РНБО підтримала Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу

Рада національної безпеки та оборони України підтримав Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу, яку представив віце-прем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

"Цей документ визначає конкретні кроки, які необхідно здійснити в структурі управління, системі планування, розвитку експортного потенціалу, а також кадрового потенціалу ОПК України до 2030 року. Серед пріоритетних напрямів та завдань – проведення реорганізації підприємств-учасників ДК "Укроборонпром", підприємств Міноборони, Мінстратегпрому, Державного космічного агентства України та інших органів управління", - передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

Уруський повідомив, що Стратегія визначає основи державного регулювання та шляхи забезпечення державної підтримки оборонного сектору економіки. Серед заходів державного протекціонізму – надання податкових пільг і звільнення від сплати ввізного мита та багато іншого. Крім того, згідно зі Стратегією обсяг коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення розвитку ОПК, щороку має становити не менш ніж 0,5% ВВП.

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РНБО підтримав Стратегію розвитку ОПК України і дав відповідні доручення щодо наповнення її конкретним змістом.

"Щиро сподіваюся, що всі передбачені Стратегією заходи будуть реалізовані, в нашій державі нарешті з’явиться належне бізнес-середовище, яке забезпечить динамічний розвиток галузі та створення сучасних високотехнологічних зразків озброєння для задоволення основних потреб сектору безпеки і оборони України відповідно до сучасних викликів та загроз", – підсумував Уруський.