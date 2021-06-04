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Антитютюновий законопроєкт №4358 очікує на друге читання

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Антитютюновий законопроєкт №4358 очікує на друге читання

Верховна Рада ухвалила в першому читанні комплексний антитютюновий законопроєкт №4358, який здебільшого спрямований на захист дітей та підлітків від куріння.

Документ підтримали 339 народних депутатів. Розробка антитютюнового законопроєкту №4358 була ініційована народним депутатом України Ладою Булах та підтримана Головою профільного Комітету Михайлом Радуцьким. Норми антитютюнового законопроєкту підтримали МОЗ України, міжнародні та українська антитютюнова громадськість.

"Вперше за 10 років Верховна Рада зробила крок до комплексного посилення антитютюнового законодавства, ухваливши законопроєкт №4358. Два попередні скликання парламенту не ухвалили жодної нецінової норми на захист українців від шкоди тютюну. Внаслідок відсутності законодавчого захисту зі сторони держави, 20% українських дітей у віці 13-15 років за ці роки стали курцями електронних пристроїв для куріння. Аби захистити здоров'я дітей та продовжити тенденцію зменшення куріння важливо посилити антитютюнове законодавство ", – зазначає народна депутатка від партії "Слуга народу", авторка антитютюнового законопроєкту №4358, Лада Булах.

Основними нововведеннями, які пропонує законопроєкт №4358, є такі норми: куріння пристроїв для нагрівання (IQOS, glo тощо) буде заборонено у всіх громадських місцях, медичні попередження на упаковках сигарет матимуть картинку з обох сторін та їх розмір збільшиться до 65%, вводиться заборона на продаж сигарет зі смаковими домішками, а також на рекламу, яка стимулює цей продаж, забороняється продаж тютюнових виробів для електричного нагрівання неповнолітнім. Усі ці положення ґрунтуються на Рамковій конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну та Директиві ЄС.

Крім того, громадські організації закликають посилити до другого читання цей законопроєкт у положеннях про заборону рекламної викладки тютюнових виробів, збільшення попереджувальних картинок на тютюнових виробах для нагрівання та заборону ароматизованих домішок.

Нагадаємо, після запровадження попереднього комплексу антитютюнових норм у 2012 році поширеність куріння серед дітей та підлітків 13-15 років знизилася на 20%. Натомість з часу появи електронних сигарет, через відсутність регулювання, їхня поширеність серед цієї дітей вікової категорії зросла до 18,4%.

В Україні щороку хвороби, спричинені курінням, забирають в середньому близько 85 000 життів. Не меншої шкоди куріння завдає і економіці: за розрахунками експертів, щорічні економічні втрати складають 3,2% ВВП України або близько 90 млрд грн внаслідок ранньої втрати працездатності курцями, соціальними виплатами та лікуванням.

Автор: Анастасія Потіха
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а сколько жизней ежегодно уносит алкоголь? и ничего тебе никаких запретов и рекомендаций, ах да разве что вживай відповідально
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04.06.2021 13:34 Відповісти
Холестерин от сала с маслом забыли, и диабет от сахара. Нужно налог процентов 1000 на эту гадость. Жрите капусту с лободой.
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04.06.2021 13:53 Відповісти
Курение в подьездах на лестничных площадках, на балконах это почему не рассматривают?
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04.06.2021 13:42 Відповісти
Поднять детям цену ради их защиты? Антитютюновий законопроєкт №4358 очікує на друге читання - Цензор.НЕТ 6811
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04.06.2021 13:49 Відповісти
Я бы просто запретил ввоз и производство никотиносодержащей продукции и все. Кому надо вонять - самосад сосите.
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04.06.2021 15:02 Відповісти
Еще пьянку запретить надо всю под корень и нарко-энергетики все. В мире полно стран, где нет алкашинства вообще и ничего - живут отлично. Наркотство всякое среди скотостада давно пора ИСКОРЕНЯТЬ!
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04.06.2021 15:04 Відповісти
 
 