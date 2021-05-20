"Не збирався і не збираюся в команду Зеленського", - Яценюк

Експрем'єр-міністр України, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк зазначив, що "не збирався і не збирається в команду Зеленського".

Про це повідомив Яценюк, коментуючи слова президента, інформує Цензор.НЕТ

У сьогоднішній пресконференції у відповіді на питання журналіста Президент згадав прізвище Арсенія Яценюка: "Сказав, що в його команді не буде людей "з таким досвідом".

"З яким саме" - Володимир Зеленський не уточнив", - зазначив лідер "Народного фронту".

"Мій досвід - в уряді взяти відповідальність за країну, проти якої ведеться сухопутна військова операція, триває гаряча фаза війни. Мій досвід - це взяти відповідальність за країну, на рахунках якої 108 тисяч гривень. Мій досвід - це прийняти країну розграбовану, знищену, без вертикалі влади. Без армії, з корумпованою міліцією, з російським газовим зашморгом на шиї країни, з непосильним державним боргом, із загрозою зупинки виплат зарплат і пенсій людям", - підкреслив Арсеній Яценюк.

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Він наголосив, що передав країну зі зростаючою економікою, з відродженою армією, зменшеним державним боргом та 90 млрд на рахунках: "З Угодою про Асоціацію з ЄС, виконаними вимогами для безвізу, енергетично незалежну від країни-агресора та санкціями проти РФ".

"Незалежні аналітичні організації з цифрами довели, що жоден уряд не повторив того темпу реформ моїх урядів 14-16 років. Десь у цей час Володимир Олександрович давав черговий успішний корпоратив. Тому, сподіваюся, що Володимир Зеленський саме цю нашу різницю у досвіді мав на увазі", - написав він.

Арсеній Яценюк ще раз наголосив, що "не збирався і не збирається у команду Зеленського".

"Довіра народу, а не окремих персоналій, - ось мета справжнього політика. І ця довіра має бути отримана на виборах", - підкреслив лідер НФ.