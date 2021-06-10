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Обшуки ДБР у митника Щуцького: слідчі перевірили незадеклароване майно чиновника

Обшуки ДБР у митника Щуцького: слідчі перевірили незадеклароване майно чиновника

Слідчі Державного бюро розслідувань провели обшуки у в.о. директора Департаменту ризиків Державної митної служби Олександра Щуцького. Також обшук проводився в машині Ауді SQ7, на якій їздить чиновник.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

Слідчі дії проводилися згідно з Постановою суду (її копію вручили Щуцькому) в межах кримінальної справи "касира Волинської митниці Михайла Бурдейного".
Дії правоохоронців були зафіксовані журналістами проєкту розслідувань "Антирейтинг", які опублікували відео в себе на сторінці у Facebook.

Журналісти припускають, що це могла бути частина щомісячного корупційного прибутку з пункту Ягодин, який з Києва курирує директор Департаменту митних ризиків ДМСУ Олександр Щуцький (раніше він очолював пункт пропуску Луцьк).

За численними повідомленнями ЗМІ, більша частина із 700 000 доларів "їхала" саме Щуцькому, прізвище якого слідчі нібито знайшли у блокноті "касира Бурдейного". Що вилучили у скандального топчиновника Щуцького, поки невідомо.

- Справа "касира Бурдейного" і його ймовірного покровителя Щуцького нині є однією з найбільш показових - і для ДБР, і для Державної митної служби. Ми переконані, що чесне розслідування щодо Бурдейного і Щуцького може привести до дуже і дуже скандальних деталей корупції на митниці часів пана Рябікіна, - пише "Антирейтинг".

Варто зазначити, що ні квартира за вказаною адресою, ні Ауді SQ7 Щуцького не задекларовані.

Автор: 

обшук (1971) митниця (1871)


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Обыск также проводился в багажнике авто! Та по погребам ещё 3-литровые банки копните! В офшорах шукать трЭба---искатели хреново-дешёвые!
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10.06.2021 12:45 Відповісти
Да, вот где деньги на пенсии.
А говорят денег нет. Врут.
Взять денежки со всех пунктов пропусков и пенсии нормальные будут.
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10.06.2021 14:51 Відповісти
С почином! Ой хотелось бы думать, что : "Началось!" А не "пустышка" ли это, не уйдет ли "пар в свисток", увижу по харям таможенников родного райцентра!!!!! У них тоже у каждого и "Ауди", и квартиры, и "хатынки", и т.д.... Которыми они фактически пользуются, а записаны они... Да на кой хрен знать на кого записаны?! Главное, КТО ПОЛЬЗУЕТСЯ !!!!
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10.06.2021 16:52 Відповісти
ВСЕХ ТАМОЖЕННИКОВ, кто ПОЛЬЗУЕТСЯ "машинами-квартирами-котеджами" не по зарплате (пусть, хотя бы раз попользовался !!!!!) ГНАТЬ с ТАМОЖНИ в 24 часа!!!
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10.06.2021 16:54 Відповісти
 
 