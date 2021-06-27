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дощі (108) погода (789)

Дощі, грози і шквали накриють більшу частину України найближчими днями

Дощі, грози і шквали накриють більшу частину України найближчими днями

У найближчу добу в західних і більшості південних областей України вологість зменшиться, а на решті території атмосферні фронти будуть обумовлювати нестійку погоду, температурний фон очікується трохи вище норми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укргідрометцентр.

28 червня, в західних і більшості південних областей без істотних опадів, на решті території короткочасні дощі, грози, в Чернігівській, Сумській, вночі місцями і Полтавській областях значні дощі; на Лівобережжі в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер північно-західний, на сході країни південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 15-20°, в західних областях 12-17°; вдень 23-28°, в Закарпатській, Луганській та південних областях до 30°.

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У Києві в понеділок короткочасні дощі, грози; температура вночі 17-19°, вдень близько 25°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 28 червня найвища температура вдень була (+ 33,5°) в 1961 році, найнижча вночі (+ 6,8°) в 1887 році.

У вівторок, 29 червня, вночі без опадів; вдень у північних, східних та більшості центральних областей місцями короткочасні дощі, грози, в окремих районах шквали 15-20 м / с, на решті території без опадів. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°; вдень 24-29°, на Закарпатті до 33°.

У Києві у вівторок вночі без опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози, в окремих районах шквали 15-20 м/с. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 17-19°, вдень 26-2°.

Вранці 27 червня температура води в Чорному і Азовському морях була в межах 20-27°, в Дніпрі поблизу Києва - 25°.
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Топ коментарі
+5
Потрібно запитати Зе, в кандидати канцлера ФРН, чи довго будуть ці лиха, зливи, шквали ? Бо в Україні знеструмлено більше 300 населенних пунктів, у ахметкіна прибутки - подають, і як боротись з олігархами в таких несприятливих умовах...?
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27.06.2021 14:37
+3
«У пріроди ніт плохой погоди».
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27.06.2021 15:09
+2
В Києві трива вся вигоріла, дихати нема чим.
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27.06.2021 14:52
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Потрібно запитати Зе, в кандидати канцлера ФРН, чи довго будуть ці лиха, зливи, шквали ? Бо в Україні знеструмлено більше 300 населенних пунктів, у ахметкіна прибутки - подають, і як боротись з олігархами в таких несприятливих умовах...?
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27.06.2021 14:37 Відповісти
парить будет страшно. херовый климат! духота сраная!
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27.06.2021 14:41 Відповісти
В Києві трива вся вигоріла, дихати нема чим.
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27.06.2021 14:52 Відповісти
шо в Крыму уже напилися???
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27.06.2021 14:58 Відповісти
в Діпрі, що на Дніпрі... заходить...вітер віє...грім лякає... ядуха не спада поки що....о! перші краплі...
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27.06.2021 15:01 Відповісти
Виходить, що на цих вихідних у вас теж не краплі?
Просто, у нас, в самому Миколаєві, ні вчора, ні сьогодні нічого щодо дощу немає - тільки спека!
Натяк на дощ був тільки зранку, десь о дев'ятій, але то таке було...
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27.06.2021 16:34 Відповісти
вчора (субота) не було (пекло скаженно и ядуха доводила до сказу)
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27.06.2021 16:40 Відповісти
«У пріроди ніт плохой погоди».
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27.06.2021 15:09 Відповісти
Ви Днiпровська, Иренко?
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27.06.2021 15:13 Відповісти
Дніпро: добряче накрило 🌩️🌧️⛈️⛈️⛈️
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27.06.2021 16:33 Відповісти
слава Богу начебто без граду... а так...під Новим мостом хтось поплаває ))) як завжди
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27.06.2021 16:46 Відповісти
Штовхніть хтось хмару і до нас бо вже шкіра злазить
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27.06.2021 20:37 Відповісти
 
 