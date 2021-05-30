Через негоду знеструмлено 34 населені пункти в Україні, - ДСНС
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Внаслідок негоди без електроенергії залишилися 34 населні пунктів у трьох областях України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"Станом на 07:00 30 травня в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 34 населені пункти в 3 областях, а саме Дніпропетровська - 17 Запорізька - 10 і Донецька - 7" , - відзначають в ДСНС.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
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