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Ушел из жизни хореограф Григорий Чапкис
Легендарный танцовщик и хореограф, член жюри "Танцев со звездами" Григорий Чапкис умер на 92-м году жизни.
Об этом ТаблоID узнал из источников, близких к семье покойного, информирует Цензор.НЕТ.
Чапкис умер в больнице из-за обострения тяжелой болезни и осложнений после коронавируса.
Зимой хореограф несколько раз попадал в реанимацию из-за двустороннего воспаления легких, которое ему диагностировали еще в декабре 2020 года.
Как известно, осенью 2020-го Чапкис женился в четвертый раз. Его избранницей стала младшая его на 52 года Людмила.
От двух первых браков у хореографа есть дочь Лилия и сын Григорий.
В феврале 2020 года Владимир Зеленский наградил Григория Чапкиса орденом князя Ярослава Мудрого.
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