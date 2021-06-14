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Пішов із життя хореограф Григорій Чапкіс
Легендарний танцівник і хореограф, член журі "Танців із зірками" Григорій Чапкіс помер на 92-му році життя.
Про це ТаблоID дізнався із джерел, близьких до сім'ї покійного, інформує Цензор.НЕТ.
Чапкіс помер у лікарні через загострення важкої хвороби і ускладнення після коронавірусу.
Взимку хореограф кілька разів потрапляв у реанімацію через двостороннє запалення легень, яке йому діагностували ще в грудні 2020 року.
Як відомо, восени 2020-го Чапкіс одружився вчетверте. Його обраницею стала молодша за нього на 52 роки Людмила.
Від двох перших шлюбів у хореографа є дочка Лілія і син Григорій.
У лютому 2020 року Володимир Зеленський нагородив Григорія Чапкіса орденом князя Ярослава Мудрого.
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