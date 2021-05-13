"Сквер Небесної сотні" передали в комунальну власність Києва

"Сквер Небесної сотні" передали в комунальну власність територіальної громади міста Києва. Його збираються реконструювати й упорядкувати.

Таке рішення ухвалила Київська міськрада, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на його пресслужбу. "За" проголосували 87 депутатів.

За словами заступника мера Володимира Бондаренка, у сквері планують встановити освітлення, налагодити систему щоденного прибирання і поливу.

"Зараз сквер функціонує як сучасний і динамічний публічний простір - місце проведення конференцій, майстер-класів, концертів, кінопоказів, художніх виставок", - зазначив Бондаренко.

Нагадаємо, в 2018 році Верховний суд повернув сквер Небесної сотні у власність держави. Але компанія GPP Developers LTD подала заяву про перегляд судового рішення. У 2019 Господарський суд Києва залишив сквер у держвласності, не задовольнивши заяву GPP Developers LTD.

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Сквер розташований у центрі Києва на вулиці Михайлівській біля будівлі Міністерства закордонних справ і Михайлівського Золотоверхого монастиря.

На цьому місці стояв залізний паркан. 18-20 лютого 2014 активісти Майдану зняли його, використавши для барикад і саморобних щитів. Паркан, як з'ясувалося, прикривав звалище сміття. Кияни організувалися, прибрали сміття, вирівняли ділянку, завезли землю і висадили рослини. Сквер вирішили присвятити героям Небесної сотні.

Згодом стало відомо, що на цьому місці планують побудувати будинок. Активісти протестували, на сайті Київради зареєстрували петицію про повернення скверу киянам.

Відомий португальський художник Алешандре Фарту створив у сквері масштабний портрет Сергія Нігояна. А в 2016 році "Сквер Небесної сотні" вперше в Україні та Східній Європі отримав найпрестижнішу нагороду Європейського конкурсу публічних просторів "Європейська нагорода за урбаністичний публічний простір".