На засіданні ТКГ сторони обмінялися оновленими списками розшукуваних осіб, - ОБСЄ

Невирішені процедурні питання не дозволили політичній робочій групі ТКГ провести формальне засідання в середу, 21 липня. В гуманітарній робочій групи сторони обмінялися оновленими списками розшукуваних осіб.

Про це йдеться в повідомленні спеціального представника діючого голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі Хайді Грау за підсумками зустрічі ТКГ 21 липня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Невирішені процедурні питання знову не дали змоги політичній робочій групі провести формальне засідання. Під час неформальних консультацій знайти конструктивне рішення і відновити роботу, долаючи політичні розбіжності, а також виконуючи доручення ТКГ, не вдалося", - заявила Грау.

Вона повідомила, що учасники гуманітарної робочої групи обмінялися оновленими списками розшукуваних осіб і обговорили "процесуальну очистку" стосовно звільнених. За словами Грау, вкотре не вдалося досягти прогресу в питанні відкриття нових пунктів пропуску у Золотому і Щасті Луганської області. Остання частина дискусії в цій групі була присвячена темі зниклих безвісти.

"Економічна робоча група обговорила широкий спектр питань: водопостачання, пенсійні виплати, інспекція МАГАТЕ в окремих районах Донецької і Луганської областей. Особливу увагу було знову приділено питанням екології. Зокрема, вдалося просунутися в дискусії про створення експертної групи з дослідження ситуації в затоплених шахтах уздовж лінії зіткнення", - заявила Грау.

Вона також нагадала, що засідання ТКГ 21 липня було останнім для неї як спеціального представника діючого голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі. "Мій наступник посол Мікко Кіннунен вступає на посаду 1 серпня. Я бажаю йому плідної роботи і великих успіхів", - заявила Грау.