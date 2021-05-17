УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5259 відвідувачів онлайн
Новини Боротьба з коронавірусом
447 5

У ЮНІСЕФ закликали країни G7 поділитися CОVID-вакциною для програми COVAX

У ЮНІСЕФ закликали країни G7 поділитися CОVID-вакциною для програми COVAX

Виконавча директорка Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Генрієтта Фор виступила із заявою, в якій закликала країни G7 виділити надлишки наявних в їхньому розпорядженні вакцин від CОVID-19 на потреби реалізації програми COVAX для вакцинації населення країн, які цього потребують.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Спільне термінове використання доступних надлишкових доз є, як мінімум, необхідним і надзвичайним заходом, це необхідно просто зараз", - заявила вона, додавши, що це може запобігти появі нових гарячих точок розповсюдження інфекції у світі.

Фор, пославшись на дослідження науково-інформаційної і аналітичної компанії Airfinity, зазначила, що країни G7 могли б пожертвувати близько 153 мільйонів доз, якщо поділяться хоча б 20% своїх наявних запасів у червні, липні і серпні.

За її словами, це можна було б зробити без шкоди програмам вакцинації власного населення.

Також читайте: Міносвіти оприлюднило алгоритм процесу вакцинації педагогів

Наразі ЮНІСЕФ, який відповідає за реалізацію програми COVAX, оцінює дефіцит поставок вакцин у 140 млн доз до кінця травня і близько 190 млн до кінця червня.

Певною мірою дефіцит викликаний введенням Індією в зв'язку з швидким поширенням коронавірусу в країні заборони на експорт виробленої нею вакцини AstraZeneca, яка є основною в рамках механізму COVAX.

За даними американського університету Джонса Гопкінса, станом на вечір минулої неділі в світі з початку пандемії CОVID-19 виявлено понад 162,7 млн випадків зараження і 3,3 млн смертельних випадків від пов'язаних з коронавірусом захворювань.

Автор: 

G-7 G7 (1032) вакцина (4419) ЮНІСЕФ (156) COVID-19 (19765) COVAX (36)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
поделитесь!
нашим мед.чиновникам давно нечем торговать
показати весь коментар
17.05.2021 08:11 Відповісти
"Друг, оставь покурить,
а в ответ - "тише, на".
показати весь коментар
17.05.2021 08:11 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2021 08:12 Відповісти
А шо мы с этого будем иметь? Еще больше нелегалов, штурмующих нашу границу?
показати весь коментар
17.05.2021 08:15 Відповісти
Подааааайте сирым и убогим...

А не подадите - мы приедем и всех вас перезаразим.
показати весь коментар
17.05.2021 08:38 Відповісти
 
 