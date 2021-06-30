У Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій та Луганській областях оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки, - ДСНС
У Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій та Луганській областях України оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"За інформацією Укргідрометцентру, 30 червня у Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Луганській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники закликають громадян бути свідомими, і суворо дотримуватися правил безпечної життєдіяльності в цей період. Зокрема, йдеться про відповідальну поведінку під час перебування в природних екосистемах, а також - відпочинку в лісових масивах і на відкритих територіях. Адже, за статистикою, основною причиною виникнення пожеж в екосистемах є людська діяльність.
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