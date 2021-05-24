Нардеп "Слуги народу" Семінський саботує розслідування справи про власне "викрадення", - ЗМІ

Народний депутат України від партії "Слуга народу" та екскерівник "Нафтогазвидобування" Олег Семінський, який обіцяв проблеми ексміністру транспорту Миколі Рудьковському і вимагав переписати на нього частку компанії сім'ї ексміністра, саботував їхню очну ставку, що може бути пов'язано з нещодавнім арештом вора в законі на прізвисько Умка (Сергій Олейник).

Про це стало відомо з матеріалів розслідування РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Раніше з розмови Олега Семінського та Андрія Мельника, відомого кримінального авторитета, які потрапили на записи в межах розслідування СБУ, стало відомо про залучення Умки в конфлікт навколо найбільшої приватної нафтогазової компанії України. "Вони об'єдналися з Умкою, з Нариком..." - розповідає Семінському Мельник у записаній СБУ розмові.

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Саме після того, як Умку затримали і відправили під арешт без права внесення застави, Семінський саботував очну ставку.

Згаданий у розмові Семінського і Мельника Нодар (Нодар Асоян) - ще один представник цих кіл. Він потрапив до списку санкцій РНБО разом із сотнями "колег". За рішенням Радбезу, тепер йому загрожує блокування активів, заборона на в'їзд або примусове видворення з України тощо.

Компанія "Нафтогазвидобування" – найбільше приватне газовидобувне підприємство України – мало не з моменту свого заснування більш як двадцять років тому є предметом постійних конфліктів між різними власниками, менеджментом та іншими бажаючими "відкусити" частку від її мільярдних прибутків.

Кілька років тому Олег Семінський, який раніше обіймав посаду директора "Нафтогазвидобування", звинуватив ексміністра транспорту Миколу Рудьковського, сім'я якого володіє майже 25% акцій компанії, у викраденні з 2012 по 2015 роки.

За словами Рудьковського, причина протистояння - спроби Семінського "віджати" цю частку, еквівалентну приблизно 150 мільйонам доларів. Звідси і з'явилися звинувачення на адресу ексміністра.

"Семінський каже: якщо ти перепишеш ("частку в Нафтогазвидобуванні", - ред.), я піду в прокуратуру, дам свідчення, що ти мене не викрадав. Справа закриється і все. А якщо ні - у нас у прокуратурі все схоплено, приїдеш в Україну, ми тебе посадимо. Доти, поки не перепишеш те, що ми хочемо", - розповідав Рудьковський в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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Ексміністр звернувся з відкритим листом до президента Володимира Зеленського, де докладно виклав всі обставини цієї історії - але лист залишився без відповіді.

До речі, раніше Семінський підтверджував готовність заплатити за депутатський мандат до 7 мільйонів, а в 2019 році пройшов до Парламенту від президентської партії "Слуга народу".