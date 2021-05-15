Київський безпековий форум провів онлайн-дискусію "День Європи в Україні". ВIДЕО

Сьогодні, 15 травня, Київський безпековий форум провів онлайн-дискусію, присвячену Дню Європи в Україні. Війна Росії проти нашої незалежності надає цьому дню особливого значення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт форуму.

До вашої уваги відео онлайн-дискусії:

Зокрема, під час дискусії обговорили наступні питання:

Що означає для нас ідея Європи?

Який прогрес досягнуто на шляху інтеграції України до ЄС і НАТО?

Що слід очікувати від саміту НАТО в червні 2021 року?

Як переконати Захід надати Україні План дій щодо членства в НАТО?

Як посилити співпрацю ЄС і Сполучених Штатів для протидії російській агресії?

Учасники дискусії:

Ольга Стефанішина - віцепрем’єрка України з європейської та євроатлантичної інтеграції;

Яцек Чапутович - міністр закордонних справ Польщі у 2018-20 роках;

Александр Вершбоу - почесний член Атлантичної Ради, заступник генерального секретаря НАТО в 2012-16 роках;

Арсеній Яценюк - прем’єр-міністр України у 2014-2016 роках, голова Київського безпекового форуму;

Данило Лубківський - директор Київського безпекового форуму (модератор дискусії).

Київський безпековий форум - головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" у 2007 році.