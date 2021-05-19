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субсидія (464) Міністерство соціальної політики (593) монетизація (69)

Субсидії з травня будуть виплачувати тільки готівкою, - Мінсоцполітики

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Субсидії з травня будуть виплачувати тільки готівкою, - Мінсоцполітики

Все житлові субсидії для громадян України з травня 2021 року виплачуватимуться виключно в готівковій формі.

Про це заявив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

За словами чиновника, таким чином завершується процес монетизації субсидій.

"З 2019 року було розпочато відповідний процес, і в минулому опалювальному періоді житлова субсидія надавалась у грошовій формі, але 2-ма різними механізмами: готівкові виплати, які отримували майже 95% одержувачів субсидії, грошова безготівкова форма, шляхом зарахування на рахунок у "Ощадбанку" (близько 5% - 160 тис. домогосподарств), а вже "Ощадбанк" проводив розрахунки з підприємствами. Від 1 травня 2021 року цей перехідний процес завершується і, відповідно, всі субсидії з травня розраховуватимуться і виплачуватимуться громадянам виключно в готівковій формі", - розповів заступник міністра.

Він зазначив, що це дасть можливість громадянам "оперативно управляти цими засобами, і після оплати житлово-комунальних послуг вони зможуть вільно розпоряджатися зекономленими сумами субсидій".

Музиченко додав, що всі громадяни, які користувалися безготівковою субсидією минулого опалювального періоду до грудня цього року (до кінця 2021 г.), зможуть отримати відповідні кошти.

"Тим громадянам, які мають відкриті рахунки в "Ощадбанку", вже у червні буде проведено перерахування цих коштів. Ті, хто не має відкритих рахунків в "Ощадбанку", мають відкрити рахунок, після чого вони зможуть отримати зекономлені розміри субсидій упродовж минулого опалювального періоду для їх використання на власні потреби", - підкреслив чиновник.
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Топ коментарі
+15
Идиоты...в мире пандемия...а они народ в очереди загоняют...неужели нельзя на карты перечислять??
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18.05.2021 19:41
+11
- нахрена толкотня за субсидиями?
- это для того, что бы малоимущие перезаражали один другого и быстро повыздыхали
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18.05.2021 19:42
+10
Великая диджитализация от шмарклей, следующий шаг талоны на бензин
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18.05.2021 19:44
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Т.е. не будут, или с опозданием в год
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18.05.2021 19:40 Відповісти
я не перейшов на цю "нову систему"; так вони нині заборгували за мене всім комунальним організаціям, окрім як за воду і за тепло.
ЗІ: - я - особа з пільгами 100%, як особа, прирівняна до інвалідів війни. Наша категорія також туди ж...
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18.05.2021 21:45 Відповісти
Идиоты...в мире пандемия...а они народ в очереди загоняют...неужели нельзя на карты перечислять??
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18.05.2021 19:41 Відповісти
"Тем гражданам, которые имеют открытые счета в "Ощадбанке", уже в июне будет проведено перечисление этих средств. Те, кто не имеет открытых счетов в "Ощадбанке", должны открыть счет, после чего они смогут получить сэкономленные размеры субсидий в течение прошлого отопительного периода для их использования на собственные нужды", - подчеркнул чиновник.

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Открываешь счёт,олучаешь карточку.В чём проблема?
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18.05.2021 20:58 Відповісти
в том проблема, что сотни тысяч людей ломануться в Ощад и образуют километровые очереди с номерками на ладони и масками на подбродке. . А Ощад новую карточку вместо старой выдаёт не меньше 2-х месяцев. Так дошло!?
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18.05.2021 22:01 Відповісти
Вам деньги поступают на счёт,какая новая карточка,что вы метёте.
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18.05.2021 22:31 Відповісти
туго врубаешся ? тем, кто не имеет счет в этом "дерьмобанке" придется туда местись и открывать, и пойдут толпами, среда для размножения короновируса и ты один из них
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19.05.2021 12:27 Відповісти
Держите карманы ширше и ширее! Субсидии с мая будут выплачивать только наличными, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 9473
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18.05.2021 19:42 Відповісти
- нахрена толкотня за субсидиями?
- это для того, что бы малоимущие перезаражали один другого и быстро повыздыхали
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18.05.2021 19:42 Відповісти
Великая диджитализация от шмарклей, следующий шаг талоны на бензин
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18.05.2021 19:44 Відповісти
ахметка в курсе ?
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18.05.2021 19:45 Відповісти
Сколько налички можно освоить, МММММММММММ, просто країна в смартфоне не позволяет так много бабла мутить)))
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18.05.2021 19:55 Відповісти
какие сэкономленные средства? ее на коммуналку не хватит! двое на минималке получали 1100 грн субсидии при комуналке 2600, офигенно сэкономили люди! зато теперь очередь в 2 местах , получить, потом заплатить
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18.05.2021 20:07 Відповісти
Судя по придиркам и финансированию,помощь получат только одинокие пенсионеры.
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18.05.2021 20:17 Відповісти
ага, и будет она в лучшем случае помощью для их похорон
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19.05.2021 12:30 Відповісти
я не спрашиваю кому и сколько, я спрашиваю, что опять не поделили?
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18.05.2021 20:23 Відповісти
Очередное "правильное решение". Я предлагал почтарям по электронке - не мотаться по микрорайону с пенсией, а потом второй раз с субсидией, а использовать базу данных субсидиантов и делать автоматом отчисления от пенсии. И на дом к пенсу приносить остаток пенсии и квитанцию об оплате ЖКХ. В наше время для организации этой услуги много ума не нужно, но видать и этого "немного" у наших кормчих где то закотилось за уши. Тем более во время пандократии в медицине, можно серьёзно сократить количество людей в кассах да и "хождение по мукам" сократить пенсионерам. А на почте (горячая линия) мне ответили со слезами на глазах, что сейчас можно почтальону поручать оплату, то есть увеличить пробег тем кто и так бегает целый день не приседая. Верной дорогой чешете товарищи - только в той стороне храма нет, а маслы вы сотрёте по самые не балуйся.
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18.05.2021 20:29 Відповісти
За доставку пенсії УКРПОШТА буде брати з пенса 1%, так повідомив СоцЗабес.
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18.05.2021 21:49 Відповісти
Я не помню где читал, но и сейчас берут с ПФ плату за доставку 1,31% от суммы пенсии.
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21.05.2021 20:38 Відповісти
Ты лучше раскажи нам как живется дураком ?!
ты не знаешь, что у нас все делают через жопу , что предлагаешь такие "улучшения " !? Ты хочешь людей оставить и БЕЗ пенсий и БЕЗ субсидий и БЕЗ оплат коммуналки !?
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18.05.2021 21:58 Відповісти
Ну на счёт дурака ты явно погорячился и не от большого ума. То что через жопу могут сделать, то тут есть с чем согласиться. А вот сделать такую услугу силами укрпочты - это вполне допустимый вариант. Но если не хочешь перечисления квартплаты и субсидии - можешь носить сам как дурень ступу, это твоё личное дело. И обрати внимание ты только один такой умный, остальные или молчат или не понимают (кстати на укрпочте тоже не поняли с первого раза).
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21.05.2021 20:35 Відповісти
Ты с какой планеты...!? Какую "такую услугу силами укрпочты" ?! ))) Субсидії з травня будуть виплачувати тільки готівкою, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 2683
Спустись на землю...!!! ))))
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21.05.2021 20:39 Відповісти
Тяжёлый случай но не безнадёжный, когда голова есть, а написанное осмыслить не можешь.

Кстати ты даже свой ник накалякал через жопу. Видать наследственное - если хотел сказать Злой Гном то надо было писать Zloy Gnom. А может ты Андрюша Парубий? Тогда всё правильно. И говорить с тобой себя не уважать.
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22.05.2021 00:40 Відповісти
) А тебе известно, что гугл не дает создавать аккаунт с "прямыми" именами... ! ? )))
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22.05.2021 00:46 Відповісти
Чекайте! Готівкою??? Тобто людина ці кошти може витратити на будь що, що їй потрібне?
Тоді ось таке питання: що буде, якщо людина, що отримує субсидію, не буде розраховуватись за надані послуги?
Ну і звісно, на готівці легше "прібарахліться".
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18.05.2021 20:29 Відповісти
Мабуть надавач послуг буде отримувати з субсидійного відділу список отримувачів субсидії, а потім буде передавати в субсидійний відділ звітна тих у кого виникла заборгованість понад 340 грн за останні три місяці, що передують звітному місяці.

Карочє, кєп, не вмер Данило, болячка задавила.
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18.05.2021 21:00 Відповісти
субсидия есть, а денег нет...
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18.05.2021 22:20 Відповісти
А почему еще нет субсидии за апрель?
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18.05.2021 20:38 Відповісти
Глянув в ОЩАДБАНК на підприємство прийшла сума і реєстр за квітень
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18.05.2021 21:04 Відповісти
вся сума прийшла? Бо маю чуйку, що всім, як і мені нині нараховують лише 70% від потреби.
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18.05.2021 21:47 Відповісти
На підприємство приходить лише тих у кого борг за послуги. Але до 20 числа вони повинні виплатити і відчитатись
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18.05.2021 21:51 Відповісти
очередная мутная хрень
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18.05.2021 22:04 Відповісти
Ідіоти, називають "виплатою готівкою" зарахування безготівкових сум на банківські картки. Майже усі її так і отримували.
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19.05.2021 00:04 Відповісти
ЗЕбилы, сэр, что тут скажешь. Получение готивкою - это надо стоять в очереди за наличными? А как сделал Порох? Субсидия приходила на карточку и ее можно было снять в любое удобное время.
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19.05.2021 10:36 Відповісти
У велику калюжу - великий пердь!😁
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19.05.2021 08:49 Відповісти
Так у ЗЕбанутых идиотов только пэрдь и получается. За все, что они возьмутся.
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19.05.2021 10:38 Відповісти
всё что делал Пэтро 5 лет шапито 95 убило за два года, возрадуйтесь зелебобики, давно вы в очередях не стояли давно, возвращайтесь назад в стойло и мычите рядком, главное номерок не потеряйте, а то в конце очереди выкинут.
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19.05.2021 09:12 Відповісти
Будут выплачивать наличными, но субсидии получат единицы нуждающихся.
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19.05.2021 10:06 Відповісти
вас тупых зебилов ипут , а вы ещё и в очередь становитесь...
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19.05.2021 10:35 Відповісти
Я так понял под наличными автор понимает зачисление на приватный счет Ощадбанка, а не напрямую поставщикам услуг
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19.05.2021 11:23 Відповісти
Автор взагалі навряд що понімаєт. Майже всі і зараз отримують субсидію на картки, і не тільки Ощаду. Але це безготівкова форма, якщо отримувачі не забирають їх налом в касі. А таких напевно більшість.
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19.05.2021 12:28 Відповісти
 
 