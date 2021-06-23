"Метінвест" планує побудувати сталеплавильне виробництво з використанням технології прямого відновлення заліза

Група "Метінвест" вивчає можливість будівництва нового сталеплавильного виробництва з використанням технології прямого відновлення заліза, що дозволить компанії суттєво скоротити викиди вуглекислого газу, повідомив генеральний директор холдингу Юрій Риженков на пресконференції в Києві.

"Викиди СО2 не можна відфільтрувати. Їх можна лише відловити, але тоді потрібні великі потужності для зберігання. Це не завжди ефективно. Тому ми розуміємо, що потрібно глобально змінювати техпроцеси", - сказав Риженков.

За його словами, компанія співпрацює з низкою провідних виробників обладнання для промисловості, таких як Рrimetals і Siemens, для пошуку ефективних рішень з декарбонізації металургійного виробництва.

Одним з них може стати впровадження технології прямого відновлення заліза при виплавці сталі, яка дозволяє відмовитися від використання коксу і як наслідок скоротити викиди СО2 практично вдвічі порівняно з традиційними методами виробництва.

Як зазначив Риженков, на сьогодні "Метінвест" вже впровадив виробництво DRI окатишів - ключової сировини для виплавки сталі методом прямого відновлення - на Центральному ГЗК і планує реалізацію аналогічного проєкту на Північному ГЗК.

Це дозволить забезпечити майбутнє більш екологічне виробництво власною сировиною.

За словами Риженкова, будівництво нового заводу потужністю 4,5 млн тонн сталі на рік може бути реалізовано або в Маріуполі, або в Запоріжжі. Термін реалізації - 7-10 років.

Другий напрям - розвиток технології водневого виробництва сталі. Зокрема, "Метінвест" вивчає можливості використання водню, відновлюваних джерел енергії, переробки відходів, таких як коксовий газ, у паливо для виплавки сталі.