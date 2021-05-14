США ввели санкції проти 61 громадянина України, - Данілов

Сполучені Штати Америки ввели санкції проти 61 громадянина України. Рада національної безпеки та оборони має намір перевірити інформацію щодо кожного підсанкційного громадянина. І за підсумками юридичної верифікації буде ухвалено рішення щодо введення таких самих санкцій з боку України.

Про це 14 травня під час брифінгу за підсумками засідання Ради національної безпеки та оборони повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

"Ми обговорили питання запровадження санкцій, які вводять проти громадян України Сполучені Штати. Ми до них звернулися з офіційними документами, щоб вони нам щодо кожного громадянина України дали вичерпні відповіді: коли і на підставі чого були введені ті чи інші санкції, для реагування тут, на території України, щодо цих всіх осіб ... якщо наші правоохоронні органи вважатимуть за необхідне певні процедурні моменти, що стосуються їх роботи, якщо буде прийнято рішення щодо введення санкцій на підтримку наших партнерів, після отримання всіх документів та їх обробки, ми будемо це робити на території нашої країни. На сьогодні нам точно відомо про 61 громадянина України, проти яких США ввели санкції", - сказав Данілов.

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Він також додав, що Україна має намір звертатися до європейських партнерів для отримання інформації щодо громадян України зі списку санкцій.

"Тому що до певного часу, на жаль, наша країна цими питаннями не займалася, і ми не з'ясовували хто, і на підставі чого вводив ті чи інші санкції. Після отримання такої інформації ми щодо кожного громадянина прийматимемо окреме рішення", - сказав Данілов .