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Новини Політика України
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Порошенко спростовує опубліковані Bihus.Info звинувачення в потуранні Медведчуку

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Порошенко спростовує опубліковані Bihus.Info звинувачення в потуранні Медведчуку

Петро Порошенко категорично відкидає оприлюднені в програмі Bihus.Info повідомлення про те, що він нібито був готовий обміняти так звану "трубу Медведчука" на Севморзавод в окупованому Севастополі.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби партії "Європейська солідарність", інформує Цензор.НЕТ.

"Петро Порошенко не розмовляв з Віктором Медведчуком на ті теми, на які говорять чужі голоси в програмах на ютуб-каналі Дениса Бігус від 17 травня і 24 травня 2021 року", - сказано в повідомленні.

У прес-службі партії стверджують, що джерелом для журналістів став "злив з Офісу Президента".

"Постійні спроби нав’язати суспільству думку про нібито зв’язок Медведчука з Порошенком – чорний піар, який координується командою Зеленського. Мета - дискредитувати головну проєвропейську опозиційну силу. Аналіз висловлювань спікерів Офісу президента, "Слуг народу" і пулу експертів та блогерів Банкової не залишає ніяких сумнівів, що насправді Зеленський бореться з Порошенком, а не з Медведчуком і Путіним", стверджують у "Європейській Солідарності".

Читайте також: Звідки взялася "труба Медведчука?" - нове розслідування Bihus.Info. ВIДЕО

У пресслужбі підкреслили, що Порошенко неодноразово докладно розповідав, як використовував статус Медведчука в як неформального представника Путіна з питань звільнення заручників.

І нагадали, що справа проти Медведчука за статтею про держзраду була відкрита в лютому 2019 року тодішнім генеральним прокурором Юрієм Луценком.

"Саме під час дострокових парламентських виборів, ініційованих Зеленським у 2019 році, Медведчук повернувся у велику політику. І тільки зростання рейтингу ОПЗЖ, який майже наздогнав "Слуг", вивів Зеленського з летаргії, в якій він майже два роки пасивно спостерігав за активністю п'ятої колони", - підсумували в "Європейській Солідарності".

Нагадаємо, раніше журналісти Bihus.Info опублікували другу частину "прослуховування" розмов Віктора Медведчука. Їх розслідування присвячене тому, яким чином у руках кума Путіна опинилася ділянка українського нафтопроводу.
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Топ коментарі
+55
достаточно вспомнить как бигус, прикормленный коломойшей и кремлем, делал вброс во время выборов, а потом, после судов - извинялся "ой, мы ничего не утверждали, просто это ннаши догадки - все равно лохи сожрут и добавки попросят"
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24.05.2021 23:35
+49
Этот бигус работает по команде фсб.
для быдла зеленого и ватного вкиды делает
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24.05.2021 23:28
+47
Честный и неподкупный у нас, конечно же клоун и его кукловод Коломойский.
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24.05.2021 23:28
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мощноІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ у вови барцуни з фейками, В РІВНЮ ЙОМУ
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25.05.2021 20:51 Відповісти
Порошенко спростовує опубліковані Bihus.Info звинувачення в потуранні Медведчуку - Цензор.НЕТ 820
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25.05.2021 18:26 Відповісти
Да не особенно
Порошенко спростовує опубліковані Bihus.Info звинувачення в потуранні Медведчуку - Цензор.НЕТ 2101
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25.05.2021 19:06 Відповісти
Порошенко спростовує опубліковані Bihus.Info звинувачення в потуранні Медведчуку - Цензор.НЕТ 1496 курвиметр

Да не особенноПорошенко спростовує опубліковані Bihus.Info звинувачення в потуранні Медведчуку - Цензор.НЕТ 7408
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25.05.2021 21:09 Відповісти
Ну на этом фото у Юли точно не заискивающее лицо. Вы бы лучше то фото поставили, где она хихикает над шуткой про мазурика, угнавшего правительственный самолет для полета на отдых в горы.
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25.05.2021 21:13 Відповісти
Курвиметр, расслабтесь. Я только проверил, не отупились ли ваши условные рефлексы. Порошенко спростовує опубліковані Bihus.Info звинувачення в потуранні Медведчуку - Цензор.НЕТ 6597

Порошенко спростовує опубліковані Bihus.Info звинувачення в потуранні Медведчуку - Цензор.НЕТ 6470
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25.05.2021 21:19 Відповісти
Мародерські тролі! Де ваші лайки! Порошенко спростовує опубліковані Bihus.Info звинувачення в потуранні Медведчуку - Цензор.НЕТ 571
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25.05.2021 21:53 Відповісти
Вам фото реальной картины, семьи Порошенко в Православной церкви выложить? Бросьте, вы ту гадость неоднократно видел, а мне еще раз выложить ее тут будет крайне неприятно.
А то, что выложили вы, это не нами и не ею нарисовано, о чем вы прекрасно знаете.
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25.05.2021 22:19 Відповісти
Порошенко спростовує опубліковані Bihus.Info звинувачення в потуранні Медведчуку - Цензор.НЕТ 3226
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25.05.2021 18:27 Відповісти
Все пе#долят этого биогумуса наверно есть в этом почва но все же как такое чмо как кощей мог провернуть такую аферу и быть таким вездевходящим ...сбу об этом ничего не знала и начальник героя получил не за молчаливое согласие...
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25.05.2021 18:32 Відповісти
Блогер Дзиндзя заявил, что нашел высокопоставленных российских родственников у Дениса Бигуса

https://ukranews.com/news/616961-bloger-dzindzya-zayavil-chto-nashel-vysokopostavlennyh-rossijskih-rodstvennikov-u-denisa-bigusa
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25.05.2021 20:45 Відповісти
Порошенко спростовує опубліковані Bihus.Info звинувачення в потуранні Медведчуку - Цензор.НЕТ 4800
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25.05.2021 22:11 Відповісти
Жду потужну заяву от Петра Алексеича,что это он лично слил информацию об операции "вагнеровцы",что бы спасти Украину от грандиозного международного скандала.
Подобного нынешнему акту воздушного пиратства от Луки
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25.05.2021 20:00 Відповісти
Спасибо за новость .пошел читать ,слушать на Бихус канал
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25.05.2021 20:02 Відповісти
Головне, чому немає записів Порошенко-Медведчук? У рашистів виходить тільки монтувати голоси інших ПРОо нього, бо справжнього голоса Пороха з договорняками Медведчука немає?
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25.05.2021 20:10 Відповісти
Порошенко спростовує опубліковані Bihus.Info звинувачення в потуранні Медведчуку - Цензор.НЕТ 2702
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25.05.2021 20:23 Відповісти
Разница в том что не все олигархи были президентами
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25.05.2021 21:44 Відповісти
Ні. Пєця третій по баблу. Перший - Ахметов.
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25.05.2021 21:48 Відповісти
Ні Петя 1 по 13, а 14 йде Ахметов.
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25.05.2021 21:53 Відповісти
Це все складно. Простіше - Пєця за 2020й збагативсь на 1,3 млрд. доларів. Зєля хоче спокусити Святого Петра Порошенка грошима??? Порошенко спростовує опубліковані Bihus.Info звинувачення в потуранні Медведчуку - Цензор.НЕТ 6893 Порошенко спростовує опубліковані Bihus.Info звинувачення в потуранні Медведчуку - Цензор.НЕТ 3203
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25.05.2021 21:59 Відповісти



Новый рейтинг украинских миллиардеров от Forbes: почти все олигархи разбогатели менее чем за год

Украинское издание журнала Forbes обновило 12 марта рейтинг миллиардеров Украины . И выяснило: состояние большинства украинских олигархов значительно выросли за прошлый год - во время, когда , по словам офиса президента Украины, Владимир Зеленский осуществлял деолигархизацию.
Больше по сравнению с июнем 2020 года, когда журнал публиковал прошлогодний рейтинг самых богатых людей Украины , разбогател Ринат Ахметов . И тогда он был на первом месте среди самых богатых граждан Украины - но в 2020-м его состояние оценивали в 2,8 миллиарда долларов США, сейчас же в 7,6 миллиарда.
Так же сохранил второе место и Виктор Пинчук . Его состояние выросло до 2,5 миллиарда долларов с 1,4 миллиарда в прошлом году.
Третий ныне Константин Жеваго , поднялся сразу на это место с прошлогоднего седьмого. Его состояние сейчас оценивается в 2,4 миллиарда долларов, в прошлом году это было 1,1 миллиарда.
Такой же быстрый скачок вверх в богатстве совершил и Игорь Коломойский - с восьмого места на четвертое. Теперь его активы составляют, по оценкам, 1,8 миллиарда долларов, в 2020-м был 1000000000.
На пятом месте остался с прошлого года, но тоже разбогател Геннадий Боголюбов . Его состояние выросло до 1,7 миллиарда долларов с прошлогодних 1,2 миллиарда.
Несколько выросли доходы и в Петра Порошенко - но значительно меньше, чем в вышеперечисленных олигархов и предпринимателей. Из-за этого он упал с третьего места на шестое. Его активы сейчас оценивают в 1,6 миллиарда долларов, в прошлом году их было на 1,4 миллиарда.
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25.05.2021 22:36 Відповісти
Трахнула Жаба Гадюку! https://ukrmir.info/trahnula-zhaba-gadyuku/
Як Пінчук міняє Юлю на Мілованова, котрий стає героєм політичних шоу на його каналі. Директор Київської школи економіки ФОНДУ ПІНЧУКА Мілованов стає членом наглядової ради Укроборономпрому! Й отримує від того ж Укроборонпрому замовлення на стратегічні научні розробки невідомої тематики! (патамуша тайна? ваєнная? чи корупційна?) Мілованов ученик оксфордів та лектор-викладач стенфордів стає звичайнісінькою ЖАБОЮ БАБОЮ ЮЛЕЮ!
Олігархи вибрали ту ж доріжку до володарювання Україною- фейковбивчу війну з єдиним політичнм опонетом їхнього Буратінки, Порошенком. Та щось зіровалось перед пресухою вови, який тільки міг народити "атказ ат старих кадров " (яценюка-тімохи-гройсмана) .

https://www.youtube.com/watch?v=4u8mBdRRcuw Тарас Чорновіл , ОПерація по Порошенко сорвалась.
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25.05.2021 20:27 Відповісти
РОССИЯ ДАЛА ПРИКАЗ ЗАВАЛИТЬ ПОРОШЕНКО: СЛИТЫЕ ЗАПИСИ РАЗГОВОРА МЕДВЕДЧУКА в BIHUS info

https://www.youtube.com/watch?v=5wYtXnESNXs
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25.05.2021 20:32 Відповісти
Брат дружини Бігуса ХТООО? - позслідування Андрія Дзіндзьо
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25.05.2021 20:35 Відповісти
А прикиньте какая каша сейчас в голове у порохоботов. ведь мозг же понимает что все записи с путиным (жму руку) и с медведчуком, это все правда. И что на самом деле как говорил Петлюра-Украинские гниды это они, а не Зе.
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25.05.2021 21:41 Відповісти
Зєля і Пєця - дві гниди, що удають з себе суперників. А насправді разом смокчуть коров з хворої, доброї собаки Україна.
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25.05.2021 21:52 Відповісти
доброї собаки Україна



ти сам гнида та лайно, якщо Україна для тебе собака, а не Ненька.
щоб ти здохло, вОнюшка.
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25.05.2021 22:01 Відповісти
Приємно чути таке від гниди(мародерської) Порошенко спростовує опубліковані Bihus.Info звинувачення в потуранні Медведчуку - Цензор.НЕТ 8347
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25.05.2021 22:10 Відповісти
"жму руку"- ну дуже сильна теза темників ЗЕдебилів , а шо там останнє у Бігуса фігурує - ВІН, ЙОМУ, ГОЛОВНОМУ - то про вову вже , то запис якого року , 19-го чи 20-го ?
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25.05.2021 22:28 Відповісти
Порошенко спростовує опубліковані Bihus.Info звинувачення в потуранні Медведчуку - Цензор.НЕТ 1932
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25.05.2021 22:12 Відповісти
Виявляється Денис Бігус, який проводить скандальні розслідування в Укроборонпромі, має велику і впливову родину в Росії! Точніше впливових родичів своєї дружини.
Соціальні сторінки майже ніколи не брешуть, якщо не лінуватись шукати по них інформацію та зв'язки.
Отож як ви бачите на фото - цей статний немолодий чоловік у погонах полковника - дядько дружини Бігуса!
Мабуть ордени за службу Росії давали йому недарма, бо його син Андрій Соболев (брат жінки Бігуса) зробив непогану кар'єру. Ну раз сфотографований за спиною міністра закордонних справ Росії Сергея Лаврова!
Можливо станом на сьогодні Андрій Соболев вже закінчив Академію госслужби в Москві.
Якщо переглядаючи фотографії вам уже зарябило в очах від російських триколорів - враження правильне. Сім'я дружини Дениса Бігуса є патріотами, щоправда Росії, а не України.
І навіть активно цікавляться практикою шпіонажу, судячи з книжок на полиці, та ******* почитати про досвід ЦРУ.
А тепер СТОП!
Задумайтеся - Денис Бігус отримав анонімну інформацію і розкрив дані про те, що всупереч заборонам з Росії в Україну через посередників поставлялися запчастини для наших БТРів. Можна тільки уявити як полювали за цими поставниками служаки російської ФСБ.
Що ж буду і далі вивчати зв'язки великої родини Бігусів у Росії. І в Україні також. Хто що дізнається - пишіть прямо мені.




Андрій Дзиндзя
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25.05.2021 22:39 Відповісти
Порошенко свою справу зробив - заява від політичного діяча, як реакція на "розслідування" вірного інформаційного пса влади, який вже вибачався в СУДАХ за дезу під час виборів вови . Зараз справа адвокатів Пороха, які приведуть Бігуса до нових вибачень у суді . Чим прекрасна ця історія - до виборів по закону ще далеко, а до передчасних вова стелить собі злітну полосу дуже продуктивно! АМІНЬ! Порожній фюзеляж без крил , як символ вовиного зальоту у владі - КРАЩА ІЛЮСТРАЦІЯ!
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25.05.2021 22:25 Відповісти
відповім москалю Эдуард Силенко, який прикидається українцем і пробує писати українською. Не маскуйся москалику, тебе видно. В нашій країні президент не має повноти влади, щоб зробити великі зміни, то на московщині президент дорівнює царю, а в нас парламентсько-президенська модель. Це одне, а інше - як ти зможеш щось зробити, коли в країні 73% дебілів. І навіть петляючи поміж них, Порошенко зробив неможливе - відстояв Україну у війні з загарбником москалями, відродив разом з українським народом армію, підписав асоціацію з ЄС і безвіз, в Конституції закріпив напрамок руху держави в ЄС і НАТО і головна реформа - це децентралізація, яка дає змогу на місцях використовувавти свої гроші. Українці не забувають за Томос і за українську мову в школі і сфері обслуговування. Декларації, "Прозоро", початок реформи судів, медицини та інше. Одним словом - дав поштовх відродження України із малоросії.
В чому Ви, вороже, хочете мене переконати? Я написав факти, не обіцянки, а факти тих справ, які були зроблені при Порошенко.Ще для Вас напишу оцінку лідера не на словах, а по справах:
Що зробив за свою каденцію Порошенко і його команда: Коротко:
-асоціація з ЄС;
-безвіз з ЄС;
-рост ВВП з 2014 року і по 2019 рік під час війни;
-децентралізація;
-декомунізація;
-відродження армії;
-відмова покупки газу у парашії;
-відсудив через Стокголмський суд мільярди принесений збитків парашією за газ.
-цим же рішенням суду похоронив контракт пані Ю формулу "бери або плати" на існуючий борг на папері московії більше чим 70 млрд доларів;
-будівництво доріг, аєропортів, ж.д.вагонів, катерів і т.п.
-посилення української мови у всіх сферах діяльності;
-рост мінімальної зарплати в 3,4 рази, чим і укріпили гривну;
-націоеналізація ПриватБанку, від якого могли потерпіти мільйони українців;
-Томос для Незалежної Церкви;
-Курс НАТО і ЕС в Конституції;
-санкції і коаліція проти агресії московії та багато чого іншого. І це ще не все. Просто Вам поитрібно більше сміття і Ви цього читати не будуте. То ж пропоную пана написати призвіще президента, який зробив більше за Порошенко.
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26.05.2021 08:55 Відповісти
Ти просто дебіл! Якби наші більшість людей були такими "москалями" як я і не були такими дебілами як ти, то жили б ми в сильній, розвиненій цивілізованій та правовій державі. Де не біснувалися внутрішні вороги, а зовнішні ніколи б не наважувалися на агресію, щодо нашої держави. А так такі примітиви, які не бачать причинно-наслідкових звязків та мають коротку память в не можуть аналізувати ситуацію саме такі затягують Україну в черговий раз в лапи орди. Це гибле замкнуте коло з якого наш на мою думку безнадійний народ в переважній своїй більшості вийти навряд чи коли зможе. І це я кажу з великим сумом.
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26.05.2021 09:54 Відповісти
якщо московський троль буде постійно кричати, що гівно мед, то воно таким не стане. Буде він і його лохи їсти те, що не мед. Гони пургу A И 5850f573, вже навіть кури з ваших побрехеньок сміються. Ви хоч щось нове видумайте, а то все одні і тіж -бігуси, фінури, шифери - одні маланомалороси. Як там "Ротердам +"? Скільки раз вже приймали рішення про закриття справи, п'ять? А ви все його відміняєте і продовжуєте щось ліпити, чого немає. Це виходить, що суд виніс рішення, а ви через місяць його не визнаєте, а продовжуєте вести справу, поки інший суд винесе рішення, яке ви бажаєте? Як тьам "свинарчуки"? Чи куди їм братися до ******** "кнурчуків"? А як там проход каиерів по своєму проливу, вже зраду впаяли, чи здали Азовське море кацапу?: То це правосуддя? А чому коли відмінили "Ротердам+", то ціни поповзли вверх? Чому почали закупляти російське вугілля, а свої шахти закривати? Де логіка? І так відбувається по кожній вашій брехні. А в цей час некрадущий преЗедент "освоїв" вже ковідний фонд, а там не мільйони, а 60 мільярдів, продав зі своєю молодою не крадущою командою всі запаси захисних масок, костюмів. Взяли, бо некрадущі не можуть вкрасти, всі запаси зерна і кудись продали. Ціни виросли в 2-5 разів, а зарплати на місці. Дірка в бюджеті десь під 300 мільярдів гривень, армія озброєна тільки БМП 1, які пробивають автомати, бронєавтомобілі в ціні виросли в 2 рази... То хто це так краде у некрадущлї команди?
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26.05.2021 10:05 Відповісти
Для Эдуард Силенко ще довго не буде в нас сильної і демократичної країни, бо маємо те що маємо, таких як Єдуард Силенко аж 73%, Цей бот не відповів, кого він вважає лідером української нації. Всі мої пости він відправив в спам. бо я відповідав під його брехливими дописами і заперечував його брехню. Ворог просто прикидається патріотом і "мочить" виключно Порошенко, бо це один президент, який наваляв путіну і його терористичним військам. Тому Порошенко як кістка в горлі путіну, Зелі, коломойському, ахметову, ОПЗЖ, Матьківшині та іншим "патріотам", як Эдуард Силенко.
Цей бот вночі видалив всі дописи, думав, що не повернуся і не прочитаю?
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26.05.2021 10:11 Відповісти
Эдуард Силенко свої дописи виділяє жирним, щоб всі бачили його дурість. Тобі, дебіле, краще виділяти жирним червоним.
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26.05.2021 10:13 Відповісти
Ти ублюдок, я тобі там в іншій статті сказав,завали свого гнилого рота. Такі як ти і сприяють тому що наше суспільство починає ділитися. А тобі виродок казав, що від першого до теперішнього наших "лідерів" так званих, всі без виключення робили дії, які мяко кажучи шкодили нашій державі і руйнували її з середини. А правильніше сказати робили державні злочини за які не були покарані і тому безкарність продовжується і наростає як снігова куля. Клановість, тотальна корупція, розкрадання, безкарність і тупість більшості, такої як ти, в черговий раз веде Україну і її народ в ярмо та кидає в лапи орди. То ж закрий свого тупого поганого рота порохосос примітивний! Внутрішні вороги страшніше зовнішніх і щоб захистити нашу державу в першу чергу потрібно буде знищити їх.
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26.05.2021 10:24 Відповісти
Чомусь твій петя заперечує звинувачення журналістів, а чому він не каже, що медвечук все бреше і підставляє його в тих записах? Чи може петя заперечує, що то голос медведчука? І що всі ці записи є сфальсифіковані, щоб дескредитувати його, як єдиного президента рятівника, а вірного сина України мертвчука, нізащо закрити до вязниці?!Дай нам відповідь замість свого шефа, бо він щось на це відповідати чомусь не хоче. Не має диму без вогню!
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26.05.2021 10:29 Відповісти
Давай парашенко! Средняя зряплата по корпорации рашен - 4000 грн. Корпоративный запрет на голосование, кроме, как за п. Ты дите малое, неработающее или олинофрен? Олигархи не бывают Хорошими. Оно тебя доит, а ты ему за карамельку ж@пу лижешь
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26.05.2021 14:02 Відповісти
Ну какое, нахрен, "потворство"? Слово-то какое уродливое - "потворство". Обыкновенное кумовство - Медведчук - крёстный папа́ меньшого Мишутки Петровича Порохатого и всего делов.
Как известно, в 1998 году Порох начал свою политическую карьеру - избрался в Раду как член правления СДПУ(о), в которой Медведчук решал все вопросы, тем более, по членам правления. Меньшой Мишутка Петрович Порохатый вылупился на белый свет в начале 2000-х, когда и Медведчук, и Порох были на подъёме, но Медведчук подымался круче Пороха (зампред ВР, 1-ый зампред ВР, глава АП). Поэтому для Пороха на тот момент было весьма дальновидным позвать кумом Медведчука. В свою очередь, возможно, Медведчук предполагал, что кумовством закрепит Пороха в своей обойме. Никаких препятствий для кумовства Пороха и Медведчука в начале 2000-х не было - одни сплошные обоюдные плюсы.
Кто-кто, а Порох в ку́мы заурядных вонючек не звал.
Да и на предпочтениях самого Мишутки Порохатого "крёстничество" Медведчука отразилось самым непосредственным образом - как-то Мишутка Петрович под объективами журналистов проговорился, что у него в Лондоне все корефаны - россияне, потому папкина "мова" Мишутке до жопы.
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26.05.2021 10:26 Відповісти
Эдуард Силенко точно, такі як ти, роблять те що ти написав:

"А так такі примітиви, які не бачать причинно-наслідкових звязків та мають коротку память в не можуть аналізувати ситуацію саме такі затягують Україну в черговий раз в лапи орди. Це гибле замкнуте коло з якого наш на мою думку безнадійний народ в переважній своїй більшості вийти навряд чи коли зможе. І це я кажу з великим сумом"

Бо пан виливає бруд на одного лідера і не пропонує іншого, щоб можна було порівняти його якість. Два роки у владі пан Зеленський, який має необмежену владу. Ніколи такого не було, щою у парламенті була монобільшість однієї сили, яку привели до влади 73%, які тупо проголосували за брехню:

Зеленський: Українців треба вчити відрізняти правду від фейків: у школі мають бути уроки медіаграмотності. Тих, хто давно не учень, маємо навчити, що таке інформаційна гігієна.
ось така собі "правда" від Зелі і Бені:
▪️ Вбивство брата Порошенком
▪️ Україна - порноактриса
▪️ Термос замість Томоса
▪️ Питання на стадіоні
▪️ Доктор смерть
▪️ Роттердам+
▪️ Липецька фабрика
▪️ Керченська протока
▪️ Закінчення війни
▪️ Кумовство
▪️ Офшори
▪️ Рівність перед законом
▪️ Зарплата вчителям
▪️ Зниження тарифів
▪️ Коломойський
▪️ "Ботоферма" Порошенко
▪️ "Велике будівництво"
▪️ Плівки Деркача
▪️ Справа Шеремета
▪️ Єрмак
▪️ Оман
▪️ Вагнеровці
▪️ Антоненко
▪️ Журавель
▪️ Татаров
▪️ Мендель
▪️ Нескоромний
▪️ Арестович
▪️ Подоляк
▪️ Вакцина
▪️ Г+Г
▪️ $100 млрд, виведених з України П`ятим президентом.

Чого досяг найчесніший і той, що зовсім не краде і не має у друзях "сослуживцев" :

Енергоатом:
2018 - прибуток 4.6 млрд грн
2019 - прибуток 3.8 млрд грн
2020 - збиток 5.3 млрд грн (за 9 місяців)
І так всі держкомпанії: олігархам - прибутки, державі - збитки, населенню - тарифи

-інвестиції припинились;
-держпідприємства банкрути;
Економіка впала;
МВФ пішов;
-зовнішній борг зріс на 12 млрд.доларів США;
Коломойський, Пінчук, Ахметов,Фірташ, Медведчук збільшили сукупно статки на 7 мільярдів доларів США;
-ціни на все зросли в рази, а зарплата залишилися на місці;
-ракети "Нептун" "Вільха" та інші тальки на паперах; "Богдана" заморожена, закупили у чехів стару, якої дальність стрільби у 2 рази менша;
-розікрали державні стратегічні запаси масок, захисних костюмів і продали за кордон;
-розікрали стратегічний запас зерна і продали;
-створили і розікрали на "великому крадівництві" ковідний фонд, за кошти якого закупляли в білорусі ждорожний бітум російського походження, який у рази дорожчий європейського;
-повним ходом іде закурка російського вугілля, а свої шахти зупиняються;
-повним ходом йдее закупка білоруської і російської енергетики, а свої станції і навіть АЕС виключаються;
-дірка у бюджеті приблизно 300 мільярдів гривень......
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26.05.2021 10:39 Відповісти
Толик номерной, завтра порохоферму в херсоне накроют. Там твои ip выплывут.Бери карамельки и спрыгивай
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26.05.2021 14:06 Відповісти
Де мої карамельки? А де це Херсон і кого там накриють?
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26.05.2021 16:13 Відповісти
для троля Эдуард Силенко нагадую, третій рік у владі президентом є Зеленський. Пану Порошенко ви всі тролі і дебіли дали оцінку у 2019 році. Він не призидент. То ж маємо вести розмову за Найсвітлішого і Наймідрішого лідерра ********** - пана ЗЕ. На твої троле образи " Ти ублюдок, я тобі там в іншій статті сказав,завали свого гнилого рота" , я навіть не звертаю уваги, думаю, що адміністратор за цим слідкує. А у слабого на аргументи тільки і це залишається, гавкати десь з параши, знаючи, що не отримає стусана.
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26.05.2021 10:46 Відповісти
Мэтр Великий Выстороп щось не сходяться пазли. Пан Медведчук і пан Коломойський, є власниками каналу " 1+1" і не Порошенко, а Медведчук і Коломойський, а де Коломойський, то там і Зеленський, чи щось не так?
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26.05.2021 10:48 Відповісти
для Эдуард Силенко повідомлю, що змонтовані в СБУ "записи" розмови Медведчука не є доказаним фактом злочину. Чи можливо пан троль має експертизу, чи рішення суду? Чи можливо раніші "журналістські розслідквання бігусьонка" біли правдиві? Якщо там є змонтованим голос Медведчука, то всі питання до Медведчука, мало що той пан може молотити. Чи там є ще голос Порошенеко?
Я ще раз запитую у пана бота Эдуард Силенко, то хто є лідер, за якого мають голосувати українці? Мені Ваші настанови зрозумілі, що не Порошенко, а хто??? Просто є бажання побачити досягнення цього пана, якого Ви вкажете, що він зробив для України? Що зробив для України пан Порошенко я написав вище і що зробив пан Зеленський за 2 роки також написав. Чекаю кого рекомендуєте наріду Ви. Якщо буде знову проста відписка, що "всі погані і накрали" і "як сніжний ком", "але ворог Порошенко" то Ви просто ворог і московський троль.
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26.05.2021 10:59 Відповісти
Я думаю, що переглянувши мій з тобою діалог, розумні люди зроблять свої висновки і зрозуміють хто є хто і чому воно в нас так. Іди за кісткою, тобі її вже кинули в брудну миску.....
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26.05.2021 11:28 Відповісти
Скільки ж можна Порохатому привселюдно кума Медведчука зрікатися? "Бог - не теля, баче вiдтiля"©. Це ж за дарма не минеться. Добре, якщо Порохові якийсь Єпіфаній зненацька кадилом по макітрі дербилизне - то можна вважати, що Порох легко відбувся. А якщо відіб'ється на Медведчуковому похресникові Мішутці Петровичу? Чого доброго, ще якийсь Ландонський патрульний Боббі налигачем Мішутці межи очі упиріщить, або лихий щезник з Темзи Мішутку за тестікули вхопить.
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26.05.2021 11:59 Відповісти
звичайно, троле Эдуард Силенко, розумні люди зроблять висновки. Наш з Вами діалог вони не перглягуть, бо я відповідав Вам на Ваші коментарі, які Ви вночі заспамили. Але то не біда, я декілька дописав сьогодні і не під Вашими коментарями. І по цьому видно, що Ви тільки ображаєте одного Порошенко, вважаєте його ворогом всього, а на моє зпапитання, кого вважаєте лідером, Ви так і не відповіли. Бо Ваша мета викликати зневіру в людей до всього українського і примкнути до "сильної руки".
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26.05.2021 12:03 Відповісти
що важко спамити? Мені Вашої реакції не потрібно, тим більше, що не відповіли - хто достойний вибору, чи всі як один українці погані?
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26.05.2021 12:55 Відповісти
Якщо вони такі як ти, дешеві клоуни, то звичайно погані. Їх багато так, але не всі. І я ніколи не спамлю дурнику, не трусися це не до мене, бо завжди даю можливість таким як ти показати себе в повній мірі. Порошенко спростовує опубліковані Bihus.Info звинувачення в потуранні Медведчуку - Цензор.НЕТ 6037 Порошенко спростовує опубліковані Bihus.Info звинувачення в потуранні Медведчуку - Цензор.НЕТ 4982
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26.05.2021 13:02 Відповісти
Я не збираюся балатуватися в президенти. А якщо вони дійсно такі клоуни, як Ви - то виберуть те що вибрали у 2019 році.
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26.05.2021 13:26 Відповісти
Мэтр Великий Выстороп скільки у Вас ненависті до Порошенко? А чому ніхто з вас не пише про реального ворога України путіна, який постійно вбиває найкращих синів і знищує нашу економіку? На вас всіх горить шапка, кого ви тут захищаєте і точно не Україну, а росію і коломойшу. Вам же відомо, що власниками телеканалу, через який вилито весь бруд і брехня "1+1" є Медведчук і Коломойський? І що на цьому каналі зробив свою справу пан Зеленський? І далі продовжує це робити. А у вас в голові так і залишився патрнер медведчука не коломойський і зеленський, а Порошенко. А чому РНБО не закрило "1+1", власником якого є і Медведчук?
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26.05.2021 12:08 Відповісти
Порошенко спростовує опубліковані Bihus.Info звинувачення в потуранні Медведчуку - Цензор.НЕТ 398
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26.05.2021 16:42 Відповісти
Порошенко спростовує опубліковані Bihus.Info звинувачення в потуранні Медведчуку - Цензор.НЕТ 7358
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26.05.2021 16:43 Відповісти
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