти використання плагіату в наукових роботах загальновідомі, може завдати великої шкоди всій сфері освіти, від якої залежить розвиток нашої країни", - сказано в заяві.

Спільнота НаУКМА закликала депутатів не голосувати за кандидатуру Шкарлета.

Також читайте: Комітет Ради не підтримав призначення Шкарлета міністром освіти, - нардеп "Голосу" Піпа

"Ми вважаємо, що Міністром освіти і науки України має бути тільки людина з бездоганною академічною репутацією і патріотичною громадянською позицією", - зазначили автори заяви.

Нагадаємо, 25 червня Кабінет Міністрів України призначив ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета заступником міністра освіти та науки і одночасно поклало на нього обов'язки в.о. міністра. Рішення було прийнято всупереч громадській критиці, яка звучала з приводу його можливого призначення. Тим часом Верховна рада так і не проголосувала за його затвердження на посаді міністра.

За даними сайту "Помилки і фальсифікації в наукових дослідженнях", стаття для докторської дисертації в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета суцільний плагіат - збіги з роботами інших вчених становлять 87,4%. Сам Шкарлет заперечує звинувачення в плагіаті.

Також про виявлення плагіату в трьох роботах Шкарлета заявляв комітет з етики Нацагентстваякості вищої освіти.

Автор: 

Києво-Могилянська академія (42) Міносвіти (1412) вища освіта (208) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+27
Киево-Могилянская академия призывает депутатов не назначать Шкарлета министром образования - Цензор.НЕТ 1473
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17.12.2020 02:21
+13
Если Шкарлету не хватило ума просто поменять порядок слов, не искажая смысла - то он идиот. А зачем нам министр-идиот? Только для того, чтобы през-идиот лучше смотрелся на его фоне? Хотя, для большей части 73% какихразниц они, похоже, близки к гениям...
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17.12.2020 07:10
+11
Национальный университет "Киево-могилянская академия" , наївні як діти... Ви, дійсно вважаєте, що главЗе!біл та дЄрмак, розшукують кращих з кращих? Хіба, що в сенсі розвалу та доведення до абсурду.
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17.12.2020 05:14
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17.12.2020 02:17 Відповісти
Киево-Могилянская академия призывает депутатов не назначать Шкарлета министром образования - Цензор.НЕТ 1473
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17.12.2020 02:21 Відповісти
Можна подумати, зелена влада така ідеальна, от тільки цей міністр-плагіатор єдиний недолік.
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17.12.2020 03:00 Відповісти
Шкарлет лучший среди худших, а кроме худших сейчас вообще никого нет. Может Супрун назначить и о министра МОН?
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17.12.2020 03:13 Відповісти
зебланпля.
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17.12.2020 06:46 Відповісти
А чем Супрун хуже?
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17.12.2020 07:23 Відповісти
те хто не писал диссертации - не знают как они пишутся....
конечно воровать чужие мысли и идеи - ето плохо от слова, совсем.
но те хто их писал - знают - все переписывается и перефразовыется....
поетому, если тебе уже повезло "проскочить" защиту стыреной диссертации - размахивать ей не надо как минимум....

проверьте бубину - юрыст же - не куском шаурмы неопрятный рот обляпаный - вченый!
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17.12.2020 03:22 Відповісти
Если Шкарлету не хватило ума просто поменять порядок слов, не искажая смысла - то он идиот. А зачем нам министр-идиот? Только для того, чтобы през-идиот лучше смотрелся на его фоне? Хотя, для большей части 73% какихразниц они, похоже, близки к гениям...
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17.12.2020 07:10 Відповісти
та согласен с вами сразу и навсегда - шо уже тут...
мозгов не хватает шо свое сделать, придумать, построить? - очень плохо.
спизженым размахивать? - та вообще никуда.
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17.12.2020 07:19 Відповісти
Для того, щоб ніхто не здогадався, що Вова тупий, папа Саша зробив йому диплом юриста... Але Вова се одно ТУПИМ залишився...
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17.12.2020 07:15 Відповісти
диплом строителя у меня - КИСИ.
нормальный институт - (ну тогда был, сейчас не знаю).
но я с самого начала понимал, шо из меня строитель - как из говна пуля,
ну могу вердра с цементом подносить и ето примерно все.
поетому - получил, спрятал и забыл.....
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17.12.2020 07:25 Відповісти
Ну по первому образованию я инженер - радиоэлектроник....
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17.12.2020 07:56 Відповісти
position - data base administrator.

свой строительный диплом даже никому не показывал.

тупо пошел учиться снова, но уже по тому, шо мне нравится - те же 4 года..
не думаю шо 2й раз я бы смог сделать тоже самое.....
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17.12.2020 08:04 Відповісти
Я теж, за першою освітою, працював лише перші десять років... Потім зрозумів, що "не моє", поступив у юрВУЗ. Ну, а кулінарної освіти взагалі не отримував...
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17.12.2020 07:58 Відповісти
(До "Ватри" заглянь... Там "свіженьке", якраз для тебе...).
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17.12.2020 08:00 Відповісти
та я вже жінці всі твоі рецепти показав - щось переписувала,
а за тему - навіть не в рецептах діло - спилкування - от за це дякую.
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17.12.2020 08:14 Відповісти
Рибка маринована, на Новий рік, під чарочку - "пісня"!...
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17.12.2020 08:28 Відповісти
та шо б тільки йшло....
і да, я сдався, - в нас густий лед посипався - мабуть взавтра будуть якись перемовини.....
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17.12.2020 08:40 Відповісти
Ну, раз так - то й добре... Сиди дома... Менше будеш нерви тіпать за кермом... Головне - підстрахуйся якимсь розпорядженням дорожньої поліції, про обмеження руху на дорогах, в зв"язку з з погодними умовами... "Дуроломи" ж, не тільки в Україні, у владних кабінетах, бувають...
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17.12.2020 08:49 Відповісти
подивимося....
хлопци вже "пикають" - розчищають, як на мене - дзвинькае (розчищалки дзинькають)
- то як би и мона було б....
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17.12.2020 08:57 Відповісти
ТИ будеш сміяться - коли були місцеві вибори, харків"яни вибрали мером Кернеса - "суперворюгу", що мало в чому поступався Коломойському. А його "кондрат ухопив" - захворів коронавірусом. Відвезли в Німеччину. Вибори йшли, коли він хворів. Вибрали... Так спішили його прихвостні, що, без прийняття ним присяги, вже і сесію розпочали... А вчора "траур оголосили" - Кернес "ласти склеїв"...
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17.12.2020 09:54 Відповісти
Национальный университет "Киево-могилянская академия" , наївні як діти... Ви, дійсно вважаєте, що главЗе!біл та дЄрмак, розшукують кращих з кращих? Хіба, що в сенсі розвалу та доведення до абсурду.
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17.12.2020 05:14 Відповісти
Знову поставить якогось досвідченого мажора, і дасть йому зарплату в 200 000 відповідно до його апетитів.
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17.12.2020 08:15 Відповісти
Володимир, з освітою біда і я не заперечував би й 200тисяч, оскільки, батьки прихованих "вундеркіндів" по 1500$ дають (на лапу) за вступ на державну форму навчання... Це у районному центрі та за еквівалент середньої-спеціальної... І це дешевше, чим платна форма навчання.
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17.12.2020 11:34 Відповісти
🙄🤔☹️ А потом столбы падают ,потому что считать не кому и кафедры закрываются 😡 А вообще вы пляти зелёные дискредитируете науку и образование 😠😠😠
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17.12.2020 06:51 Відповісти
- Ты сильный, ты справишься!...
- Я умный... Я даже не возьмусь!...
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17.12.2020 07:17 Відповісти
В дурного сумнівів не буває, тому ідіотів так часто ставлять на керівні посади.
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17.12.2020 08:33 Відповісти
У нас, в армії, казали: "Хто вміє працювать - працює... Хто не вміє працювать - вчить... Хто не вміє вчить - командує...". Мене один НШ вчив, як "правильно" юридичні документи складать... Пішов я у відпустку. Він "наскладав"... Отримав "неповну службову відповідність"... Потім звинувачував мене, бо я "невчасно пішов у відпустку, покинувши роботу напризволяще...".
"- Чи може вся в/ч відпочить на одну путівку в санаторій?
- Може. Якщо цю путівку дать начальнику штабу і відправить його у відпустку..."
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17.12.2020 08:41 Відповісти
Странные эти ученые с Киево-Могилянской академии, да ведь назначат вопреки их просьбе. Если посмотреть так и президент без образования, за него учился папа профессор и мама Рима, а ведь управляет стадом баранов 73%, депутаты так половина из ник купили себе диплом, а проверь их диплома на оригинальность так плагиат там будет не 90% а все 95% одна фамилия останется оригинальна
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17.12.2020 07:28 Відповісти
Могилянке 400 лет - Зебилам 40 --"...жираф умней!"
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17.12.2020 07:55 Відповісти
Это самая важная должность в стране. На ней должен быть человек, который сможет вывести науку на новый уровень. Важно создать орган, который будет добывать знания со всего мира и важно в каждой стране мира иметь людей получающих новые знания и доставляющих их в Украину. А в Украине академия наук должна работать с ними и выводить новые знания и делать их компактнее с самым важным и без повторных идей из разных трудов. и нужно выстраивать систему образования по природе детей, то бишь делать тесты детей и если ребенок расположен к наукам, то вести его образование по наукам, к которым у него предрасположенность, а если ребенок расположен к спорту, то обучать его спорту к которому его природа располагает, а если к труду предрасположен, то обучать его по данному направлению. Нужно раскрывать природу детей тестами и вести их обучение по их данным. И человек занимающий такой пост должен обладать полнотой морали и лишен власти над собой пороками и он должен быть мудрецом. Он должен создавать систему науки - создавать научные города, силиконовые долины, создавать аналоги DARPA, создавать филиалы лучших институтов мира с сотрудничеством с ними. Привлекать средства также для постройки инфраструктуры научной. Это должность, которая создает образование народа и его воспитание и менталитет и люди воспитанные в этой системе делают страну должны делать страну великой и не только страну, а и двигать человечество вперед. Эта должность важна для всего человеческого развития ибо люди воспитанные в этой системе будут создавать новое что то для мира и мир будет также отталкиваться от этих достижений. Потому эту должность должен занимать действительно человек, который свой разум заострял всю жизнь и не тратил время на пороки - развлечения и то что отравляет дух и приводит разум к упадку. Это важнейшая должность и ее занимать могут только те, кто достоин по развитию разума ее занимать - это должен быть человек развит во всех ответвлениях и его мозг должен светиться лучами знаний.
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17.12.2020 07:58 Відповісти
Могилянке неучи не нужны в министрах. Это уже хороший признак !
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17.12.2020 08:01 Відповісти
Шкарлет такой же "вчёный", как и ростовский зек Януковощ.... Хоть пока и не отрывает дамам уши вместе с серёжками и не сбивает норковые и пыжиковые шапки с несчастных голов прохожих....Но, он молод, и у него ещё все подвиги впереди....
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17.12.2020 08:20 Відповісти
у ЗеБілів немає нормальных кандидатур, бо з ЗеБільною шушваллю ніхто з нормальных та порядних спеціалістів працювати не буде.
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17.12.2020 08:22 Відповісти
Могилянское сообщество напоминает мне НКВД.Такое же напыщенное и обременённое непомерным самомнением и незаменимостью.Я спросил образцового студента ХПИ,которого хотят оставить при институте о его дальнейших планах.Он ответил,что не идиот получать 6000,он найдёт более оплачиваемую работу.Таковы наши научные кадры в вышах,где профессор получает 15 тыс от силы.У нас в почёте Гепы и Дупы,Хряки всевозможные,т.н. прохвесоры.
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17.12.2020 08:34 Відповісти
Сама система образования такая же.Совковое ее продолжение. Попробуйте поспорить с таким вот прохфэсором.
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17.12.2020 08:39 Відповісти
Києво-Могилянська академія закликає депутатів не призначати Шкарлета міністром освіти - Цензор.НЕТ 1605
Так проканає і цей українофоб головне що він ЗЕбіл напів-сепаратист - капітулянт, які потрібні нашому продажному ....резиденту ЗЕ капітулянту.. Так навіть втікач в паРашу кривавий ЗЕК - проффессор теж написав силу-силенну всяких "розумних" книжок, і за них отримував некволі премії, гонорари... І це незважаючи на те що навіть при написанні свого прізвища він кремлівський яничар іуда робив купу помилок..
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17.12.2020 08:42 Відповісти
шкарлет не только плагиатор, но и вор.
https://censor.net/ru/blogs/3225499/deriban_dlya_svoih_shkarlet_vovraschaet_v_mon_ukrainy_tendernye_shemy_tabachnika

https://www.bbc.com/ukrainian/features-53109550 Шкарлет купив службовий автомобіль за 60 тисяч доларів, які мали піти на платню викладачам.
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17.12.2020 08:52 Відповісти
 
 