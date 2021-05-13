Усі регіони України перейшли в "жовту" зону карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
В Україні немає жодного регіону, де були б перевищені показники із захворюваності на коронавірус.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
Миколаївська і Черкаська області від сьогодні переведені в "жовту" зону карантину. Коефіцієнт виявлення випадків інфікування в цих регіонах прийшов до норми.
Таким чином, тепер усі регіони України перебувають у "жовтій" зоні карантину.
Водночас, за відсотком від епідемічного порогу Київ, Волинська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Хмельницька та Чернігівська область, відповідають "зеленій" зоні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
DEDALiu
показати весь коментар13.05.2021 11:23 Відповісти Мені подобається 0
tom peter
показати весь коментар13.05.2021 13:10 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...