"Укрзалізниця" запустила 11 додаткових поїздів до моря

"Укрзалізниця" вже відкрила продаж квитків на кілька нових і додаткових "морських" поїздів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі компанії.

Так, з 3 червня через день по непарних числах курсує поїзд № 269/270 Лисичанськ - Одеса.

Із 3 червня з Кривого Рогу по непарних числах почав курсувати потяг № 204/190 з повідомленням Кривий Ріг, Дніпро - Генічеськ. Зворотно з Генічеська поїзд № 189/203 буде слідувати з 6 червня.

З 4 червня до Азовського моря вирушає потяг № 282/281 Хмельницький — Генічеськ, з 5 червня відправляється потяг № 280/279 Жмеринка — Генічеськ.

З 5 червня по непарних числах Укрзалізниця запускає потяг № 231/232 сполученням Івано-Франківськ — Генічеськ. У зворотному напрямку потяг № 232/231 курсуватиме по парних числах.

З 10 червня жителі Дніпра та Кривого Рогу, крім Генічеська, зможуть дістатися Бердянська — популярного морського та грязьового курорту. Потяг № 472/471 Дніпро — Бердянськ курсуватиме по парних числах, зворотно — по непарних. Потяг № 552/551 Кривий Ріг — Бердянськ курсуватиме по парних числах через Запоріжжя, зворотно по непарних.

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З 11 червня жителі Харкова зможуть дістатися Бердянська потягом № 261/262 Харків — Бердянськ.

З 11 червня зі Львова вирушить потяг № 86/186-185/85 Львів – Новоолексіївка до Бердянська.

Крім того, для жителів Чернігова та Сум Укрзалізниця запустила курсування потяга № 213/214 Суми – Одеса та № 204/203 Чернігів (Ніжин) – Одеса. Потяг № 213/214 курсуватиме по непарних числах, починаючи з 15 червня. Поїзд № 204/203 Чернігів (Ніжин) — Одеса курсуватиме з 17 червня по непарних числах.