Зеленський про футбол: Хлопці, respect. Слава Україні!
Президент України Володимир Зеленський привітав футбольну збірну з виходом до чвертьфіналу Євро-2020.
Свої почуття після завершення матчу президент висловив у Твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Та-а-ак, це перемога-а-а! Ми в 1/4 Євро!!! Неймовірна напруга, шалена "заруба" в екстра-таймі та феєрична розв’язка на 121-й хвилині. Це було нереально круто! Хлопці, respect – ви справжні бійці! Бєсєдіну – здоров'я. Слава Україні!" - написав Зеленський.
У фейсбуку глава держави знайшов більше простору для вираження своїх думок і почуттів.
"Сьогодні не було вас і нас. Сьогодні були МИ. Україна! Команда, що налічує понад 40 мільйонів. Від Ужгорода до Луганська. Від Чернігова до Сімферополя. Команда – Україна! Яка показує характер, міць, яка б’ється, терпить болючі удари та біль, але встає і дає здачі! Україна, яка ПЕРЕМАГАЄ!!!" - написав Зеленський.
"І всі ми чудово знаємо, що це означає. Тільки одне. Слава Україні!!!" - додав він.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, збірна України перемогла збірну Швеції з рахунком 2:1 і вперше вийшла в 1/4 Євро. Найближчої суботи, 3 липня, наші спортсмени зустрінуться на полі зі збірною Англії.
Будь ласка, зачекайте...
Морфологические и синтаксические свойства
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F наст. https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F прош. https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 повелит
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 . https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%8F Я мурчу́ мурча́л
мурча́ла-https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%82%D1%8B Ты мурчи́шь мурча́л
мурча́ла мурчи́
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%BD Он https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%BD%D0%B0 Она https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%BD%D0%BE Оно
мурчи́т мурча́л мурча́ла
мурча́ло-https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D1%8B Мы мурчи́м мурча́ли-https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D1%8B Вы мурчи́те мурча́ли мурчи́те https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%BD%D0%B8 Они мурча́т мурча́ли-
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5 Пр. действ. https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8 наст. https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9 мурча́щий https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5 Пр. действ. https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8 прош. https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9 мурча́вший https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5 Деепр. https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F наст. https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0&action=edit&redlink=1 мурча́ https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5 Деепр. https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F прош. https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%B2 мурча́в , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8 мурча́вши https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F Будущее буду/будешь… мурча́ть
мур-ча́ть
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB Глагол , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4 несовершенный вид , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9 непереходный , тип спряжения по https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F_%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%B0 классификации А. Зализняка - 5b.
Корень: -мурч-; суффикс: https://ru.wiktionary.org/wiki/-%D0%B0 -а ; глагольное окончание: -ть [https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B#%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-1996 Тихонов, 1996 ].Произношениеhttps://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0:%D0%9C%D0%A4%D0%90_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 МФА : [mʊrˈt͡ɕætʲ]Семантические свойстваЗначениеhttps://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F разг. о животных - издавать рычащие звуки; урчать, также мурлыкать ◆ Отсутствует пример употребления (см. https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A6%D0%98%D0%A2 рекомендации ).https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F перен. , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F разг. говорить ворчливым тоном; бурчать ◆ Отсутствует пример употребления (см. https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A6%D0%98%D0%A2 рекомендации ).
А футболку з № 666 - не хочеш ?
httpshttps://youtube.com/watch?v=DMKICWLtHS4 ://youtube.com/watch?v=DMKICWLtHS4
https://www.youtube.com/watch?v=00RM3rVxi_w
ОЧЕНЬ НЕУДОБНО.
Значит, будет, быдлозелень, затирать такие видосики.
Глядишь, с англичанами и чипсы с пивом разрешат нашему сПоцмену...