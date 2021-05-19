Немчінов обговорив з міжнародними партнерами питання діяльності Бюро економічної безпеки

Сьогодні Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов провів зустріч із міжнародними партнерами для обговорення питань щодо Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Кабміну.

На зустрічі були присутні:

- заступник голови Консультативної Місії Європейського Союзу в Україні Фредрік Веслау (Швеція);

- старший радник з питань фінансових розслідувань Консультативної Місії Європейського Союзу в Україні Пауліус Клікунас (Литва);

- експерт з кримінальних розслідувань Консультативної Місії Європейського Союзу в Україні Максим Ощепков (Україна);

- голова політичного департаменту Делегації Європейського Союзу в Україні Артур Гебал (Польща);

- секторальний менеджер управління публічними фінансами Делегації Європейського Союзу в Україні Єкатерина Яковлєва (Франція);

- виконуюча обов'язки голови Місії США в Україні Меган Боулінг (США);

- експерт економічного сектору Місії США в Україні Тімоті Джонсон (США);

- представники Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Під час зустрічі обговорили співпрацю Секретаріату Кабінету Міністрів України з міжнародними експертами, зокрема в питанні розробки проектів актів КМУ:

- щодо порядку проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки. Цей акт забезпечить концентрацію зусиль БЕБ на ліквідації загроз та зменшенні ризиків вчинення кримінальних правопорушень в економічній сфері, розв’язанні найбільш корумпованих та злочинних вузлів, через які відбувається відтік державних коштів та які гальмують процес розвитку економіки;

- щодо порядку проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності БЕБ, який стане інструментом контролю та оцінювання результатів роботи цього органу.

"Важливим завданням є прозоре формування Ради громадського контролю при БЕБ та забезпечення ефективних механізмів громадського контролю за діяльність цього органу. Міжнародні експерти висловили своє бажання всіляко допомоги щодо створення БЕБ. СКМУ дуже цінує таку підтримку та допомогу", - зазначив Немчінов.