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До осені буде побудовано об'їзну дорогу Трускавця, - "Автомагістраль-Південь"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У межах програми "Велике будівництво" восени цього року завершиться будівництво об’їзної дороги міста Трускавець, яка стане частиною автошляху Т-14-02 "Східниця-Пісочна".

Підрядна компанія "Автомагістраль-Південь" вже провела декілька типів робіт, деякі з яких направлені на попередження утворення карстових провалів на ділянці, повідомляє Цензор.НЕТ.

До осені буде побудовано обїзну дорогу Трускавця, - Автомагістраль-Південь 01

Будівництво дороги розпочалось у жовтні 2020 року на ділянці від перехрестя між селами Модричі та Сільце км 21+700 до виїзду з Трускавця у напрямку міста Борислав км 16+100. Протяжність ділянки становить 3,8 км, на частині якої раніше через карстові провали утворились небезпечні умови для руху автотранспорту.

Підрядниками було виконано влаштування обойми з геосинтетичних матеріалів в основі земляного полотна на ділянках, де є загроза провалів, зняття рослинного шару ґрунту, розчищення ділянки від кущів та чагарника, будівництво чотирьох водопропускних труб.

До осені буде побудовано обїзну дорогу Трускавця, - Автомагістраль-Південь 02

У квітні цього року будівництво продовжились із залученням 50 працівників та 30 одиниць техніки.Зокрема,поновилися роботи із спорудження земляного полотна. Крім цього, дорожники працюють над влаштуванням вхідного та вихідного оголовків на прямокутній водопропускній трубі діаметром отвору 4х2,5 м, довжиною 35,9 м через виток річки Вишниця.

До осені буде побудовано обїзну дорогу Трускавця, - Автомагістраль-Південь 03

Проєкт передбачає також будівництво дороги з двома кільцевими розв’язками на сполученні з автошляхом, влаштування двох очисних споруд для очищення стічних вод з поверхні дороги, перевлаштування інженерних мереж, влаштування перехідно-швидкісних смуг, влаштування з’їздів та примикань, встановлення бар’єрного огородження, встановлення дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки. Завершити роботи планується восени цього року.

Нагадаємо, впродовж року у країні побудують та оновлять 6500 км автодоріг та 150 мостів.
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Хлопці не поспішають освоювати гроші. Нормальний підрядник зробив би це в три рази скорше.
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16.06.2021 18:46 Відповісти
Поодинокі одиниці техніки показують що це Велике будівництво насправді є Великим Освоєнням державних коштів махінаторами!
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16.06.2021 18:47 Відповісти
"Велике крадівництво" триває !!!)))
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16.06.2021 18:48 Відповісти
Це ще поки не почали засвоювати університет майбутнього.)
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16.06.2021 18:52 Відповісти
Щось воно стрьомно звучить. Читав із новин що нова дорога йде навпаки по ще гіршому маршруту де згідно старих карт ціла тьма карстових пустот.
Стрьомно тепер буде їхати в Трускавець якщо це виявиться правдою бо буде так що одну пустоту поміняли на десяток.
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16.06.2021 21:41 Відповісти
 
 