Чиновниця з оточення Коломойського Петросянц намагається потрапити в Держспоживслужбу Дніпропетровської області

Люди з оточення Ігоря Коломойського, попри запровадження санкцій проти скандального олігарха з боку США, а також явне охолодження відносин з Банковою, всіляко намагаються проникнути до владних кабінетів.

Про це пише dnepr.ua із посиланням на Lenta.UA, передає Цензор.НЕТ.

"Після місцевих виборів, які відбулися восени минулого року, стало очевидно, що відносини між президентом і одним з найбільших олігархів країни з цілого ряду напрямків починають псуватися. Першим серйозним сигналом про те, що у Коломойського все не так добре, стало рішення про призначення головою Дніпропетровської облради не креатури олігарха і першого номера в списку "слуг" Святослава Олійника, а представника "криворізької" команди Миколи Лукашука. Нові неприємності у Коломойського пішли на початку року - США спочатку запровадили санкції проти Олександра Дубінського, одного з головних "рупорів" колишнього власника "Приватбанку" у Верховній Раді, а ще через деякий час стало відомо про заборону на в'їзд самого Коломойського в Штати, що стало сигналом для українського істеблішменту про його руконепотискання", - пише видання.

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"Проте, буквально через лічені дні після заяви США, 10 березня, виконувачем обов'язків директора Національного інституту раку несподівано став Андрій Шипко - колишній "регіонал", член команди опального олігарха, якого Ігор Коломойський називав своїм другом. У ЗМІ чимало писали про те, що Шипко займався підкупом виборців, кнопкодавством, а також голосував за "диктаторські закони" 2014 року. Не є секретом і те, що його сім'я володіє фармацевтичними та будівельними компаніями і потрапляла в корупційні скандали. Доволі відомою стала історія про те, як дружина Шипка під виглядом реконструкції побудувала клубну п'ятиповерхівку, сам Шипко фігурував у скандалі з дитсадком на Дніпропетровщині. Будівлю садочка було продано фірмам, афільованим з братами Шипками", - додає видання.

"Слідом за своїм патроном проскочити до влади намагається ще одна цікава особистість - Марина Петросянц, яка в 7 і 8 скликаннях Верховної Ради була помічницею-консультантом Шипка (спочатку в Партії регіонів, потім - в партії "Відродження"). Як стало відомо Lenta.UA, Петросянц зараз намагається отримати посаду глави Держпотребслужби в Дніпропетровській області. І тут їй допомагають зв'язки не тільки з Шипком, але і Святославом Олійником - ще одним молодшим компаньйоном Коломойського. Під його керівництвом пані Петросянц успішно працювала в минулому скликанні Дніпропетровської облради на посаді заступника голови облради з виконавчого апарату - начальника управління з питань територіального та місцевого розвитку", - акцентує видання.

Марина Петросянц

"Що ж стосується зв'язків Петросянц з ексрегіоналом Шипком, то цікаво, що претендентка на крісло глави дніпропетровської Держпотребслужби багато років вважалася членом громадської організації "Православна Академія медичних і психологічних наук в ім'я святого великомученика і цілителя Пантелеймона". Заснував "Православну академію" Шипко разом із Сергієм Орловим, нині - депутатом Дніпропетровської облради від Блоку Вілкула "Українська перспектива". Раніше - член "Партії регіонів" та "Відродження". На думку експертів, дана "гошка" може бути потрібна Шипку та його команді для відмивання грошей - реальних дій ця "православна" структура не здійснює. Організація існує вже понад десять років, однак жодних згадок про її діяльність знайти не вдається. У неї немає сайту або сторінки в соцмережах, а зареєстрована вона в житловому будинку", - додає видання.

Колишній "регіонал" Андрій Шипко

"Непублічна персона - Петросянц, проте, виявилася замазаною в серйозні політичні махінації. Слідкуйте за руками. У 2014 році вона балотувалася від партії "Солідарність жінок України", а вже в 2015-му її обрали депутатом Дніпропетровської облради від партії "Відродження". У наступному 2016-му вона знову йшла в парламент від партії "Солідарність жінок України" в одному з округів у Полтавській області. Рух ЧЕСНО тоді писав про те, що таким чином Петросянц, схоже, просто виконувала роль технічного кандидата для посилення на окрузі потрібного кандидата від "Відродження". Наскільки диким це видається, можна оцінити, якщо враховувати, що на той момент вона була чинною представницею фракції "Відродження". Як тут не згадати відомий мультфільм і фразу про те, що "нашу маму і тут, і там показують". Тут варто нагадати про важливу деталь: проєкт "Відродження" тоді дуже активно фінансував Коломойський. Останній навіть де-факто підтвердив це журналістам в інтерв'ю. Проте в один прекрасний момент проєкт заглох і в 2020 році Петросянц знову "перевзулася", намагаючись потрапити до облради вже від "Слуги народу". У списку президентської політсили вона отримала доволі високе - 14-те - місце, однак це не допомогло. І це при тому, що Петросянц разом з Олійником фактично контролювали облраду, кулуарно ухвалюючи різні кадрові рішення - на рівні департаментів і управлінь розставляючи "потрібних" собі людей", - зазначає видання.

Святослав Олійник, Ігор Коломойський, Борис Філатов і Геннадій Корбан

"Тут варто згадати і про "подвиги" Олійника і його команди. Ім'я Святослава Олійника, колишнього заступника голови Дніпропетровської області з оточення Ігоря Коломойського та ще одного одіозного персонажа Андрія Портнова, відоме в регіоні тим, що за ним тягнеться довгий шлейф корупційних історій. У 2014 році Олійник звинуватив компанію УПС у махінаціях з тендерами на суму понад 2 млрд гривень. Були оприлюднені схеми, за якими ця компанія нібито відмивала гроші на фіктивному будівництві доріг, привласнюючи до половини виділених з бюджету грошей. Фірму швидко переписали на інших людей. Її власником стала Ірина Гузан, яка раніше працювала в організації Олійника "Україна майбутнього". У 2014-2017 роках будівельний холдинг Олійника почав активно отримувати підряди в Дніпропетровській області, проте все закінчувалося провалом будівництва і зниклими грошима. До списку незавершених об'єктів будівництва входять зал ігрових видів спорту поруч зі стадіоном "Трудові Резерви" в Дніпрі (у 2017 році Олійник отримав на цей проєкт 250 млн грн з державного бюджету, але зал так і не був добудований), парк, школа і ДЮСШ у Синельниковому, школа в Межовій, дитячий садок в Іларіонові", - пише видання.

"Влітку 2017 року Олійник почав працювати з "Укравтодором". Для цього він нібито пролобіював призначення головою обласної Автодору свою людину - Геннадія Немогу. Тоді ж компанія УПС отримала замовлення на будівництво ділянок траси Дніпро-Запоріжжя (450 млн грн) і Дніпро-П'ятихатки (150 млн грн). Роботи були завершені влітку 2018 року. Дороги "вистояли" рік. Експертиза спеціалізованої структури Укравтодору "Дорожнього контролю якості" дійшла висновку, що дорожнє покриття почало руйнуватися і його необхідно відремонтувати. За рахунок підрядника, по гарантії. А далі компанія "злилася", фактично виявившись банкрутом. "Правою рукою" Олійника, яка влаштовувала ці схеми, сидячи в кріслі голови облради, очевидно, була і Марина Петросянц, яка була його заступницею. Утім, жодних кримінальних наслідків для себе ні Олійник, ні Петросянц не понесли. Тепер же з урахуванням провалу на виборах Держпотребслужба для пані Петросянц може стати доволі непоганим варіантом для подальшої кар'єри. І, звичайно ж, чудовою можливістю для заробітків - з урахуванням наявності досвідчених "вчителів" з команди Коломойського - призначення поза всяким сумнівом приведе до нових сплесків корупції і чергових скандалів, які будуть бити по президенту. Справа в тому, що для абсолютної більшості населення нашої країни немає різниці, хто і яке "крило" (навіть якщо воно формально - опальне) керує тим чи іншим органом влади. Зате чудово бачить корупцію, яка обволікає цілі напрямки економіки в країні "завдяки" таким призначенням недобитків Коломойського", - резюмує видання.