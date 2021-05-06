Зеленський нагородив 15 військовослужбовців: Піхотинці щодня тримають удар, демонструючи мужність на Донбасі. ПЕРЕЛІК
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З нагоди Дня піхоти президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 183/2021 "Про відзначення державними нагородами України".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
"За самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку нагороджено 15 осіб. Медаллю "За військову службу Україні" відзначено 11 військовослужбовців, ще чотирьох нагороджено медаллю "Захиснику Вітчизни", - випливає з повідомлення.
"Піхотинці по праву вважаються найчисленнішою частиною українського війська. Вони щоденно тримають удар та демонструють непереможний характер, відвагу й мужність на Донбасі. Шануємо пам'ять воїнів-піхотинців, полеглих у боротьбі за свободу й незалежність України, та дякуємо військовим за героїзм і вагомий внесок в оборону країни", – зазначив Зеленський.
Текст указу глави держави про нагородження військовослужбовців Цензор.НЕТ публікує повністю.
За самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку та з нагоди Дня піхоти постановляю:
Нагородити медаллю "За військову службу Україні"
ГРИЗОГЛАЗОВА Євгена Олеговича - капітана;
КУФАЛЬСЬКОГО Олега Вікторовича - капітана;
ЛЕСИКА Івана Ігоровича - майора;
МАЦЬКАЛУ Андрія Ярославовича - капітана;
НЕДОЛУЖЕНКА Вадима Андрійовича - старшого сержанта;
ПОЛІЩУКА Володимира Володимировича - старшого лейтенанта;
ПУСТОВІТА Олександра Миколайовича - майора;
СЕРЕБРЯКА Сергія Миколайовича - сержанта;
СТАРЧЕНКА Сергія Олександровича - майора;
УВАРОВА Артема Андрійовича - молодшого лейтенанта;
ЧЕРНИШОВА Олександра Сергійовича - сержанта;
Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"
БЕРКУТА Миколу Олександровича - молодшого сержанта;
ГАЛАНА Мирослава Андрійовича - лейтенанта;
САВКІНУ Олену Сергіївну - старшого лейтенанта№=;
ТИХОНЕНКА Юрія Володимировича - майстер-сержанта.
Будь ласка, зачекайте...
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Воздух мужеством запах!