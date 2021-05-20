У Києві почали перевіряти якість е-медицини

Дослідження якості медичних інформаційних систем буде організовано не тільки в Києві, а й по всій Україні.

В Україні вперше з часу запровадження медичних інформаційних систем вирішили оцінити якість цієї послуги. Для цього Агентство захисту прав медпрацівників і пацієнтів почало проводити опитування медпрацівників і пацієнтів. Моніторинг уже стартував у Києві, а в подальшому його планують поширити по всій країні.

Про це повідомляє видання "РБК-Україна".

З огляду на нинішню ситуацію з пандемією, дослідження проходить віддалено. Зокрема, використовуються телефонна комунікація з лікарями та онлайн-опитування в соцмережах.

За словами керівника / представника Агентства захисту прав медпрацівників Марії Снитнікової, такі форми моніторингу є вимушеним заходом, оскільки весняний локдаун не дав можливості контактувати з медпрацівниками і пацієнтами особисто.

"Тому кожен охочий може знайти сторінку нашого Агентства в соцмережі "Фейсбук" і відповісти на питання онлайн-форми щодо якості медичних інформаційних систем. Опитування займає буквально п'ять хвилин часу", - пояснила Снитнікова.

Вона уточнила, що специфіка використання електронних інформаційних систем лікарями і пацієнтами відрізняється, тому, по суті, проводиться два опитування.

Щоб взяти в них участь, потрібно заповнити онлайн-форму опитувальника: для медпрацівників або пацієнтів.

В Агентстві із захисту прав медпрацівників і пацієнтів вважають, що таке дослідження дозволить дати об'єктивну оцінку якості роботи медичних інформаційних систем, яка на цей момент відсутня.

"Впровадження системи е-медицини почалося ще з 2018 року. За цей час лікарі навчилися вести прийом пацієнтів з використанням онлайн-кабінету, а пацієнти знають, що записатися до лікаря на консультацію потрібно через конкретні онлайн-платформи. Але за ці три роки не проводилося жодного незалежного і широко відомого дослідження щодо якості роботи медичних інформаційних систем. Хоча проблем, на жаль, вистачає - особисто я стикаюся з ними щодня", - пояснив представник Агентства із захисту прав медпрацівників і пацієнтів і практикуючий хірург Володимир Масловський.

В Агентстві вважають, що подібні дослідження мають проводитися регулярно, до того ж їхніми ініціаторами мають бути профспілки лікарів і організації пацієнтів - тобто представники тих, хто користується електронними інформаційними системами. Тому це опитування є "пробою пера", що стане фундаментом для подальших досліджень.

"Наша мета - провести незалежний моніторинг про якість медичних інформаційних систем. Важливо організувати збір інформації про результати впровадження систем, щоб з'ясувати - чи виправдалися очікування лікарів і пацієнтів. Також потрібно систематизувати, які проблеми наявні в роботі систем, щоб у результаті їх можна було виправити. І, звичайно ж, необхідно дізнатися побажання лікарів. Вони на практиці знають, які вдосконалення варто впровадити в медичні інфосистемі, щоб прийом пацієнтів був організований стабільно і без збоїв", - розповіли представники Агентства із захисту прав медпрацівників і пацієнтів Марія Снитнікова та Володимир Масловський.

З цієї причини Агентство звернулося для організації моніторингу до фахівців з ГО "Міжрегіональна моніторингова група". "Надалі, з отриманням щораз більшої інформації про проблеми, з якими стикаються медики, ухвалили рішення організувати наше Агентство", - пояснили Марія Снитнікова і Володимир Масловський.

В Агентстві кажуть, що наразі вже є результати опитування сотень київських лікарів.

"Зараз наші аналітики систематизують всю інформацію, отриману від респондентів. Ці дані будуть зібрані в спеціальному звіті, який ми плануємо опублікувати до кінця травня", - повідомила керівниця Агентства із захисту прав медпрацівників і пацієнтів.

Після того, як моніторинговий звіт про якість роботи медичних інформаційних систем буде опубліковано, Агентство планує направити його до Міністерства охорони здоров'я України та інших профільних відомств.

"Наш звіт і рекомендації щодо поліпшення роботи медичних інформаційних систем, які будуть ґрунтуватися на реальних побажаннях медпрацівників і пацієнтів, напевно, допоможуть у вирішенні існуючих проблем і дозволять пацієнтам отримувати допомогу в більш комфортних умовах", - резюмував представник Агентства із захисту прав медпрацівників і пацієнтів Володимир Масловський.