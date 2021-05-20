"Не збирався і не збираюся в команду Зеленського", - Яценюк
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Експрем'єр-міністр України, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк зазначив, що "не збирався і не збирається в команду Зеленського".
Про це повідомив Яценюк, коментуючи слова президента, інформує Цензор.НЕТ
У сьогоднішній пресконференції у відповіді на питання журналіста Президент згадав прізвище Арсенія Яценюка: "Сказав, що в його команді не буде людей "з таким досвідом".
"З яким саме" - Володимир Зеленський не уточнив", - зазначив лідер "Народного фронту".
"Мій досвід - в уряді взяти відповідальність за країну, проти якої ведеться сухопутна військова операція, триває гаряча фаза війни. Мій досвід - це взяти відповідальність за країну, на рахунках якої 108 тисяч гривень. Мій досвід - це прийняти країну розграбовану, знищену, без вертикалі влади. Без армії, з корумпованою міліцією, з російським газовим зашморгом на шиї країни, з непосильним державним боргом, із загрозою зупинки виплат зарплат і пенсій людям", - підкреслив Арсеній Яценюк.
Він наголосив, що передав країну зі зростаючою економікою, з відродженою армією, зменшеним державним боргом та 90 млрд на рахунках: "З Угодою про Асоціацію з ЄС, виконаними вимогами для безвізу, енергетично незалежну від країни-агресора та санкціями проти РФ".
"Незалежні аналітичні організації з цифрами довели, що жоден уряд не повторив того темпу реформ моїх урядів 14-16 років. Десь у цей час Володимир Олександрович давав черговий успішний корпоратив. Тому, сподіваюся, що Володимир Зеленський саме цю нашу різницю у досвіді мав на увазі", - написав він.
Арсеній Яценюк ще раз наголосив, що "не збирався і не збирається у команду Зеленського".
"Довіра народу, а не окремих персоналій, - ось мета справжнього політика. І ця довіра має бути отримана на виборах", - підкреслив лідер НФ.
Будь ласка, зачекайте...
Гройсман- з 90 млрд - 130 млрд.
Яценюк крутіший.
Секретарша Ермак летить в Берлін президентським джетом.
та тому зеленскому до Яценюка как до Луны
ти з яких?
Факты-то - жестко бьют вас, зебилов, по губам:
Під час президентства Володимира Зеленського статки народного депутата партії ОПЗЖ Віктора Медведчука виросли у 21 раз та сягнули понад 1,2 мільярда доларів.
Про це йдеться в матеріалі "100 найбагатших українців. Рейтинг 2020 року" видання "Фокус"
Зазначено, що у 2018 році Медведчук мав на своєму рахунку 55 мільйонів доларів, а під час влади Зеленського в 2020 році його статки склали 1,2 мільярда доларів.
2 года Зеленского.Только цифры.
Финансы.
Состоянием на на на 31.03.2021 совокупный государственный долг Украины составляет 2 514 279,9 млн. гривен вырос на 25,8% по сравнению с 31.12.2019 (1 998 275,4 )
Дефицит государственного бюджета на 31.12.2020 г. вырос на 278 % и составляет 217096,1 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 78049,5 млн. гривен. Прогнозируемый дефицит бюджета на конец года составляет 280 000 - 290 000 млн. гривен.
Государственный долг Украины состоянием на 31.03.2021 вырос на 25% и составляет 2 514 279,9 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 1 998 275,4 млн. гривен
Экономика
Состоянием на 1 квартал 2021 падение ВВП до уровня
- 3,1% (2019 +1,4%)
А при Порошенко тебя заставляли жить на честно заработанное... браво, зебил!
в общем, математика и статистика - жЁсткая вещь для вас: с приходом вислюка оманського экономика Украины покатилась в пропасть.. и достигла в итоге МИНУС 11% до пандемии..
поэтому жить стали лучше только те, кто ворует из бюджета с помощью друзей и кумовьев бесноватого вовки-шута
ты не способен понять что при овоще жили за счет кредитов на 100+ млрд.долл, которые отдавать стали после его драпа в рашку?
или до тебя не дошло - что рост цен при бесноватом вовке-шуте съел весь тот минимальный рост зп и РЕАЛЬНЫЕ доходы населения при вовке-шуте УПАЛИ на 30-40%?)) так учится нужно было в школе.. может тогда бы ты не похвалялОсь зп в 6-8 тысяч"))
Среднесовокупный рост тарифов на коммунальные услуги по сравнению с маем 2019 года составил 42,9%
Рост цен на "потребительскую корзину -20" (20 основных наименований продуктов питания) по сравнению с маем 2019 года составил 38,4 %
Здравоохранение:
По уровню смертности от ковид19 - на первом месте в Европе.
По уровню вакцинации населения Украина занимает последнее место в Европе.
Демография
Уровень смертности за последние два года вырос на 28.6%
Экология
Количество зеленых насаждений регенеративной плотности на территории Украины за 2020 г. сократилась на 1.2% по сравнению с 2019 годом.
не говоря уже о субсидиях, которые при вовке-шуте стали в ЧЕТЫРЕ раза меньше - при росте самих тарифов на 43%
просто вам, зебилам, об этом забыли в методичках сказать))
а сейчас гордишься какими-то "12 тысячами".. которые составляют ФАКТИЧЕСКИ те же самые 8 тысяч что при Порошенко (в ценах - рост на 40-60% за 2 года!)
браво, зебил! ты еще раз подтвердил свой идиотизм))
И то что ты зарабатываешь за месяц - у меня выходит за 1 неделю. Если не особо напрягаться. При 4-5 часовом рабочем дне)) Просто пойми, голова и руки даны человеку не для того чтобы истерить на Цензоре за вислюка оманського)
А що сталося коли яник втік? якась мілка подія... А! Згадав! Війна з кацапами сталася. А що сталося коли зечмо обрали? Може війна перейшла в супергарячу фазу? Чи з нібіру прилетіли рептілоїди? ні? То якого дідька при зеленому лайні стало гірше? Чому в усіх сферах держуправління відбувається відкат назад? Чого тарифи продовжують рости? чого держборг почав рости при зебілі? чого реформи в армії згортають? чого бюджет мєнтів росте, а армії - ні? чого кацапська пята колона при зе-лайні підняла голову ( от тільки не треба тявкати про медведчука - вчора слуги урода показали як їх головне нещастя бореться з медведчуком - проголосувавши тск, яке розслідуватиме "державний переворот" 2014 року ) ? Чого вакцинація провалена? Чого медики сосуть а не отримують "обіцяні" виплати? Де 4к баксів зарплати вчителям? Чого Журавель помирав на пєрєдку 3 дні? Чого Антоненко просидів 500+ днів без доказів? Чого ви зебіли такі кончені?
Какой там рейтинг у Яценюка и его "Народного фронта"?
Короче, зовите Барну...
А не ту, что он сам себе дал, в своём пафосном и комплементарном посте.
Це просто парадокс якийсь , розумна людина наріту не потрібна , зате тупорилого барана поставили керувати державою .Жахх .! .
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[Арсений Яценюк признается в любви Николаю Азарову - YouTube]: Посмотри! https://www.youtube.com/watch?v=IOjnBoj5OBI&app=desktop
Но в одном ты прав - попасть тебе в зекоманду будет явно больше шансов, чем в Гугл.
[Сеня 2013 vs Сеня 2015 д - YouTube]: Посмотри! https://m.youtube.com/watch?time_continue=13&v=iMtqFh606Kk
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Хотя о чем можно мечтать в стране, которая голосует не головой, а киногероями....
Ведь в выборе между Зеленским и Яценюком на пост президента Украины, шансы Зеленского были точно небольшие...
Другое дело, что к следующим выборам ему можно было бы сделать сюрприз команде Зе стать неожиданным соперником. После того как тот потратит 5 лет на поливание Порошенко (к сожалению, этот эффект уже практически не перевернуть), а теперь и Кличка - он появится с практически чистой репутацией, к тому времени люди устанут от дилетантских новых рож, а времени на "мочилово" может уже и не хватить.
С опытом управления правительством, принявшим страну, в которой не было ничего - ни казны, ни власти, ни армии, ни экономики, НИЧЕГО - потому что всё это было уничтожено властью "крепкого хозяйственника". Были лишь добровольцы, волонтёры, и яростное желание остановить московского оккупанта. Правительством, которое передало следующему составу страну уже с работающей экономикой, реальным бюджетом, успешно воюющей армией.
Да, конечно, зачем КЛОУНУ (ах, простите - КОМИКУ) такие люди...
Нет, ему нужны были "новые лица" для отвода глаз 73-процентного лохтората, а вообще-то нужны также люди с таким опытом, чтобы знали и умели обманывать, воровать (точнее - грабить), разваливать то, что создано до них, эффективно создавать видимость бурной деятельности, сдавать (и продавать) интересы народа и государства.
ВОТ КАКИЕ ЛЮДИ нужны Зеленскому!
При всех недочетах Яценюка - Зеле до его уровня как даже не до Луны, а до Марса. То есть даже если при всем желании сядет учиться и набирать опыт в течение 10 лет, он может достигнет уровня интеллекта Сени студента-первокурсника.