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Зеленський про футбол: Хлопці, respect. Слава Україні!

Зеленський про футбол: Хлопці, respect. Слава Україні!

Президент України Володимир Зеленський привітав футбольну збірну з виходом до чвертьфіналу Євро-2020.

Свої почуття після завершення матчу президент висловив у Твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Та-а-ак, це перемога-а-а! Ми в 1/4 Євро!!! Неймовірна напруга, шалена "заруба" в екстра-таймі та феєрична розв’язка на 121-й хвилині. Це було нереально круто! Хлопці, respect – ви справжні бійці! Бєсєдіну – здоров'я. Слава Україні!" - написав Зеленський.

У фейсбуку глава держави знайшов більше простору для вираження своїх думок і почуттів.

"Сьогодні не було вас і нас. Сьогодні були МИ. Україна! Команда, що налічує понад 40 мільйонів. Від Ужгорода до Луганська. Від Чернігова до Сімферополя. Команда – Україна! Яка показує характер, міць, яка б’ється, терпить болючі удари та біль, але встає і дає здачі! Україна, яка ПЕРЕМАГАЄ!!!" - написав Зеленський.

"І всі ми чудово знаємо, що це означає. Тільки одне. Слава Україні!!!" - додав він.

Також читайте: Україна перемогла Швецію з рахунком 2:1 і виходить у чвертьфінал Євро-2020

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, збірна України перемогла збірну Швеції з рахунком 2:1 і вперше вийшла в 1/4 Євро. Найближчої суботи, 3 липня, наші спортсмени зустрінуться на полі зі збірною Англії.

Зеленський про футбол: Хлопці, respect. Слава Україні! 01

Зеленський про футбол: Хлопці, respect. Слава Україні! 02

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Топ коментарі
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Зеленский о футболе: Парни, respect. Слава Украине! - Цензор.НЕТ 6464
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30.06.2021 01:16
+37
Владімір Алєксандровіч
Зеленский о футболе: Парни, respect. Слава Украине! - Цензор.НЕТ 8547
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30.06.2021 00:56
+33
Яке прикре самогубствоЗеленский о футболе: Парни, respect. Слава Украине! - Цензор.НЕТ 4671Зеленский о футболе: Парни, respect. Слава Украине! - Цензор.НЕТ 6140
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30.06.2021 00:54
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Есть опыт?
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01.07.2021 15:53 Відповісти
общения с люмпенами
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02.07.2021 08:16 Відповісти
ну... поверю твоему опыту, видать все места знаешь
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02.07.2021 11:07 Відповісти
Штампы, ярлыки, никакого креатива.... Трускавец (тм)
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02.07.2021 11:44 Відповісти
кацапский бот","ольгинский выкормыш", "дякула" , "Методичка", "не заплатят " Что ты там о методичках мурчал?
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02.07.2021 11:57 Відповісти
Мммм..... Как зоной повеяло.... чалишся давно?
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02.07.2021 12:24 Відповісти
Не, ну у тебя явная фиксация на зоне
Морфологические и синтаксические свойства
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F наст. https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F прош. https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 повелит
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 . https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%8F Я мурчу́ мурча́л
мурча́ла-https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%82%D1%8B Ты мурчи́шь мурча́л
мурча́ла мурчи́
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%BD Он https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%BD%D0%B0 Она https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%BD%D0%BE Оно
мурчи́т мурча́л мурча́ла
мурча́ло-https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D1%8B Мы мурчи́м мурча́ли-https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D1%8B Вы мурчи́те мурча́ли мурчи́те https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%BD%D0%B8 Они мурча́т мурча́ли-
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5 Пр. действ. https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8 наст. https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9 мурча́щий https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5 Пр. действ. https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8 прош. https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9 мурча́вший https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5 Деепр. https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F наст. https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0&action=edit&redlink=1 мурча́ https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5 Деепр. https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F прош. https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%B2 мурча́в , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8 мурча́вши https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F Будущее буду/будешь… мурча́ть
мур-ча́ть
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB Глагол , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4 несовершенный вид , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9 непереходный , тип спряжения по https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F_%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%B0 классификации А. Зализняка - 5b.
Корень: -мурч-; суффикс: https://ru.wiktionary.org/wiki/-%D0%B0 -а ; глагольное окончание: -ть [https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B#%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-1996 Тихонов, 1996 ].Произношениеhttps://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0:%D0%9C%D0%A4%D0%90_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 МФА : [mʊrˈt͡ɕætʲ]Семантические свойстваЗначениеhttps://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F разг. о животных - издавать рычащие звуки; урчать, также мурлыкать ◆ Отсутствует пример употребления (см. https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A6%D0%98%D0%A2 рекомендации ).https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F перен. , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F разг. говорить ворчливым тоном; бурчать ◆ Отсутствует пример употребления (см. https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A6%D0%98%D0%A2 рекомендации ).
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02.07.2021 12:31 Відповісти
А кто у нас по номером 95?
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30.06.2021 01:37 Відповісти
Янелох.
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30.06.2021 01:45 Відповісти
А, точно
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30.06.2021 01:46 Відповісти
Ну , тут усе зрозуміло ...
А футболку з № 666 - не хочеш ?
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30.06.2021 02:09 Відповісти
Что тебе ясно?
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30.06.2021 03:59 Відповісти
Отлично .... теперь можна и на концерт Филипа Киркорова .... сходить.
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30.06.2021 01:39 Відповісти
Стільки позитивних коментарів - аже дух захоплює
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30.06.2021 01:57 Відповісти
Парни, respect, а ты Вова, нет
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30.06.2021 02:19 Відповісти
Вова, ты к этому отношения не имеешь вообще, от слова никуя!
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30.06.2021 02:33 Відповісти
Может ты, Вова, нам о своих достижения расскажешь? Бо к парням ты никаким боком
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30.06.2021 02:46 Відповісти
Очень жаль, что когда Петр создавал ВСЕ, тебе на серое вещество уже не хватило. Очень, очень жаль.
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30.06.2021 07:01 Відповісти
Про диакона більш в подробицях, пані Скабєєва.
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30.06.2021 07:24 Відповісти
Дрыщ зебанутый, очнись ! Порох насрал тебе в штаны, и ты, зебанько, уже 2 года так и ходишь обосранным?
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30.06.2021 07:44 Відповісти
вот дали бы тебе автомат, сразу бы Донецк не отдали. Да где ж тебя найти, чтобы автомат вручить...
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30.06.2021 07:57 Відповісти
Сгинь гніда
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30.06.2021 03:14 Відповісти
Зеля твой футбол это суд над Антоненко и Другарь вот там и кукарекай. Пока не ответишь к спорту не прикосайся не твое это.
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30.06.2021 05:48 Відповісти
Як вболіває справжній президент! Вітаю!

httpshttps://youtube.com/watch?v=DMKICWLtHS4 ://youtube.com/watch?v=DMKICWLtHS4
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30.06.2021 05:59 Відповісти
Так ты же в своем сраном квартале Шевченко пародировал.
https://www.youtube.com/watch?v=00RM3rVxi_w
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30.06.2021 06:07 Відповісти
Такие штучки, неудобно вспоминать.
ОЧЕНЬ НЕУДОБНО.
Значит, будет, быдлозелень, затирать такие видосики.
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30.06.2021 08:52 Відповісти
заруба будет интересная, и ты сядешь. Это же так интересно.
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30.06.2021 07:02 Відповісти
Бубочка вивчив нове слово ;респект;?
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30.06.2021 07:23 Відповісти
Ермак с Беней разрешили футбол посмотреть...
Глядишь, с англичанами и чипсы с пивом разрешат нашему сПоцмену...
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30.06.2021 07:49 Відповісти
Да отвянь уже,вонючка ты гэбэшная
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30.06.2021 08:21 Відповісти
Все что происходит в Украине хорошего это благодаря Нам (украинскому народу), вопреки Вам дармоедам.
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30.06.2021 08:36 Відповісти
До цензору не тискайте це лайно, будь ласка а то затьмарює радість від перемог!
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30.06.2021 08:44 Відповісти
Зеленський про футбол: Хлопці, respect. Слава Україні! - Цензор.НЕТ 8996
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30.06.2021 08:56 Відповісти
А яке відношення наркоман має до футболу? Сиди і продовжуй обсирати українців, твоя збірна в футбол не грає.
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30.06.2021 09:15 Відповісти
Зрада?
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30.06.2021 09:16 Відповісти
Зєлєнскій, Каломойскій, Ярмак - ІДІТЬ У СРАКУ !
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30.06.2021 09:19 Відповісти
Вот тут оно более на себя похоже, чем с футболкой нашей сборной.
Зеленський про футбол: Хлопці, respect. Слава Україні! - Цензор.НЕТ 9505
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30.06.2021 09:26 Відповісти
А чому зелене лайно не реагувало так оперативно, коли 4 доби під палящим сонцем в ступу помирав поранений сержант Журавель, який захищав і Голобородька Косоворотковича?
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30.06.2021 09:26 Відповісти
навіть у футболі наша бубачька агромньій ікспєрд. гаржусь лохом!
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30.06.2021 09:27 Відповісти
Пішов у ср..ку, наркоман ЗЕлений.
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30.06.2021 10:23 Відповісти
Зеленський про футбол: Хлопці, respect. Слава Україні! - Цензор.НЕТ 5857
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30.06.2021 11:26 Відповісти
какое страшно зрадненькое поздравление.
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30.06.2021 12:44 Відповісти
шкода вже немає тої ТП шо звільнили, вже б написала шо то всьо завдяки найвеличнішому
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30.06.2021 13:17 Відповісти
⁠Думаю Україні потрібно зіграти в автобус, а в атаках використовувати тактику кутового (при атаці іти на фланг і старатись як най більше заробити кутових, при кутових використовувати велику кількість гравців. І ще постаратись заробити штрафний для Малиновського.
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01.07.2021 23:19 Відповісти
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