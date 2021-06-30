Держоборонзамовлення-2021 виконано на 68%, - заступник міністра оборони Миронюк

Державне оборонне замовлення на 2021 рік виконано на 68,75%, повідомив заступник міністра оборони України Олександр Миронюк.

"Фінансові показники, які були затверджені постановою Кабінету Міністрів від 2 квітня 2021 року №335/4, на сьогодні з боку Міністерства оборони виконано на 68,75% від загального фінансового ресурсу. Якщо порівняти це з минулим роком, то станом на 1 червня взято лише 43,6% зобов'язань від загального ресурсу державного оборонного замовлення 2020 року", - сказав він на брифінгу в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Заступник міністра запевнив, що Міноборони розпочало всі заходи, щоб "не тільки зриву, але й думки про те, що можливий зрив державного оборонного замовлення, не було".

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"2020 рік для нас був складним. Але і під час цього складного року ми виконали державне оборонне замовлення на 99,95%, про що інформували суспільство. Нам залишилося п'ять місяців до кінця року. Вважаю, що решта 30% будуть виконані. На сьогодні загроз щодо виконання держоборонзамовлення немає", - вказав Миронюк.

Він також повідомив, що в межах перехідного державного оборонного замовлення 2020 року в першому півріччі всі підприємства державного оборонно-промислового комплексу України, які брали участь, отримали аванси, що дало їм можливість пережити кризу під час пандемії COVID-19.

"Завдяки цим діям Міністерству оборони в 2021 році було поставлено вже більш як 3,5 млн од. ракет і боєприпасів різного призначення, було поставлено понад 300 приладів нічного бачення, більш як 700 од. озброєння і військової техніки, майна і засобів. Також була поставлена ​​автомобільна техніка, бронетанкове озброєння і техніка, безпілотні авіаційні комплекси, радіолокаційні станції, модернізовані літаки і вертольоти, авіаційне майно і техніка. Також була поставлена ​​техніка для військово-морських сил, а саме радіолокаційна станція, засоби зв'язку, технічні засоби тилового забезпечення", - розповів Миронюк.

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Він зазначив, що протягом 2021 року буде поставлено ще багато зразків озброєння і військової техніки, яка вкрай необхідна Збройним силам для захисту України під час агресії з боку РФ.

Крім того, Миронюк пояснив, що у зв'язку з тим, що триває імплементація закону України про оборонні закупівлі Міністерство оборони завчасно подбало про те, щоб контракти 2020-2021 рр. були перехідними.

"Цього року більшість за державним оборонним замовленням це додаткові угоди, це продовження тих контрактів, які були укладені в 2020 році. Можете собі уявити: якби ми не спрогнозували такі події, які відбуваються на сьогодні в Україні, то досі жодного контракту з оборонно-промисловим комплексом не було б", - наголосив він.