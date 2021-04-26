Федерація роботодавців зажадала скасувати особливий ПДВ для Веревського: постраждала більшість підприємств

Федерація роботодавців України разом з іншими асоціаціями переробників сільськогосподарської продукції звернулися до глави комітету Ради з питань фінансової, податкової та митної політики Данила Гетманцева з проханням скасувати пільговий ПДВ в 14% для окремих категорій аграріїв, до яких відноситься компанія олігарха Андрія Веревського "Кернел" і невелика група його колег.

Вимоги скасувати дискримінаційну норму голова ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник опублікував на своїй сторінці в Facebook. За його словами, зниження ПДВ з 20 до 14% для окремих категорій призвело до таких наслідків:

викривлення конкурентного середовища (зокрема, між переробниками, які використовують власну сировину, та тими, хто переробляє придбану сировину)

(зокрема, між переробниками, які використовують власну сировину, та тими, хто переробляє придбану сировину) суттєві втрати більшості переробників сільськогосподарської продукції (зокрема, переробників у м’ясній, молочній, борошномельній, цукровій та солодовій галузях) на тлі виграшу окремих вертикально інтегрованих структур.

"Крім того, дане нововведення не відповідає положенням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема в частині вимог статті 98 Директиви Ради 2006/112/ЄС про спільну систему податку на додану вартість для запобігання виникненню структурної неврівноваженості у Співтоваристві та викривленню конкуренції в деяких напрямах діяльності, внаслідок застосування державами-членами різних стандартних ставок ПДВ, встановлюється мінімальна стандартна ставка в розмірі 15% з можливістю перегляду", – йдеться в зверненні.

Тож роботодавці звернулися до голови профільного комітету ВРУ із проханням терміново ініціювати внесення змін до Податкового кодексу, вилучивши з нього норми щодо застосування ставки ПДВ 14% на окремі види сільськогосподарської продукції (зокрема, за товарними позиціями відповідно до УКТ ЗЕД: 0102 (Велика рогата худоба, жива); 0103 (Свині, живі), 0401 (в частині молока незбираного); 1001 (Пшениця), 1002 (Жито), 1003 (Ячмiнь), 212 91 (Цукрові буряки).

Як раніше писав OBOZREVATEL, олігарх Андрій Веревський через кишенькову групу "Довіра" у Верховній Раді домігся зниження ПДВ для окремих аграріїв, які займаються сировиною. Ставку зменшили з 20 до 14%. Завдяки цьому його компанія "Кернел" щомісяця заощаджує сотні мільйонів на сплату ПДВ, але з бюджету продовжує отримувати найбільші відшкодування.

І всього за місяць виробники готової продукції втратили мільйони гривень, ціни довелося підвищувати. Так, ПДВ потрібно платити тільки за "додану вартість". Тобто різницю між ціною купівлі та ціною продажу. Бізнес Веревського, як стверджують підприємці, ціни не знизив. В результаті різницю в ПДВ (6%) повинні платити ті компанії, які купують його аграрну сировину – виробники готових продуктів. Тобто реально вони платять 26% ПДВ.

Усього за один місяць представники м'ясної, молочної та борошномельної сфери втратили мільйони гривень, розповідає голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. До чого це призводить:

виробники готової продукції спочатку втрачають мільйони, а потім починають шукати компенсацію;

вихід один: ціни на продукти підвищують і кожному українцю доводиться платити додатково 6% ПДВ замість компанії Веревського і групки його колег. Тобто ми як споживачі в цьому випадку платимо 26% ПДВ.

"Ми вважаємо, що вся тяжкість сплати ПДВ в результаті перекладена на кінцевого споживача, на виробника кінцевої продукції", – заявив представник "Хлібодара" Борис Шестопалов.

Таке нововведення призвело до фінансових втрат як бюджету країни, так і компаній. За різними оцінками, великі агрохолдинги через "закон Веревського" зможуть заощадити щонайменше 16 млрд грн.

Як раніше писав голова редакційної ради OBOZREVATEL Михайло Бродський, монобільшість прогнулася під групку з 20 депутатів під назвою "Довіра". Керує нею аграрний олігарх Андрій Веревський. Уже після ухвалення бюджету, після повного провалу фінансування медицини він продавив злочинний і лобістський закон – знизив для себе і кількох великих аграріїв ПДВ з 20 до 14%. Унаслідок усі ми в розпал пандемії втратимо 16 млрд грн.