Померла фігурантка "газової справи" Інеса Кадирова, мати екснардепа-втікача Онищенка

Вікач і колишній народний депутат Олександр Онищенко повідомив про смерть матері.

Про це Онищенко написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Я втратив найближчу мені людину. Померла моя мама. Нехай душа її спочине з миром", - зазначив він.

Нагадаємо, 5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп вже втік за кордон.

Також читайте: Екснардеп-утікач Онищенко побачив у перемозі Байдена продовження війни на Донбасі та стагнацію в економіці України

Нагадаємо, 27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування щодо Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів на видобутку і продажу природного газу.

За версією слідства, в період з січня 2013-го по червень 2016- го члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу в розмірі понад 1,6 млрд, в результаті чого "Укргазвидобування" зазнала збитків на більш ніж 740 млн грн.

Серед фігурантів справи, крім Онищенка, зазначені його мама, 75-річна Інеса Кадирова, і адвокат Валерій Пісний - у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп вже втік за кордон.

26 липня 2019 року матір нардепа-втікача Онищенка Інесу Кадирову затримали в аеропорту "Бориспіль". 74-річній Кадировій заборонили залишати Київ і зобов'язали співпрацювати зі слідством. Рішення ухвалив Солом'янський райсуд столиці.

21 січня 2020 року ВАКС дозволив заочно розглядати справу про "газовій схемі", в організації якої підозрюють екснардепа Олександра Онищенка. Це ж стосується і його помічниці.

30 січня стало відомо, що Вищий антикорупційний суд України відправив до Німеччини запит про надання міжнародної правової допомоги щодо затриманого там обвинуваченого в "газовій схемі" екснардепа Олександра Онищенка. Запит стосується вручення повістки про виклик на судове засідання.