Сотрудник патрульной полиции Киевщины Владислав Кирий трагически погиб в ДТП

Вечером 12 июня в ДТП погиб патрульный Борисполя, рядовой полиции Владислав Кирий.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

"Владислав только в этом году присоединился к рядам патрульной полиции и проходил обучение в Академии патрульной полиции. За несколько месяцев он должен был выйти на охрану порядка улиц родного Борисполя, однако судьба распорядилась иначе", - говорится в сообщении.

Вечером, 12 июня 2021 года патрульный ехал пассажиром в автомобиле, водитель которого предварительно не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. В результате произошло столкновение с автобусом. Полицейский погиб на месте.

Владиславу было всего 24 года. У него осталась жена и 5-месячный ребенок.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким Владислава. Скорбим вместе с вами", - подчеркнули в Патрульной полиции.