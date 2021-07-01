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Новини Коронавірус і карантин
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Україна до вересня отримає 9 млн доз COVID-вакцин, - Ляшко

Україна до вересня отримає 9 млн доз COVID-вакцин, - Ляшко

До кінця літа Україна отримає як мінімум 9 мільйонів доз вакцин. З них 8 мільйонів мають прибути в липні.

Про це на зустрічі з журналістами розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"У липні приїде 5,32 млн доз CoronaVac - це за додатковим контрактом, який вже підписаний. Ще 2 мільйони доз вакцини Moderna очікується через COVAX від США. Ще як мінімум до нас прийде мільйон доз вакцини Pfizer у липні, скільки її прийде в серпні, ми знатимемо трохи пізніше, але так само як мінімум мільйон", - заявив міністр.

За словами Ляшка, Міністерство охорони здоров'я, як і раніше сподівається на відновлення поставок 1,5 мільйона доз вакцини CoviShield від SII.

Крім того, Україні обіцяють поставити 4 мільйони доз препарату Novavax, які за контрактом SII зобов'язаний поставити в серпні.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1513) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Самі вакцинувались Пфайзером, а людям ввозять китайське гівно. Коли будуть нормальні вакцини, з яким можна виїхати кудись, окрім Білорусі?
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01.07.2021 22:47
+5
Украинцы не желают вакцинироваться китайским дерьмом, а вот за Pfizer стоит очередь уколоться и такими темпами она не рассосется до конца года точно. Что толку колоться китайчатиной, если с ней потом никуда не пускают?
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01.07.2021 23:08
+4
цивилизованные страны, уже откололи большинство своих граждан. а зеленые рагули по прошествию года только зашевелились. где они раньше были со свеоими вакцинами? или может ждали, что цивилизованные страны начнут странам третьего мира сбрасывать излишки, как сейчас?
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01.07.2021 22:48
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Самі вакцинувались Пфайзером, а людям ввозять китайське гівно. Коли будуть нормальні вакцини, з яким можна виїхати кудись, окрім Білорусі?
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01.07.2021 22:47 Відповісти
ты точно прочитал новость, крикло?
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01.07.2021 23:48 Відповісти
звісно прочитав. Уряд сраного клоуна знову закуповує 6 млн китайсько і індійського фуфломіціну. А ті 3 млн нормальних вакцин, що захід нам дає, як благодійну допомогу, не можна поділити на 38 млн українців. Коли, ***** буде нормальна вакцина? Чому в Польші наших заробітчан вакцинують 4-ма визнаними вакцинами на вибір (всі знайомі вже давно там вакциновані), а нас знову годують гівном?
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02.07.2021 10:21 Відповісти
Moderna в принципі за певними даними якоби краща за пфайзер.
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01.07.2021 23:57 Відповісти
цивилизованные страны, уже откололи большинство своих граждан. а зеленые рагули по прошествию года только зашевелились. где они раньше были со свеоими вакцинами? или может ждали, что цивилизованные страны начнут странам третьего мира сбрасывать излишки, как сейчас?
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01.07.2021 22:48 Відповісти
Украинцы не желают вакцинироваться китайским дерьмом, а вот за Pfizer стоит очередь уколоться и такими темпами она не рассосется до конца года точно. Что толку колоться китайчатиной, если с ней потом никуда не пускают?
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01.07.2021 23:08 Відповісти
Теперь нужно быстро понапридумать ограничений, чтобы загнать граждан на прививочные пункты. Идеи с демонстративным развёртыванием полевых госпиталей (типа, уже ложить некуда) и брехухой Голубовской себя изжили.
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01.07.2021 22:48 Відповісти
Китайці купили Зеленського.
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01.07.2021 22:49 Відповісти
Gроблема в тому, що китайський CoronaVac, який масово закупає уряд Зеленського не визнається за вакцину в жодній країні Европи. Навіть ті країни, що визнають російський супутникV, це гівно не визнають. Тут не треба шукати зради - усе що робить сраний клоун - це повний дібілізм, некомпетентність і бажання зрубити бабла.
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01.07.2021 23:08 Відповісти
Зачетно, рашотролляка. Ну вот все-таки методички поменяли в вашей конторе. Два месяца назад надо было, как минимум. Что же у вас так долго получается что-то поменять?
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01.07.2021 23:21 Відповісти
Та тут як би і без вакцинації вірус пропав. Ось взяв і пропав. Причому так миттєво. Мої висновки: штучно виведений на визначений термін.
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01.07.2021 23:07 Відповісти
Никуда он не пропал, просто все уже переболели и нет новых потенциальных носителей. Все эпидемии так заканчиваются. Другое дело, насколько стоек будет иммунитет против вируса, если хотя бы год-два, то уже можно расслабиться. Болеть потихоньку народ будет, как и всем остальным, но полсотни смертей в сутки в Украине никого волновать не будут. Десять смертей в сутки от туберкулеза ведь не волнуют никого, и тут не будут.
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01.07.2021 23:11 Відповісти
100 років тому іспанка. Теж саме
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01.07.2021 23:41 Відповісти
вирус мутирует
переболевшие заново заражаются
поэтому в странах первого мира каждые полгода будет проводиться ревакцинация
дошло?
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01.07.2021 23:50 Відповісти
вы не забывайте то что вирус рукотворный и как он себя поведет не знает никто ...
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02.07.2021 00:03 Відповісти
п.с. и еще - вакцинация не поможет - вирус мутирует быстрее вакцин..пока ВСЕ не переболеют им в легкой,средней, тяжелой форме он не уйдет !!! Нужно искать не вакцину - а ЛЕКАРСТВО !!! (говорят что - США, Израиль и Австралия уже нашли..)
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02.07.2021 00:05 Відповісти
Вакцина Pfizer/Moderna вполне успешно защищает от всех известных штаммов. Штаты провакцинировали 60-70% населения и уже расслабились, потому что угроза эпидемии уже миновала. А эффективных противовирусных лекарств человечество особо пока ничего и не изобрело, вон со СПИДом борются с переменным успехом уже 40 лет, и победы пока не видно. Так что лекарство могут изобрести лет через пять, а могут и через лет 50. Или вообще никогда. Но никак не вот прям вчера-сегодня-завтра. Мой прогноз - если вирус будет продолжать ходить по миру, порождая локальные эпидемии, то лекарство изобретут через 10-20 лет, не раньше, либо вообще забьют болт, если заболеваемость упадет ниже эпидемического уровня и не будет глобально подыматься.
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02.07.2021 02:36 Відповісти
Переболевшие - да, достаточно часто заражаются повторно. А вот вакцинированные - очень маловероятно. Настолько, что повторная эпидемия просто не найдет для себя исходного материала для размножения. Главное при этом - вакцинироваться теми вакцинами, типа Pfizer/Moderna, которые эффективны против всех штаммов вируса, ну, по крайней мере тех, что сейчас ходят. И тогда болеть люди иногда будут по прежнему, всех же не провакцинируют, но не будет эпидемии. Никого в мире не волнует здоровье вот этого конкретного Васи Пупкина, всех интересует нагрузка на здравоохранение и состояние экономики.
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02.07.2021 02:26 Відповісти
Для людей із супутними захфорюваннями і стариків, файзер не світить - для них як і для основної маси населення - китайська.
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01.07.2021 23:18 Відповісти
Ляшко рапортує шо вже всьо, він пабіділ вірус. Нафіга та вакцина?
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01.07.2021 23:19 Відповісти
Поставили нового министра и тишина....Истерика утихла, хоть всё по прежднему...
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01.07.2021 23:41 Відповісти
Ляшко, ты сам придумал или бубочка подсказал, что надо кукарекать?
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02.07.2021 07:32 Відповісти
Беларуси Китай отправил 1 млн доз вакцины,причем бесплатно.К тому же,организованно производство российской Спутник V.Сейчас Лука озабочен,кому бы ее впарить-месячное производство-500 тыс доз.На границе с Украиной разворачивают мобильные прививочные пункты-вроде пока бесплатно)
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02.07.2021 09:18 Відповісти
Судя по этому трепу и по предыдущим уже в Украине должно быть миллионов 50 вакцин, но при этом вакцинировали от силы миллион населения, а куда не позвонишь вакцин нет
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02.07.2021 09:57 Відповісти
 
 