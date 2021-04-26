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Федерація роботодавців зажадала скасувати особливий ПДВ для Веревського: постраждала більшість підприємств

Федерація роботодавців зажадала скасувати особливий ПДВ для Веревського: постраждала більшість підприємств

Федерація роботодавців України разом з іншими асоціаціями переробників сільськогосподарської продукції звернулися до глави комітету Ради з питань фінансової, податкової та митної політики Данила Гетманцева з проханням скасувати пільговий ПДВ в 14% для окремих категорій аграріїв, до яких відноситься компанія олігарха Андрія Веревського "Кернел" і невелика група його колег.

Вимоги скасувати дискримінаційну норму голова ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник опублікував на своїй сторінці в Facebook. За його словами, зниження ПДВ з 20 до 14% для окремих категорій призвело до таких наслідків:

  • викривлення конкурентного середовища (зокрема, між переробниками, які використовують власну сировину, та тими, хто переробляє придбану сировину)
  • суттєві втрати більшості переробників сільськогосподарської продукції (зокрема, переробників у м’ясній, молочній, борошномельній, цукровій та солодовій галузях) на тлі виграшу окремих вертикально інтегрованих структур.

"Крім того, дане нововведення не відповідає положенням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема в частині вимог статті 98 Директиви Ради 2006/112/ЄС про спільну систему податку на додану вартість для запобігання виникненню структурної неврівноваженості у Співтоваристві та викривленню конкуренції в деяких напрямах діяльності, внаслідок застосування державами-членами різних стандартних ставок ПДВ, встановлюється мінімальна стандартна ставка в розмірі 15% з можливістю перегляду", – йдеться в зверненні.

Тож роботодавці звернулися до голови профільного комітету ВРУ із проханням терміново ініціювати внесення змін до Податкового кодексу, вилучивши з нього норми щодо застосування ставки ПДВ 14% на окремі види сільськогосподарської продукції (зокрема, за товарними позиціями відповідно до УКТ ЗЕД: 0102 (Велика рогата худоба, жива); 0103 (Свині, живі), 0401 (в частині молока незбираного); 1001 (Пшениця), 1002 (Жито), 1003 (Ячмiнь), 212 91 (Цукрові буряки).

Як раніше писав OBOZREVATEL, олігарх Андрій Веревський через кишенькову групу "Довіра" у Верховній Раді домігся зниження ПДВ для окремих аграріїв, які займаються сировиною. Ставку зменшили з 20 до 14%. Завдяки цьому його компанія "Кернел" щомісяця заощаджує сотні мільйонів на сплату ПДВ, але з бюджету продовжує отримувати найбільші відшкодування.

І всього за місяць виробники готової продукції втратили мільйони гривень, ціни довелося підвищувати. Так, ПДВ потрібно платити тільки за "додану вартість". Тобто різницю між ціною купівлі та ціною продажу. Бізнес Веревського, як стверджують підприємці, ціни не знизив. В результаті різницю в ПДВ (6%) повинні платити ті компанії, які купують його аграрну сировину – виробники готових продуктів. Тобто реально вони платять 26% ПДВ.

Усього за один місяць представники м'ясної, молочної та борошномельної сфери втратили мільйони гривень, розповідає голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. До чого це призводить:

  • виробники готової продукції спочатку втрачають мільйони, а потім починають шукати компенсацію;
  • вихід один: ціни на продукти підвищують і кожному українцю доводиться платити додатково 6% ПДВ замість компанії Веревського і групки його колег. Тобто ми як споживачі в цьому випадку платимо 26% ПДВ.

"Ми вважаємо, що вся тяжкість сплати ПДВ в результаті перекладена на кінцевого споживача, на виробника кінцевої продукції", – заявив представник "Хлібодара" Борис Шестопалов.

Таке нововведення призвело до фінансових втрат як бюджету країни, так і компаній. За різними оцінками, великі агрохолдинги через "закон Веревського" зможуть заощадити щонайменше 16 млрд грн.

Як раніше писав голова редакційної ради OBOZREVATEL Михайло Бродський, монобільшість прогнулася під групку з 20 депутатів під назвою "Довіра". Керує нею аграрний олігарх Андрій Веревський. Уже після ухвалення бюджету, після повного провалу фінансування медицини він продавив злочинний і лобістський закон – знизив для себе і кількох великих аграріїв ПДВ з 20 до 14%. Унаслідок усі ми в розпал пандемії втратимо 16 млрд грн.

Автор: 

ПДВ (622) Веревський (168)


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https://mobile.twitter.com/dmitriypaut

но кому-то жемчуг мЄлок...

https://mobile.twitter.com/dmitriypaut Дмитрий @dmitriypaut

https://mobile.twitter.com/dmitriypaut https://mobile.twitter.com/dmitriypaut



Деньги в Украине закончились, поэтому Зеленскай Гетманцев придумал Закон, по которому мы все должны отдать свои сбережения.
Ну в общем, помните в Слуге нарота про коронки?
Только тут савецкое раскулачивание
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26.04.2021 14:00 Відповісти
а из чего зеленым каждый месяц в конверте дают по 25 тысяч долларов))
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26.04.2021 14:01 Відповісти
усьо залежить від глибини очіць *****
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26.04.2021 14:02 Відповісти
Где были эти работодатели когда Закон принимался???
По два раза в год менять налогообложение??? Это какой нормальный
бухгалтер выдержит такое безобразие?
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26.04.2021 14:11 Відповісти
Клоуны на подтанцовке,нормальный бизнес должен требовать не увеличения для кого то налога,а снижения его для себя,кремлевский аферист гетьманович продолжает вешать лоху лапшу на уши.
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26.04.2021 14:13 Відповісти
Слуги Урода в преступном симбиозе с крупнейшим латифундистом украинских земель Веревским, который таки является гражданином Израиля и немножко Украины, вместе вступили в преступный сговор и уменьшили данному персонажу НДС до 15%. Но так как этот гражданин еще является и крупнейшим производителем подсолнечного масла в Украине, то естественно после такого "подарка" от Слуг Урода он начал гнать продукцию на экспорт, тем самым возмещая НДС по 20%. Это привело к тому, что в тех странах куда вышеуказанный экземпляр перекачивает украинское масло, это самое масло стоит на 20-40% меньше чем у нас. А у нас, благодаря афере ЗЕленых ублюдков и Веревского, возник искусственный дефицит данной продукции. Из на них возникло существенное подорожание подсолнечного масла, что повлекло за собой "прибарахление" отдельных кошерных персонажей за счет украинского народа.
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26.04.2021 14:47 Відповісти
Видимый результат этих "льгот" - это повышение цены на подсолнечное масло для населения в 2 раза за считанные месяцы и никакой реакции руководства Украины. Как известно человеку для жизни необходимы жиры, углеводы и белки. На жиры цены выросли в 2 раза, на белки (курятина, яйца) в 1,5 раза. на углеводы в 1.5 раза и все это произошло за несколько месяцев.
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26.04.2021 15:58 Відповісти
Подавайте в суд на правительство Украины и требуйте компенсации убытков...
Здесь же явная дискриминация ...
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26.04.2021 18:02 Відповісти
 
 