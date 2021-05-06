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Зеленський (17387) нагорода (1099) військовослужбовці (3941)

Зеленський нагородив 15 військовослужбовців: Піхотинці щодня тримають удар, демонструючи мужність на Донбасі. ПЕРЕЛІК

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Зеленський нагородив 15 військовослужбовців: Піхотинці щодня тримають удар, демонструючи мужність на Донбасі. ПЕРЕЛІК

З нагоди Дня піхоти президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 183/2021 "Про відзначення державними нагородами України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"За самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку нагороджено 15 осіб. Медаллю "За військову службу Україні" відзначено 11 військовослужбовців, ще чотирьох нагороджено медаллю "Захиснику Вітчизни", - випливає з повідомлення.

"Піхотинці по праву вважаються найчисленнішою частиною українського війська. Вони щоденно тримають удар та демонструють непереможний характер, відвагу й мужність на Донбасі. Шануємо пам'ять воїнів-піхотинців, полеглих у боротьбі за свободу й незалежність України, та дякуємо військовим за героїзм і вагомий внесок в оборону країни", – зазначив Зеленський.

Текст указу глави держави про нагородження військовослужбовців Цензор.НЕТ публікує повністю.

За самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку та з нагоди Дня піхоти постановляю:

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

ГРИЗОГЛАЗОВА Євгена Олеговича - капітана;

КУФАЛЬСЬКОГО Олега Вікторовича - капітана;

ЛЕСИКА Івана Ігоровича - майора;

МАЦЬКАЛУ Андрія Ярославовича - капітана;

НЕДОЛУЖЕНКА Вадима Андрійовича - старшого сержанта;

ПОЛІЩУКА Володимира Володимировича - старшого лейтенанта;

ПУСТОВІТА Олександра Миколайовича - майора;

СЕРЕБРЯКА Сергія Миколайовича - сержанта;

СТАРЧЕНКА Сергія Олександровича - майора;

УВАРОВА Артема Андрійовича - молодшого лейтенанта;

ЧЕРНИШОВА Олександра Сергійовича - сержанта;

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

БЕРКУТА Миколу Олександровича - молодшого сержанта;

ГАЛАНА Мирослава Андрійовича - лейтенанта;

САВКІНУ Олену Сергіївну - старшого лейтенанта№=;

ТИХОНЕНКА Юрія Володимировича - майстер-сержанта.
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Зеленский наградил 15 военнослужащих: Пехотинцы ежедневно держат удар, демонстрируя мужество на Донбассе - Цензор.НЕТ 5005 Зеленский наградил 15 военнослужащих: Пехотинцы ежедневно держат удар, демонстрируя мужество на Донбассе - Цензор.НЕТ 3158
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06.05.2021 17:16 Відповісти
Все знают: Зеленский - это политический «труп». Как и его «батяня» Порошенко…
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06.05.2021 22:20 Відповісти
...обсуди эту тему с Игарешкой Л - вы друг друга стОите в качестве икспердов Зеленський нагородив 15 військовослужбовців: Піхотинці щодня тримають удар, демонструючи мужність на Донбасі - Цензор.НЕТ 2299
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07.05.2021 00:37 Відповісти
Сегодня сообщения ОБСЕ.на Донбассе за два дня 200 обстрелов,в том числе и из градов.

Зеленський обговорив ситуацію на Донбасі з сенатором США Портманом: "Стало менше снайперського вогню" Зеленский наградил 15 военнослужащих: Пехотинцы ежедневно держат удар, демонстрируя мужество на Донбассе - Цензор.НЕТ 4485 http://censor.net/ua/n3263740
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06.05.2021 17:21 Відповісти
Он вручил, упал, поднялся!
Воздух мужеством запах!
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06.05.2021 18:58 Відповісти
Феєричний головнокомандувач, який не служив у армії та вважає головною стратегією перемоги просто припинити стріляти.Тому й ДОЗ можна не приймати скільки завгодно, можна економити на обороні, не фінансувати ракетні озброєння, купляти застарілі імпортні системи. Г.....н, одним словом і це слово не "гетьман".
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07.05.2021 00:13 Відповісти
 
 