Закон про промислове забруднення несе загрозу для нацбезпеки України, - РНБО
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Проєкт закону про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності (№4167) є загрозою для економічної безпеки України. Його необхідно доопрацювати, залучивши до цього представника апарату Ради національної безпеки та оборони (РНБО).
Про це йдеться у листі заступника секретаря РНБО Олексія Соловйова на адресу голови комітету ВР з питань екологічної політики та природокористування Олега Бондаренка.
Як сказано у листі, проєкт закону про промислове забруднення у нинішній редакції не враховує українські реалії та містить ряд критично-негативних норм, які містять потенційні загрози для національної безпеки України.
Зокрема, проєктом встановлюється дуже короткий період для переходу підприємств до нових екологічних норм (4 роки), в той час, як у ЄС аналогічний перехід відбувся протягом декількох десятків років (у Польщі - 20 років, Словаччині - 17 років).
"До того ж перехід на європейські норми вимагає значних інвестицій у модернізацію, в той час, як в Україні державна фінансова підтримка не передбачена. Враховуючи різні технологічні рівні українських та європейських підприємств, встановлення європейських норм викидів у настільки обмежені терміни може призвести до зупинки частини підприємств, що негативно позначиться на економічному стані України", - підкреслюється у листі РНБО.
Також проєкт, хоч і передбачає можливість відстрочки переходу на термін до 7 років, проте тільки за умови погодження з Міндовкілля. Відповідний порядок надання відстрочки має бути розроблений Кабінетом міністрів.
"Наразі процес надання відстрочки не є прогнозованим для підприємств. А для зменшення ризиків, у нього необхідно внести уточнення: зокрема, забезпечити можливість застосування положень про відстрочку не тільки при внесенні змін до інтегрованого дозволу, але й при отриманні дозволу вперше. Також важливо, щоб термін відстрочки починав рахуватися від моменту введення в дію висновків НДТМ (збірка найкращих доступних технологій, яка наразі також розробляється, - ред.).
"Також необхідно видалити з тексту проєкту узагальнюючі поняття "значне забруднення" та "високий рівень захисту" - щоб усунути основи для надмірних дискреційних повноважень посадових осіб", - наголошується у листі.
Заступник секретаря РНБО підкреслює: введення останніх жорстких екологічних вимог, які діють у ЄС, та повна відповідність європейським НДТМ не вимагається Угодою про Асоціацію. Країни ЄС встановлювали різні виключення та відхилення від НДТМ, виходячи з економічної доцільності, з урахуванням стану промисловості. Тому Україна теж не повинна повністю копіювати європейські нормативи, встановлюючи їх безумовну обов’язковість для українських підприємств.
"Враховуючи вищезазначене, акцентуємо, що законопроєкт №4167 є загрозою для економічної безпеки України, несе значні негативні соціальні та економічні наслідки, і не може бути підтриманий Верховною Радою. У доопрацьованому проєкті має бути врахована специфіка української економіки, відображений прагматичний підхід щодо переходу, відсутня жорстка прив’язка до європейських норм та наданий прозоріший механізм для отримання відступу", - резюмують у РНБО.
Нагадаємо, раніше Європейська бізнес-асоціація закликала Верховну раду доопрацювати законопроєкт №4167, оскільки на його піде не менше $10 млрд.
Крім того, можливість дозвільного органу (Міндовкілля) самостійно зупиняти або анулювати інтегрований дозвіл без рішення суду створює сприятливі передумови для корупції.
Своєю чергою заступник голови комітету Верховної ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський заявив, що Україна не повинна брати на себе нереалістичні зобов’язання щодо термінів проведення екомодернізації. Натомість влада має надати підтримку промисловості, як це роблять країни ЄС, і разом із бізнесом знайти джерела фінансування екомодернізації.
Будь ласка, зачекайте...
Інше діло якщо закон навмисно прописаний таким чином щоб його не можна було впровадити, заявивши що він несе загрозу для держави.