Моніторингова місія ПАРЄ відвідає Україну наступного тижня, - "слуга народу" Кравчук

Моніторингова місія Парламентської асамблеї Ради Європи відвідає Україну наступного тижня.

Про це повідомила заступниця члена постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Із 5 до 8 липня Україну відвідає Моніторингова місія ПАРЄ. У перший день перебування місії в Києві постійна делегація Верховної Ради в ПАРЄ зустрінеться з її представниками", - сказала Кравчук.

Народний депутат також повідомила, що запланована зустріч Моніторингової місії з керівництвом Верховної Ради, "був запит і на зустрічі з міністрами".

Кравчук зазначила, що народним депутатам буде що розповісти представникам місії, зокрема, про ухвалений Верховною Радою закон про корінні народи.

"Ми також розповімо про законопроекти щодо захисту національних меншин, які планується ухвалити і які наразі розробляються в парламентському комітеті з питань прав людини, який очолює член нашої делегації в ПАРЄ Дмитро Лубінець", - повідомила народна депутатка.

Кравчук вважає таку комунікацію важливою, оскільки представники Російської Федерації "через свою делегацію та своїх сателітів поширюють багато фейків". Зокрема, за її словами, на сьогодні вони намагаються "протягнути" підстави для доповіді щодо прав корінних народів і національних меншин.

"Ми наразі готуємо листи керівництву ПАРЄ, керівництву політичної групи, в яких ще раз пояснимо, що саме ухвалила Верховна Рада, що це стосується саме захисту корінних народів. І це, з точки зору виконання зобов'язань, щодо захисту етнічних меншин нам безумовно плюс", - сказала Кравчук.

Вона нагадала, що візит Моніторингової місії до країни, що перебуває під моніторингом Ради Європи, є стандартною процедурою.

За словами народного депутата, в складі місії - доповідачі з питань України, які потім формуватимуть звіт про ситуацію в Україні щодо захисту прав різних категорій громадян.

"Звісно, хотілося б, щоб моніторингові місії виїжджали за межі Києва. Запитаємо в понеділок, чи хотіли б вони поїхати на Донбас? Ми запрошували депутатів ПАРЄ відвідати найближчі населені пункти до лінії фронту... Коли приїжджала Дуня Міятович - комісар із прав людини ПАРЄ, то вона теж провела зустрічі лише в кабінетах Києва. А тут дуже важливо, щоб всі - і лідери держав, і дипломати, і депутати парламентів іноземних держав - виїжджали за межі столиці і бачили, що тут, в центрі Європи, восьмий рік триває війна", - наголосила Кравчук.