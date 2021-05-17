У ЮНІСЕФ закликали країни G7 поділитися CОVID-вакциною для програми COVAX

Виконавча директорка Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Генрієтта Фор виступила із заявою, в якій закликала країни G7 виділити надлишки наявних в їхньому розпорядженні вакцин від CОVID-19 на потреби реалізації програми COVAX для вакцинації населення країн, які цього потребують.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Спільне термінове використання доступних надлишкових доз є, як мінімум, необхідним і надзвичайним заходом, це необхідно просто зараз", - заявила вона, додавши, що це може запобігти появі нових гарячих точок розповсюдження інфекції у світі.

Фор, пославшись на дослідження науково-інформаційної і аналітичної компанії Airfinity, зазначила, що країни G7 могли б пожертвувати близько 153 мільйонів доз, якщо поділяться хоча б 20% своїх наявних запасів у червні, липні і серпні.

За її словами, це можна було б зробити без шкоди програмам вакцинації власного населення.

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Наразі ЮНІСЕФ, який відповідає за реалізацію програми COVAX, оцінює дефіцит поставок вакцин у 140 млн доз до кінця травня і близько 190 млн до кінця червня.

Певною мірою дефіцит викликаний введенням Індією в зв'язку з швидким поширенням коронавірусу в країні заборони на експорт виробленої нею вакцини AstraZeneca, яка є основною в рамках механізму COVAX.

За даними американського університету Джонса Гопкінса, станом на вечір минулої неділі в світі з початку пандемії CОVID-19 виявлено понад 162,7 млн випадків зараження і 3,3 млн смертельних випадків від пов'язаних з коронавірусом захворювань.