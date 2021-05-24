Порошенко спростовує опубліковані Bihus.Info звинувачення в потуранні Медведчуку
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Петро Порошенко категорично відкидає оприлюднені в програмі Bihus.Info повідомлення про те, що він нібито був готовий обміняти так звану "трубу Медведчука" на Севморзавод в окупованому Севастополі.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби партії "Європейська солідарність", інформує Цензор.НЕТ.
"Петро Порошенко не розмовляв з Віктором Медведчуком на ті теми, на які говорять чужі голоси в програмах на ютуб-каналі Дениса Бігус від 17 травня і 24 травня 2021 року", - сказано в повідомленні.
У прес-службі партії стверджують, що джерелом для журналістів став "злив з Офісу Президента".
"Постійні спроби нав’язати суспільству думку про нібито зв’язок Медведчука з Порошенком – чорний піар, який координується командою Зеленського. Мета - дискредитувати головну проєвропейську опозиційну силу. Аналіз висловлювань спікерів Офісу президента, "Слуг народу" і пулу експертів та блогерів Банкової не залишає ніяких сумнівів, що насправді Зеленський бореться з Порошенком, а не з Медведчуком і Путіним", стверджують у "Європейській Солідарності".
У пресслужбі підкреслили, що Порошенко неодноразово докладно розповідав, як використовував статус Медведчука в як неформального представника Путіна з питань звільнення заручників.
І нагадали, що справа проти Медведчука за статтею про держзраду була відкрита в лютому 2019 року тодішнім генеральним прокурором Юрієм Луценком.
"Саме під час дострокових парламентських виборів, ініційованих Зеленським у 2019 році, Медведчук повернувся у велику політику. І тільки зростання рейтингу ОПЗЖ, який майже наздогнав "Слуг", вивів Зеленського з летаргії, в якій він майже два роки пасивно спостерігав за активністю п'ятої колони", - підсумували в "Європейській Солідарності".
Нагадаємо, раніше журналісти Bihus.Info опублікували другу частину "прослуховування" розмов Віктора Медведчука. Їх розслідування присвячене тому, яким чином у руках кума Путіна опинилася ділянка українського нафтопроводу.
Будь ласка, зачекайте...
Да не особенно
А то, что выложили вы, это не нами и не ею нарисовано, о чем вы прекрасно знаете.
https://ukranews.com/news/616961-bloger-dzindzya-zayavil-chto-nashel-vysokopostavlennyh-rossijskih-rodstvennikov-u-denisa-bigusa
Подобного нынешнему акту воздушного пиратства от Луки
Новый рейтинг украинских миллиардеров от Forbes: почти все олигархи разбогатели менее чем за год
Украинское издание журнала Forbes обновило 12 марта рейтинг миллиардеров Украины . И выяснило: состояние большинства украинских олигархов значительно выросли за прошлый год - во время, когда , по словам офиса президента Украины, Владимир Зеленский осуществлял деолигархизацию.
Больше по сравнению с июнем 2020 года, когда журнал публиковал прошлогодний рейтинг самых богатых людей Украины , разбогател Ринат Ахметов . И тогда он был на первом месте среди самых богатых граждан Украины - но в 2020-м его состояние оценивали в 2,8 миллиарда долларов США, сейчас же в 7,6 миллиарда.
Так же сохранил второе место и Виктор Пинчук . Его состояние выросло до 2,5 миллиарда долларов с 1,4 миллиарда в прошлом году.
Третий ныне Константин Жеваго , поднялся сразу на это место с прошлогоднего седьмого. Его состояние сейчас оценивается в 2,4 миллиарда долларов, в прошлом году это было 1,1 миллиарда.
Такой же быстрый скачок вверх в богатстве совершил и Игорь Коломойский - с восьмого места на четвертое. Теперь его активы составляют, по оценкам, 1,8 миллиарда долларов, в 2020-м был 1000000000.
На пятом месте остался с прошлого года, но тоже разбогател Геннадий Боголюбов . Его состояние выросло до 1,7 миллиарда долларов с прошлогодних 1,2 миллиарда.
Несколько выросли доходы и в Петра Порошенко - но значительно меньше, чем в вышеперечисленных олигархов и предпринимателей. Из-за этого он упал с третьего места на шестое. Его активы сейчас оценивают в 1,6 миллиарда долларов, в прошлом году их было на 1,4 миллиарда.
Як Пінчук міняє Юлю на Мілованова, котрий стає героєм політичних шоу на його каналі. Директор Київської школи економіки ФОНДУ ПІНЧУКА Мілованов стає членом наглядової ради Укроборономпрому! Й отримує від того ж Укроборонпрому замовлення на стратегічні научні розробки невідомої тематики! (патамуша тайна? ваєнная? чи корупційна?) Мілованов ученик оксфордів та лектор-викладач стенфордів стає звичайнісінькою ЖАБОЮ БАБОЮ ЮЛЕЮ!
Олігархи вибрали ту ж доріжку до володарювання Україною- фейковбивчу війну з єдиним політичнм опонетом їхнього Буратінки, Порошенком. Та щось зіровалось перед пресухою вови, який тільки міг народити "атказ ат старих кадров " (яценюка-тімохи-гройсмана) .
https://www.youtube.com/watch?v=4u8mBdRRcuw Тарас Чорновіл , ОПерація по Порошенко сорвалась.
https://www.youtube.com/watch?v=5wYtXnESNXs
ти сам гнида та лайно, якщо Україна для тебе собака, а не Ненька.
щоб ти здохло, вОнюшка.
Соціальні сторінки майже ніколи не брешуть, якщо не лінуватись шукати по них інформацію та зв'язки.
Отож як ви бачите на фото - цей статний немолодий чоловік у погонах полковника - дядько дружини Бігуса!
Мабуть ордени за службу Росії давали йому недарма, бо його син Андрій Соболев (брат жінки Бігуса) зробив непогану кар'єру. Ну раз сфотографований за спиною міністра закордонних справ Росії Сергея Лаврова!
Можливо станом на сьогодні Андрій Соболев вже закінчив Академію госслужби в Москві.
Якщо переглядаючи фотографії вам уже зарябило в очах від російських триколорів - враження правильне. Сім'я дружини Дениса Бігуса є патріотами, щоправда Росії, а не України.
І навіть активно цікавляться практикою шпіонажу, судячи з книжок на полиці, та ******* почитати про досвід ЦРУ.
А тепер СТОП!
Задумайтеся - Денис Бігус отримав анонімну інформацію і розкрив дані про те, що всупереч заборонам з Росії в Україну через посередників поставлялися запчастини для наших БТРів. Можна тільки уявити як полювали за цими поставниками служаки російської ФСБ.
Що ж буду і далі вивчати зв'язки великої родини Бігусів у Росії. І в Україні також. Хто що дізнається - пишіть прямо мені.
Андрій Дзиндзя
В чому Ви, вороже, хочете мене переконати? Я написав факти, не обіцянки, а факти тих справ, які були зроблені при Порошенко.Ще для Вас напишу оцінку лідера не на словах, а по справах:
Що зробив за свою каденцію Порошенко і його команда: Коротко:
-асоціація з ЄС;
-безвіз з ЄС;
-рост ВВП з 2014 року і по 2019 рік під час війни;
-децентралізація;
-декомунізація;
-відродження армії;
-відмова покупки газу у парашії;
-відсудив через Стокголмський суд мільярди принесений збитків парашією за газ.
-цим же рішенням суду похоронив контракт пані Ю формулу "бери або плати" на існуючий борг на папері московії більше чим 70 млрд доларів;
-будівництво доріг, аєропортів, ж.д.вагонів, катерів і т.п.
-посилення української мови у всіх сферах діяльності;
-рост мінімальної зарплати в 3,4 рази, чим і укріпили гривну;
-націоеналізація ПриватБанку, від якого могли потерпіти мільйони українців;
-Томос для Незалежної Церкви;
-Курс НАТО і ЕС в Конституції;
-санкції і коаліція проти агресії московії та багато чого іншого. І це ще не все. Просто Вам поитрібно більше сміття і Ви цього читати не будуте. То ж пропоную пана написати призвіще президента, який зробив більше за Порошенко.
Цей бот вночі видалив всі дописи, думав, що не повернуся і не прочитаю?
Как известно, в 1998 году Порох начал свою политическую карьеру - избрался в Раду как член правления СДПУ(о), в которой Медведчук решал все вопросы, тем более, по членам правления. Меньшой Мишутка Петрович Порохатый вылупился на белый свет в начале 2000-х, когда и Медведчук, и Порох были на подъёме, но Медведчук подымался круче Пороха (зампред ВР, 1-ый зампред ВР, глава АП). Поэтому для Пороха на тот момент было весьма дальновидным позвать кумом Медведчука. В свою очередь, возможно, Медведчук предполагал, что кумовством закрепит Пороха в своей обойме. Никаких препятствий для кумовства Пороха и Медведчука в начале 2000-х не было - одни сплошные обоюдные плюсы.
Кто-кто, а Порох в ку́мы заурядных вонючек не звал.
Да и на предпочтениях самого Мишутки Порохатого "крёстничество" Медведчука отразилось самым непосредственным образом - как-то Мишутка Петрович под объективами журналистов проговорился, что у него в Лондоне все корефаны - россияне, потому папкина "мова" Мишутке до жопы.
"А так такі примітиви, які не бачать причинно-наслідкових звязків та мають коротку память в не можуть аналізувати ситуацію саме такі затягують Україну в черговий раз в лапи орди. Це гибле замкнуте коло з якого наш на мою думку безнадійний народ в переважній своїй більшості вийти навряд чи коли зможе. І це я кажу з великим сумом"
Бо пан виливає бруд на одного лідера і не пропонує іншого, щоб можна було порівняти його якість. Два роки у владі пан Зеленський, який має необмежену владу. Ніколи такого не було, щою у парламенті була монобільшість однієї сили, яку привели до влади 73%, які тупо проголосували за брехню:
Зеленський: Українців треба вчити відрізняти правду від фейків: у школі мають бути уроки медіаграмотності. Тих, хто давно не учень, маємо навчити, що таке інформаційна гігієна.
ось така собі "правда" від Зелі і Бені:
▪️ Вбивство брата Порошенком
▪️ Україна - порноактриса
▪️ Термос замість Томоса
▪️ Питання на стадіоні
▪️ Доктор смерть
▪️ Роттердам+
▪️ Липецька фабрика
▪️ Керченська протока
▪️ Закінчення війни
▪️ Кумовство
▪️ Офшори
▪️ Рівність перед законом
▪️ Зарплата вчителям
▪️ Зниження тарифів
▪️ Коломойський
▪️ "Ботоферма" Порошенко
▪️ "Велике будівництво"
▪️ Плівки Деркача
▪️ Справа Шеремета
▪️ Єрмак
▪️ Оман
▪️ Вагнеровці
▪️ Антоненко
▪️ Журавель
▪️ Татаров
▪️ Мендель
▪️ Нескоромний
▪️ Арестович
▪️ Подоляк
▪️ Вакцина
▪️ Г+Г
▪️ $100 млрд, виведених з України П`ятим президентом.
Чого досяг найчесніший і той, що зовсім не краде і не має у друзях "сослуживцев" :
Енергоатом:
2018 - прибуток 4.6 млрд грн
2019 - прибуток 3.8 млрд грн
2020 - збиток 5.3 млрд грн (за 9 місяців)
І так всі держкомпанії: олігархам - прибутки, державі - збитки, населенню - тарифи
-інвестиції припинились;
-держпідприємства банкрути;
Економіка впала;
МВФ пішов;
-зовнішній борг зріс на 12 млрд.доларів США;
Коломойський, Пінчук, Ахметов,Фірташ, Медведчук збільшили сукупно статки на 7 мільярдів доларів США;
-ціни на все зросли в рази, а зарплата залишилися на місці;
-ракети "Нептун" "Вільха" та інші тальки на паперах; "Богдана" заморожена, закупили у чехів стару, якої дальність стрільби у 2 рази менша;
-розікрали державні стратегічні запаси масок, захисних костюмів і продали за кордон;
-розікрали стратегічний запас зерна і продали;
-створили і розікрали на "великому крадівництві" ковідний фонд, за кошти якого закупляли в білорусі ждорожний бітум російського походження, який у рази дорожчий європейського;
-повним ходом іде закурка російського вугілля, а свої шахти зупиняються;
-повним ходом йдее закупка білоруської і російської енергетики, а свої станції і навіть АЕС виключаються;
-дірка у бюджеті приблизно 300 мільярдів гривень......
Я ще раз запитую у пана бота Эдуард Силенко, то хто є лідер, за якого мають голосувати українці? Мені Ваші настанови зрозумілі, що не Порошенко, а хто??? Просто є бажання побачити досягнення цього пана, якого Ви вкажете, що він зробив для України? Що зробив для України пан Порошенко я написав вище і що зробив пан Зеленський за 2 роки також написав. Чекаю кого рекомендуєте наріду Ви. Якщо буде знову проста відписка, що "всі погані і накрали" і "як сніжний ком", "але ворог Порошенко" то Ви просто ворог і московський троль.