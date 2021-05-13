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Усі регіони України перейшли в "жовту" зону карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Усі регіони України перейшли в

В Україні немає жодного регіону, де були б перевищені показники із захворюваності на коронавірус.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

Миколаївська і Черкаська області від сьогодні переведені в "жовту" зону карантину. Коефіцієнт виявлення випадків інфікування в цих регіонах прийшов до норми.

Таким чином, тепер усі регіони України перебувають у "жовтій" зоні карантину.

Водночас, за відсотком від епідемічного порогу Київ, Волинська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Хмельницька та Чернігівська область, відповідають "зеленій" зоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епідзонування України: в двох областях перевищено показник з виявлення COVID-19, в семи - епідемічний поріг, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Усі регіони України перейшли в жовту зону карантину, - МОЗ 01

Автор: Наталя Джума
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Это хорошо.Я собираюсь к Вам на море. (мишкин и чепига напряглись...)
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13.05.2021 11:23 Відповісти
Брехня від Стебанова. Люди хворіють і беде спалах ковіду після свят та через те, що відкрили школи
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13.05.2021 13:10 Відповісти
 
 