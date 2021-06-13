Ушел из жизни хореограф Григорий Чапкис

Легендарный танцовщик и хореограф, член жюри "Танцев со звездами" Григорий Чапкис умер на 92-м году жизни.

Об этом ТаблоID узнал из источников, близких к семье покойного, информирует Цензор.НЕТ.

Чапкис умер в больнице из-за обострения тяжелой болезни и осложнений после коронавируса.

Зимой хореограф несколько раз попадал в реанимацию из-за двустороннего воспаления легких, которое ему диагностировали еще в декабре 2020 года.

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Как известно, осенью 2020-го Чапкис женился в четвертый раз. Его избранницей стала младшая его на 52 года Людмила.

От двух первых браков у хореографа есть дочь Лилия и сын Григорий.

В феврале 2020 года Владимир Зеленский наградил Григория Чапкиса орденом князя Ярослава Мудрого.