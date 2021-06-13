Співробітник патрульної поліції Київщини Владислав Кірій трагічно загинув у ДТП

Увечері 12 червня у ДТП загинув патрульний Борисполя, рядовий поліції Владислав Кірій.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі патрульної поліції.

"Владислав лише цього року долучився до лав патрульної поліції і навчався в Академії патрульної поліції. За кілька місяців він мав вийти на охорону порядку вулиць рідного Борисполя, однак доля розпорядилася інакше", - йдеться в повідомленні.

Увечері 12 червня 2021 року патрульний їхав пасажиром в автомобілі, водійка якого попередньо не впоралася з керуванням і виїхала на зустрічну смугу. Як наслідок, сталося зіткнення з автобусом. Поліцейський загинув на місці.

Владиславу було лише 24 роки. У нього залишилася дружина і 5-місячна дитина.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Владислава. Сумуємо разом із вами", - зауважили в патрульній поліції.