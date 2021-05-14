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Італія з 16 травня скасовує карантин для туристів з країн Євросоюзу

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Італія з 16 травня скасовує карантин для туристів з країн Євросоюзу

МОЗ Італії з 16 травня знімає карантинні обмеження для мандрівників, що прибувають з країн Шенгенської угоди, ЄС, а також із Великої Британії та Ізраїлю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зараз громадяни, які прибувають до Італії з цих країн, мають пройти п'ятиденний карантин після прибуття і здати два ПЛР-тести на COVID-19 як перед поїздкою, так і в останні дні карантину", - наголошується в повідомленні інформагентства Ansa.

Проте, для всіх, хто прибуває, залишається в силі вимога довідки з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого не раніше, ніж за 48 годин до поїздки.

Посол Італії в РФ Паскуале Терраччано 20 квітня заявив, що влада Італії зніме всі діючі обмеження на в'їзд туристів цього літа. Крім того, з 15 травня республіка планує ввести систему цифрового пропуску Digital Green Pass. Документ видаватиметься на основі сертифікату про вакцинацію (тільки визнаними на території ЄС препаратами), довідки про перенесений COVID-19, а також ПЛР-тесту.

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Блин, до коронавируса я не знала, что живу на планете дебилов... теперь в курсе. и что с этим делать?
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14.05.2021 18:24 Відповісти
А шо такоє? А як же індійський штам? Чи все баранів постригли час їх вже запрягати знову. Як підняти ціну на нафту, яка так впала, вірно ніяк, окрім створення штучного попиту шляхом знекровлення економіки "вірусом".
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14.05.2021 18:24 Відповісти
 
 