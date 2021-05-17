Кабмін звільнив заступницю міністра економіки Панаіотіді

Кабінет Міністрів звільнив заступницю міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Світлану Панаіотіді на засіданні в понеділок.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Я написала заяву про звільнення 29 квітня з проханням звільнити мене з 17 травня після закінчення відпустки ... Кабмін тільки що проголосував", - написала вона.

Вона зазначила, що без 44 днів 6 років на службі. Призначено в АМКУ 29.06.2015 - звільнена з Мінекономіки 17.05.2021.

"Це ні з чим незрівняний досвід, якому не вистачить місця в одній книжці. Я хочу подякувати людям, командам, з якими я працювала ці роки. Дякую кожному, з ким ми проходили зріст, становлення, долання перешкод, пошук рішень і відстоювання державних інтересів. Дякую, що ви були поруч, пліч-о-пліч, завжди поряд. Люди - це найцінніше. Ви можете розраховувати на мене незважаючи на те, де я буду. Залишаюсь відданою своїм принципам та своїй родині. Послідовним борцем за корпоративну реформу, електронні аукціони, з оборонкою в серці. Вперше в житті безробітна", - додала Панаіотіді.

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Світлана Панаіотіді працювала на посаді заступниці міністра економіки з 11 вересня 2019 року, а раніше була Держуповноваженою Антимонопольного комітету України.