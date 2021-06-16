До осені буде побудовано об'їзну дорогу Трускавця, - "Автомагістраль-Південь"

У межах програми "Велике будівництво" восени цього року завершиться будівництво об’їзної дороги міста Трускавець, яка стане частиною автошляху Т-14-02 "Східниця-Пісочна".

Підрядна компанія "Автомагістраль-Південь" вже провела декілька типів робіт, деякі з яких направлені на попередження утворення карстових провалів на ділянці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Будівництво дороги розпочалось у жовтні 2020 року на ділянці від перехрестя між селами Модричі та Сільце км 21+700 до виїзду з Трускавця у напрямку міста Борислав км 16+100. Протяжність ділянки становить 3,8 км, на частині якої раніше через карстові провали утворились небезпечні умови для руху автотранспорту.

Підрядниками було виконано влаштування обойми з геосинтетичних матеріалів в основі земляного полотна на ділянках, де є загроза провалів, зняття рослинного шару ґрунту, розчищення ділянки від кущів та чагарника, будівництво чотирьох водопропускних труб.

У квітні цього року будівництво продовжились із залученням 50 працівників та 30 одиниць техніки.Зокрема,поновилися роботи із спорудження земляного полотна. Крім цього, дорожники працюють над влаштуванням вхідного та вихідного оголовків на прямокутній водопропускній трубі діаметром отвору 4х2,5 м, довжиною 35,9 м через виток річки Вишниця.

Проєкт передбачає також будівництво дороги з двома кільцевими розв’язками на сполученні з автошляхом, влаштування двох очисних споруд для очищення стічних вод з поверхні дороги, перевлаштування інженерних мереж, влаштування перехідно-швидкісних смуг, влаштування з’їздів та примикань, встановлення бар’єрного огородження, встановлення дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки. Завершити роботи планується восени цього року.

Нагадаємо, впродовж року у країні побудують та оновлять 6500 км автодоріг та 150 мостів.