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Новини Політика України
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Зеленський (17387) Яценюк (2478)

"Не збирався і не збираюся в команду Зеленського", - Яценюк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Експрем'єр-міністр України, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк зазначив, що "не збирався і не збирається в команду Зеленського".

Про це повідомив Яценюк, коментуючи слова президента, інформує Цензор.НЕТ

У сьогоднішній пресконференції у відповіді на питання журналіста Президент згадав прізвище Арсенія Яценюка: "Сказав, що в його команді не буде людей "з таким досвідом".

"З яким саме" - Володимир Зеленський не уточнив", - зазначив лідер "Народного фронту".

"Мій досвід - в уряді взяти відповідальність за країну, проти якої ведеться сухопутна військова операція, триває гаряча фаза війни. Мій досвід - це взяти відповідальність за країну, на рахунках якої 108 тисяч гривень. Мій досвід - це прийняти країну розграбовану, знищену, без вертикалі влади. Без армії, з корумпованою міліцією, з російським газовим зашморгом на шиї країни, з непосильним державним боргом, із загрозою зупинки виплат зарплат і пенсій людям", - підкреслив Арсеній Яценюк.

Дивіться: Зеленський про реформування своєї команди: Таких людей, як Гройсман, Яценюк і Тимошенко ви там не побачите. ВIДЕО

Він наголосив, що передав країну зі зростаючою економікою, з відродженою армією, зменшеним державним боргом та 90 млрд на рахунках: "З Угодою про Асоціацію з ЄС, виконаними вимогами для безвізу, енергетично незалежну від країни-агресора та санкціями проти РФ".

"Незалежні аналітичні організації з цифрами довели, що жоден уряд не повторив того темпу реформ моїх урядів 14-16 років. Десь у цей час Володимир Олександрович давав черговий успішний корпоратив. Тому, сподіваюся, що Володимир Зеленський саме цю нашу різницю у досвіді мав на увазі", - написав він.

Арсеній Яценюк ще раз наголосив, що "не збирався і не збирається у команду Зеленського".

"Довіра народу, а не окремих персоналій, - ось мета справжнього політика. І ця довіра має бути отримана на виборах", - підкреслив лідер НФ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+49
Яценюк - кращий премєр України! шмигалі і інші гончаруки на самокатах і рядом не стояли
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20.05.2021 16:23
+35
а-ха-ха) так оно еще и на Яценюка кашляло?

та тому зеленскому до Яценюка как до Луны
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20.05.2021 16:24
+34
Володя Гройсман тоже не плохим премьером был, по сравнению с зе-шоблой
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20.05.2021 16:24
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Ніхто того не оцінить, бо рашапропаганда нищить рейтинг усіх, хто провадить антиросійську політик у. На це вони грошей не жалкують
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20.05.2021 16:22 Відповісти
Яценюк - кращий премєр України! шмигалі і інші гончаруки на самокатах і рядом не стояли
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20.05.2021 16:23 Відповісти
Володя Гройсман тоже не плохим премьером был, по сравнению с зе-шоблой
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20.05.2021 16:24 Відповісти
Яценюк - зі 108 тис - 90 млрд.
Гройсман- з 90 млрд - 130 млрд.
Яценюк крутіший.
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20.05.2021 16:33 Відповісти
Гонтырева. Это она столько напечатала "Не собирался и не собираюсь в команду Зеленского", - Яценюк - Цензор.НЕТ 6096
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20.05.2021 16:41 Відповісти
премьєр Яценюк летить в Нью-Йорк економ -класом.

"Не собирался и не собираюсь в команду Зеленского", - Яценюк - Цензор.НЕТ 8024
Секретарша Ермак летить в Берлін президентським джетом.

"Не собирался и не собираюсь в команду Зеленского", - Яценюк - Цензор.НЕТ 6250
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20.05.2021 16:42 Відповісти
а-ха-ха) так оно еще и на Яценюка кашляло?

та тому зеленскому до Яценюка как до Луны
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20.05.2021 16:24 Відповісти
Яценюка ,Кличко, Порошенко, Квартал 95 изображает придурками. В отличие от Коломойского -он снисходительно похлопывает по плечу Порошенко и непрерывно хохмит как бы мудро- многозначительно. Действительно, главный кадровик Украины с юмором. Директором Украинского института национальной памяти Коломойский ставит еврея Дробовича. Вора Ткаченко, укравшего культурное достояние Украины Одесскую киностудию назначает министром культуры. Шкарлета, укравшего диссертацию, ставит министром образования и науки. Подозреваемого в госизмене Тарана назначает министром обороны. Украинцы тоже посмеялись бы вместе с Коломойским, гражданином Израиля, военного союзника Путина. Если бы не война.
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20.05.2021 16:26 Відповісти
Коломойский смотрит на Россию, как на большую китовую тушу, с которой можно взять спермацет. ***** он ни в грош не ставит. Если завалить Россию, будет гешефт. И он таки будет.
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20.05.2021 22:56 Відповісти
Подоляк обязан седни зебилам талоны на молоко и вредный стаж по первой сетке.
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20.05.2021 16:26 Відповісти
Ну а шо йому там з тупими клептоманами робити?
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20.05.2021 16:26 Відповісти
😁
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20.05.2021 16:27 Відповісти
Сєня ти все просрав))
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20.05.2021 16:27 Відповісти
Не погоджуюсь.Арсеній Петрович зі шкури вилазив щоб урятувати економіку країни,і йому це вдалося.Для тих хто не цінує таких як Яценюк,Гройсман в покарання є Гончарук зі Шмигалем.Як кажуть в армії, не дохотить через голову,дійде через руки,ноги.
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20.05.2021 20:01 Відповісти
Сєня виглядає як стара хвойда на панелі,яка готова віддатись за дарма,але виставляє ціну))
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20.05.2021 16:30 Відповісти
а ким ви, чморота зелена виглядаєте? Не знаєш? "Не собирался и не собираюсь в команду Зеленского", - Яценюк - Цензор.НЕТ 4579
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20.05.2021 16:32 Відповісти
Ми,це ті з кому Сєня намагається віддатись,тільки нам він не потрібен))
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20.05.2021 16:39 Відповісти
ми про себе говорять королівські особи і власники глистів.
ти з яких?
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20.05.2021 16:44 Відповісти
Ми це 73% Зебілів,шо бажаємо,те і говоремо))Де Сєнін Рот в Фронт?А колись у Сєні була найбільша фракція у ВР,даремно він зрадив Юльку))
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20.05.2021 16:49 Відповісти
дивись щоб втекти встиг, говерун)
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20.05.2021 16:52 Відповісти
Від кого?Ти розумієш різницю між 73 та 25?
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20.05.2021 16:59 Відповісти
разница проста - таких же даунов как ты в рашке аж 87% "Не збирався і не збираюся в команду Зеленського", - Яценюк - Цензор.НЕТ 6124
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20.05.2021 17:00 Відповісти
помнится, года 1.5 назад бесноватый вовка-шут позвал вас, зебилов, на митинг в свою поддержку.. Пришло аж 3 пенсионера и два алкаша-халявщика.. "Не збирався і не збираюся в команду Зеленського", - Яценюк - Цензор.НЕТ 6494
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20.05.2021 17:02 Відповісти
Ти досі не розумієш,ми не підтримуємо Зелю,ми проти вас,проти Українського Бацьки))
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20.05.2021 17:04 Відповісти
да-да, зебилы.. это все знают - у зебилов, жопоблока и кацапов один общий враг - Порошенко "Не збирався і не збираюся в команду Зеленського", - Яценюк - Цензор.НЕТ 5249

"Не збирався і не збираюся в команду Зеленського", - Яценюк - Цензор.НЕТ 6106
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20.05.2021 17:06 Відповісти
А Мертвенчук на плівках каже інше))
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20.05.2021 17:15 Відповісти
ты еще деркача вспомни.. того самого что сша назвали "расейским агентом"..
Факты-то - жестко бьют вас, зебилов, по губам: "Не збирався і не збираюся в команду Зеленського", - Яценюк - Цензор.НЕТ 3181
Під час президентства Володимира Зеленського статки народного депутата партії ОПЗЖ Віктора Медведчука виросли у 21 раз та сягнули понад 1,2 мільярда доларів.
Про це йдеться в матеріалі "100 найбагатших українців. Рейтинг 2020 року" видання "Фокус"
Зазначено, що у 2018 році Медведчук мав на своєму рахунку 55 мільйонів доларів, а під час влади Зеленського в 2020 році його статки склали 1,2 мільярда доларів.
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20.05.2021 17:27 Відповісти
й це вам бесноватий вовка-шут дрищет видосиками, рассказывая о своих "достижениях", в т.ч. и о "равенстве" польских и украинских зарплат "Не збирався і не збираюся в команду Зеленського", - Яценюк - Цензор.НЕТ 7048 :
2 года Зеленского.Только цифры.
Финансы.
Состоянием на на на 31.03.2021 совокупный государственный долг Украины составляет 2 514 279,9 млн. гривен вырос на 25,8% по сравнению с 31.12.2019 (1 998 275,4 )
Дефицит государственного бюджета на 31.12.2020 г. вырос на 278 % и составляет 217096,1 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 78049,5 млн. гривен. Прогнозируемый дефицит бюджета на конец года составляет 280 000 - 290 000 млн. гривен.
Государственный долг Украины состоянием на 31.03.2021 вырос на 25% и составляет 2 514 279,9 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 1 998 275,4 млн. гривен
Экономика
Состоянием на 1 квартал 2021 падение ВВП до уровня
- 3,1% (2019 +1,4%)
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20.05.2021 16:59 Відповісти
А ти долг США бачив?))Я вірю свому холодильнику))
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20.05.2021 17:00 Відповісти
а ты доллары сша - видел? так их не у твоего вислюка оманського печатают "Не збирався і не збираюся в команду Зеленського", - Яценюк - Цензор.НЕТ 7244
"Не збирався і не збираюся в команду Зеленського", - Яценюк - Цензор.НЕТ 7714
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20.05.2021 17:03 Відповісти
Так,останні два роки в мене є змога відкладати на "чорний день" долари,до того тільки витрачав,ще ті шо купляв по гривень))
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20.05.2021 17:07 Відповісти
т.е. ты с приходом вислюка-оманського стал ВОРОВАТЬ из бюджета Украины? "Не збирався і не збираюся в команду Зеленського", - Яценюк - Цензор.НЕТ 2174
А при Порошенко тебя заставляли жить на честно заработанное... браво, зебил! "Не збирався і не збираюся в команду Зеленського", - Яценюк - Цензор.НЕТ 7093
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20.05.2021 17:08 Відповісти
Відповідь читай нижче.
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20.05.2021 17:12 Відповісти
зебил, включи калькулятор и подсчитай: 8 тыс при Порохе = 12 тысячам при бесноватом клоуне)) Но это слишком сложно понять зомбанутым ватникам))

в общем, математика и статистика - жЁсткая вещь для вас: с приходом вислюка оманського экономика Украины покатилась в пропасть.. и достигла в итоге МИНУС 11% до пандемии..
поэтому жить стали лучше только те, кто ворует из бюджета с помощью друзей и кумовьев бесноватого вовки-шута
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20.05.2021 17:16 Відповісти
А тепер включи калькулятор,та порахуй 8 тисяч при Овочі,та 6 тисяч при Петрі))
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20.05.2021 17:21 Відповісти
от ты тупой.. "Не збирався і не збираюся в команду Зеленського", - Яценюк - Цензор.НЕТ 2075
ты не способен понять что при овоще жили за счет кредитов на 100+ млрд.долл, которые отдавать стали после его драпа в рашку? "Не збирався і не збираюся в команду Зеленського", - Яценюк - Цензор.НЕТ 2075
или до тебя не дошло - что рост цен при бесноватом вовке-шуте съел весь тот минимальный рост зп и РЕАЛЬНЫЕ доходы населения при вовке-шуте УПАЛИ на 30-40%?)) так учится нужно было в школе.. может тогда бы ты не похвалялОсь зп в 6-8 тысяч"))
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20.05.2021 17:24 Відповісти
Да воно тупа скотина. Або тролль найнятий.
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20.05.2021 17:32 Відповісти
При Овочі я отримував еквівалент 1000 доларів,при Петрі 220 доларів,зараз отримую 430 доларів))Ти у школи навчався?
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20.05.2021 17:40 Відповісти
Тобто тупа твоя башка ти жалкуєш за Овочем? Це ти в школу не ходив, бо не в змозі скласти 2+2. Овоч у 2013 році обанкротив Україну. Грошей не вистачало ні на що. Тому він й просив у ***** три лярди доларів, щоб ще трохи протриматись. Ти ж цього не знаєш, бо живеш у Сватах та 95-му кварталі.
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20.05.2021 17:50 Відповісти
И какой же идиот тебе платил 220 баксов, не говоря о тысяче??? Тебе явно переплачивали)))
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21.05.2021 01:16 Відповісти
Гривня міцнішає за рахунок заробітчан, а ціни на продукти вирощені в Україні ростуть стрибками, ціна на олію просто вбиває, якщо знімуть карантин, то українці з західних областей будуть закупатись виключно за кордоном.
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20.05.2021 18:03 Відповісти
Социальная политика:
Среднесовокупный рост тарифов на коммунальные услуги по сравнению с маем 2019 года составил 42,9%
Рост цен на "потребительскую корзину -20" (20 основных наименований продуктов питания) по сравнению с маем 2019 года составил 38,4 %

Здравоохранение:
По уровню смертности от ковид19 - на первом месте в Европе.
По уровню вакцинации населения Украина занимает последнее место в Европе.

Демография
Уровень смертности за последние два года вырос на 28.6%

Экология
Количество зеленых насаждений регенеративной плотности на территории Украины за 2020 г. сократилась на 1.2% по сравнению с 2019 годом.
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20.05.2021 17:00 Відповісти
Давай порівняємо тарифи 2013 та 2018 років,так шо нам треба Очоча повертати?
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20.05.2021 17:01 Відповісти
тарифы (в % к ср.зарплате) при Порошенко были НИЖЕ чем при януковоще.. "Не збирався і не збираюся в команду Зеленського", - Яценюк - Цензор.НЕТ 2843
не говоря уже о субсидиях, которые при вовке-шуте стали в ЧЕТЫРЕ раза меньше - при росте самих тарифов на 43% "Не збирався і не збираюся в команду Зеленського", - Яценюк - Цензор.НЕТ 2843
просто вам, зебилам, об этом забыли в методичках сказать))
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20.05.2021 17:05 Відповісти
При Януку я заробляв 8 тисяч гривень,при Петрі 6 тисяч гривень,зараз заробляю 12 тисяч гривень,і це все на одному і тому місці роботи та на тій самій посаді.А ти пиши ще))
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20.05.2021 17:10 Відповісти
то ты такой тупой что не способен был заработать даже 8 тысяч при Порохе? "Не збирався і не збираюся в команду Зеленського", - Яценюк - Цензор.НЕТ 2750
а сейчас гордишься какими-то "12 тысячами".. которые составляют ФАКТИЧЕСКИ те же самые 8 тысяч что при Порошенко (в ценах - рост на 40-60% за 2 года!)
браво, зебил! ты еще раз подтвердил свой идиотизм))
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20.05.2021 17:14 Відповісти
Не треба мені розповідати про те шо і скільки коштує,я сплачую комуналку та купую продукти сам))А скільки ти заробляєш?
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20.05.2021 17:17 Відповісти
зебил, еще раз: математика и статистика - жЁсткая вещь для вас.. ))
И то что ты зарабатываешь за месяц - у меня выходит за 1 неделю. Если не особо напрягаться. При 4-5 часовом рабочем дне)) Просто пойми, голова и руки даны человеку не для того чтобы истерить на Цензоре за вислюка оманського)
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20.05.2021 17:21 Відповісти
Якщо ти заробляєш 50 тисяч гривень,то мені не зрозуміло дві речі,ким ти працюєш,і як тобі не вистачає такої зарплатні?
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20.05.2021 17:42 Відповісти
Сірозлі? то ти порівнюєш свій ріст зп і карєрний ріст з ростом економіки? ти ідіот? хоча чого я питаю - зебіл по дефолту - ідіот...
А що сталося коли яник втік? якась мілка подія... А! Згадав! Війна з кацапами сталася. А що сталося коли зечмо обрали? Може війна перейшла в супергарячу фазу? Чи з нібіру прилетіли рептілоїди? ні? То якого дідька при зеленому лайні стало гірше? Чому в усіх сферах держуправління відбувається відкат назад? Чого тарифи продовжують рости? чого держборг почав рости при зебілі? чого реформи в армії згортають? чого бюджет мєнтів росте, а армії - ні? чого кацапська пята колона при зе-лайні підняла голову ( от тільки не треба тявкати про медведчука - вчора слуги урода показали як їх головне нещастя бореться з медведчуком - проголосувавши тск, яке розслідуватиме "державний переворот" 2014 року ) ? Чого вакцинація провалена? Чого медики сосуть а не отримують "обіцяні" виплати? Де 4к баксів зарплати вчителям? Чого Журавель помирав на пєрєдку 3 дні? Чого Антоненко просидів 500+ днів без доказів? Чого ви зебіли такі кончені?
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20.05.2021 17:26 Відповісти
Ким виглядає чувак, який на день вишиванки одягає косовротку? "Не собирался и не собираюсь в команду Зеленского", - Яценюк - Цензор.НЕТ 9716
"Не собирался и не собираюсь в команду Зеленского", - Яценюк - Цензор.НЕТ 8445
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20.05.2021 16:37 Відповісти
Євреєм))
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20.05.2021 16:40 Відповісти
цапським холопом. "Не собирался и не собираюсь в команду Зеленского", - Яценюк - Цензор.НЕТ 328
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20.05.2021 16:41 Відповісти
Пані,так шо там з Республіканцями в Америці?
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20.05.2021 16:49 Відповісти
Недалеким малоросом, як і його оточення.
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20.05.2021 16:46 Відповісти
Єврей не може бути малоросом,ви Біблію читали?
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20.05.2021 16:50 Відповісти
КАЦАП.
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20.05.2021 16:43 Відповісти
Єврей кацап?Оригінально))А кацапи кажуть шо він фОшист))
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20.05.2021 16:51 Відповісти
Наче Невловимий Джо зі старого анекдоту.
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20.05.2021 16:30 Відповісти
то шо там, - слухав фюрера? Хочеш жити в тій країні в якій він живе? "Не собирался и не собираюсь в команду Зеленского", - Яценюк - Цензор.НЕТ 4528
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20.05.2021 16:34 Відповісти
У мене з розумінням другої заповіді усе добре... на відміну від вас.
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20.05.2021 16:44 Відповісти
бо сказали, что с ТАКИМ опытом работы,таких прафесионалов , больше не берут"Не собирался и не собираюсь в команду Зеленского", - Яценюк - Цензор.НЕТ 4957
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20.05.2021 16:32 Відповісти
Їм спеціалізація Яценюка не підійде. В плісняву команду набирають лише вату, фсбшників, ну і інших "проФФесіоналів"
"Не собирался и не собираюсь в команду Зеленского", - Яценюк - Цензор.НЕТ 8177 "Не собирался и не собираюсь в команду Зеленского", - Яценюк - Цензор.НЕТ 323
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20.05.2021 16:42 Відповісти
Хахаха,успешный реформатор,которого шестерка потроха вынесла нафиг просунув руку между ног.
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20.05.2021 16:32 Відповісти
Це ти нуль по IQ!
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20.05.2021 16:39 Відповісти
сволочи, больно щипнули за иичко
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20.05.2021 16:39 Відповісти
Согласен с Яценюком только в этом: "Доверие народа, а не отдельных персоналий, - вот цель настоящего политика. И это доверие должно быть получено на выборах".

Какой там рейтинг у Яценюка и его "Народного фронта"?
Короче, зовите Барну...
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20.05.2021 16:32 Відповісти
Який рейтинг у нормальної людини може бути , коли опитування проводять серед психічно хворих інваліідів .? "Не збирався і не збираюся в команду Зеленського", - Яценюк - Цензор.НЕТ 7485 . Суспільство хворе , от де біда . !
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20.05.2021 16:53 Відповісти
Украина- это не просто территория на карте. Это, прежде всего, народ. Какой есть, такой есть. Есть результаты выборов, про которые Яценюк вспоминает, и они показывают реальную оценку от народа Яценюку.
А не ту, что он сам себе дал, в своём пафосном и комплементарном посте.
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20.05.2021 17:01 Відповісти
Та я розумію . Саме про наріт і говорю .Якби він не був таким жахливо тупим то в Яценюка з рейтингом і досі , було б все ОК . "Не збирався і не збираюся в команду Зеленського", - Яценюк - Цензор.НЕТ 4784 .
Це просто парадокс якийсь , розумна людина наріту не потрібна , зате тупорилого барана поставили керувати державою .Жахх .! "Не збирався і не збираюся в команду Зеленського", - Яценюк - Цензор.НЕТ 6081 .
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20.05.2021 17:20 Відповісти
Я з вами згоден в тому, шо нарiт не тих вибирає. Але я не маю на увазі, наприклад Яценюка, Порошенко і інших з колишньоi влади (напевно тільки Гройсман исключеня). Вони вже прекрасно показали себе у владі, і отримали свою оцінку на виборах.
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20.05.2021 17:47 Відповісти
Может и правильно."Не собирался и не собираюсь в команду Зеленского", - Яценюк - Цензор.НЕТ 1089
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20.05.2021 16:33 Відповісти
Сеня...спокойно ! он не подумавши ляпнул...
"Не собирался и не собираюсь в команду Зеленского", - Яценюк - Цензор.НЕТ 1011

...
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20.05.2021 16:33 Відповісти
Який же недолугий теперешній випадковий Президент Зеленський!Мені особисто соромно за нього: ні розуму,ні раціонального світогляду,ні совісті,ні моралі,ні знань!Навіть звичайний дуже посередній артист шоу-бізнесу !Куди він поперся, "надутий" до Наполеончика олігархами Ахметовим,Пінчуком та Коломойським!
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20.05.2021 16:37 Відповісти
Арсений Яценюк признается в любви Николаю Азарову.

[Арсений Яценюк признается в любви Николаю Азарову - YouTube]: Посмотри! https://www.youtube.com/watch?v=IOjnBoj5OBI&app=desktop
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20.05.2021 16:38 Відповісти
Так кто же на самом деле спас Украину? Порошенко или Яценюк? "Не собирался и не собираюсь в команду Зеленского", - Яценюк - Цензор.НЕТ 495 Если верить Порошенко, то Порошенко. Если Яценюку, то Яценюк "Не собирался и не собираюсь в команду Зеленского", - Яценюк - Цензор.НЕТ 4623
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20.05.2021 16:38 Відповісти
страну может спасти только народ!! а все остальные,,спасители-благодетели"от лукавого!! "Не собирался и не собираюсь в команду Зеленского", - Яценюк - Цензор.НЕТ 5430 "Не собирался и не собираюсь в команду Зеленского", - Яценюк - Цензор.НЕТ 6060
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20.05.2021 16:45 Відповісти
Коли Порошенко чи Яценюк стверджували :" Я врятував Україну"?
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20.05.2021 17:09 Відповісти
Правильно Яценюк! Я вот в команду Google тоже не собираюсь. Мне, правда, никто и не предлагает, но меня такие мелочи не смущают. Главное что я не собираюсь.
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20.05.2021 16:39 Відповісти
Ничего себе ты ООО "95й Квартал" с Гуглом сравнил.
Но в одном ты прав - попасть тебе в зекоманду будет явно больше шансов, чем в Гугл.
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20.05.2021 22:50 Відповісти
Ты прав: в Гугле миллионы честным трудом очень сложно заработать. А в "95" - в легкую. И мозгов особо не надо. Поэтому сравнение не корректное.
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21.05.2021 09:58 Відповісти
Но у Яценюка есть и громадный прокол в руководстве партии "НФ" и премьерстве, это Аваков! Именно он разрушил "НФ" созданный Яценюком который на парламентских выборах 2014 года был второй партией в Парламенте и который просто растворился как партия в 2019м и не участвовал в тех выборах.
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20.05.2021 16:39 Відповісти
что тут сказать!!,,куля в лоб"-красава!!и однозначно не чета зулёной сопле!! "Не собирался и не собираюсь в команду Зеленского", - Яценюк - Цензор.НЕТ 6196 "Не собирался и не собираюсь в команду Зеленского", - Яценюк - Цензор.НЕТ 1602 "Не собирался и не собираюсь в команду Зеленского", - Яценюк - Цензор.НЕТ 2364
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20.05.2021 16:40 Відповісти
КРОЛИК ГАЗУЕТ!!!!

[Сеня 2013 vs Сеня 2015 д - YouTube]: Посмотри! https://m.youtube.com/watch?time_continue=13&v=iMtqFh606Kk
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20.05.2021 16:41 Відповісти
Кролік був нормальним прем'єром. Набагато кращим ніж теперішнє Шмигало.
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20.05.2021 16:42 Відповісти
В рази . "Не збирався і не збираюся в команду Зеленського", - Яценюк - Цензор.НЕТ 7422 ... Яценюк був Прем'єром , а нинішнє - ні риба ні м'ясо . Жодної реформи , падіння по всіх показниках .
"Не збирався і не збираюся в команду Зеленського", - Яценюк - Цензор.НЕТ 955 .
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20.05.2021 17:25 Відповісти
Кампрамат рівня ясельної групи . "Не збирався і не збираюся в команду Зеленського", - Яценюк - Цензор.НЕТ 6342 . Тобі скільки рочків , дитино . ?
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20.05.2021 16:58 Відповісти
Должен признать, что я тоже был подвержен истерии Саакашвили и всячески хаял Яценюка. Сейчас анализируя прошлое - полностью согласен. Яценюк принял страну именно такую, как он описал выше. А Вава принял работающую экономику и все угробил. Вот и вся разница между "кровавой хунтой" и "какаяразница".
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20.05.2021 16:45 Відповісти
Да кому ты там нафиг нужен, кроль стеностроитель
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20.05.2021 16:53 Відповісти
Арсений Петрович сильная политическая фигура, настоящий лидер, именно поэтому всякие подконтрольные медиа выливали на него цистерны дерьма. Рад что люди начали прозревать.
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20.05.2021 17:05 Відповісти
Подконтрольные медиа? Подконтрольные кому? Часом не *****?
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20.05.2021 19:35 Відповісти
Сеня - молодец! Да и Грося - не плох. Им бы как-то объединиться...
Хотя о чем можно мечтать в стране, которая голосует не головой, а киногероями....
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20.05.2021 17:28 Відповісти
Да уж.Сене палец в рот не клади.Ответил достойно "Не збирався і не збираюся в команду Зеленського", - Яценюк - Цензор.НЕТ 2852
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20.05.2021 17:51 Відповісти
Странно, почему Яценюк самоустранился, если не сказать больше - пропал?!
Ведь в выборе между Зеленским и Яценюком на пост президента Украины, шансы Зеленского были точно небольшие...
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20.05.2021 18:02 Відповісти
Его рейтинг тогда сильно подорвал сдувшийся народный фронт. Ну а если бы он вылез - Г+Г замочили бы его точно также грязно как и Порошенко - вспомнили бы стену, остальное бы придумали, даже убитого брата. Поэтому он разумно не стал забирать голоса у второго.
Другое дело, что к следующим выборам ему можно было бы сделать сюрприз команде Зе стать неожиданным соперником. После того как тот потратит 5 лет на поливание Порошенко (к сожалению, этот эффект уже практически не перевернуть), а теперь и Кличка - он появится с практически чистой репутацией, к тому времени люди устанут от дилетантских новых рож, а времени на "мочилово" может уже и не хватить.
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20.05.2021 22:36 Відповісти
Ну, конечно, зачем перЗЕденту люди с ТАКИМ опытом.
С опытом управления правительством, принявшим страну, в которой не было ничего - ни казны, ни власти, ни армии, ни экономики, НИЧЕГО - потому что всё это было уничтожено властью "крепкого хозяйственника". Были лишь добровольцы, волонтёры, и яростное желание остановить московского оккупанта. Правительством, которое передало следующему составу страну уже с работающей экономикой, реальным бюджетом, успешно воюющей армией.
Да, конечно, зачем КЛОУНУ (ах, простите - КОМИКУ) такие люди...

Нет, ему нужны были "новые лица" для отвода глаз 73-процентного лохтората, а вообще-то нужны также люди с таким опытом, чтобы знали и умели обманывать, воровать (точнее - грабить), разваливать то, что создано до них, эффективно создавать видимость бурной деятельности, сдавать (и продавать) интересы народа и государства.

ВОТ КАКИЕ ЛЮДИ нужны Зеленскому!
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20.05.2021 20:09 Відповісти
Ответ уровня "Браво!"

При всех недочетах Яценюка - Зеле до его уровня как даже не до Луны, а до Марса. То есть даже если при всем желании сядет учиться и набирать опыт в течение 10 лет, он может достигнет уровня интеллекта Сени студента-первокурсника.
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20.05.2021 22:24 Відповісти
Предлагаю Яценюку сменить фамилию на Маннергейм-Украинский. Если бы не его стена в Харьковской области, Россия уже бы была в Киеве. Спаситель наш,батюшка. Везде поспел,и в экономике,и в фортификации. Очень,очень нужный человек для Отечества,Зеленский не прав.
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21.05.2021 09:41 Відповісти
 
 