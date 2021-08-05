У Миколаївській області закликали депутатів запобігти екологічній катастрофі через МГЗ

Мешканці Миколаївської області звернулися до депутатів рад усіх рівнів з вимогою запобігти екологічній катастрофі в регіоні. Вони заявляють, що регіон опинився на межі екологічної катастрофи.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звернення жителів у Facebook.

Через безвідповідальність керівництва Миколаївського глиноземного заводу (МГЗ) область і все українське Причорномор'я може стати територією екологічного лиха, новою зоною відчуження.

У зверненні повідомляється, що завод залишає свої виробничі відходи - червоний шлам - під відкритим небом, на відкритих шламосховищах. Кількість цих відходів досягає 47 млн ​​тонн. Зі шламосховищ регулярно відбувається розпорошення сухого червоного шламу. Йде постійне забруднення Бузького лиману, який належить до акваторії Чорного моря, отруйними сполуками.

Автори наводять результати дослідження, проведеного Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз, яке офіційно встановило: червоний шлам містить сполуки хрому, міді, цинку, селену, кадмію, миш'яку, свинцю та інші шкідливі речовини.

"Токсичні відходи утворюються в результаті обробки імпортної руди, але вони не вивозяться, не використовуються, а накопичуються під відкритим небом. Такі дії ТОВ" Миколаївський глиноземний завод" грубо порушують українське законодавство і норми міжнародних конвенцій та угод, учасником яких є Україна. Але це і не дивно, з огляду на те, що власником заводу є російський олігарх Олег Дерипаска, який взагалі перебуває під санкціями в Україні", - йдеться в зверненні.

Жителі області також скаржаться, що захоронення червоного шламу негативно впливають на стан людей, природи, довкілля в цілому. За інформацією управління охорони здоров'я області, за останні п'ять років серед жителів Миколаєва, які проживають у районі МГЗ, істотно зросла кількість випадків захворювань дихальних органів. У зоні сховищ у людей фіксується зростання рівня онкологічних захворювань.

"Водночас зростає небезпека катастрофічної аварії, яка може завдати шкоди всім жителям Причорномор'я. Вже переповнене сховище № 1, в якому накопичувалися відходи протягом тридцяти років, стрімко наповнюється друге сховище. За оцінками екологів, в разі аварії величезна площа землі на її місці помре на десятки років, червоні шлами потраплять спочатку в Бузький лиман, а потім в Чорне море. При цьому постраждають не тільки ґрунт у зоні охоплення, але і ґрунтові води. Надалі буде змінена екосистема і Чорного моря, що вплине не тільки на природу, але і на життя і здоров'я людей", - заявляють миколаївці.

Вони закликають депутатів виступити з вимогою до правоохоронних і центральних органів державної влади України припинити захоронення "червоного шламу" без його переробки і зупинити протизаконну діяльність Миколаївського глиноземного заводу.

Нагадаємо, в листопаді 2020 року громадська організація "Стоп шлам" подала позов до суду проти Миколаївського глиноземного заводу, вимагаючи відшкодувати понад 9,2 млрд гривень морального збитку за шкоду екології та здоров'ю людей, що завдається сховищами червоного шламу.

У травні 2021 року суд першої інстанції визнав позов "Стоп шлам" правомірним і присудив жителям Миколаєва 9,21 млрд гривень як компенсацію. У вересні відбудеться розгляд апеляції, яку подав МГЗ.

29 липня екологічні активісти звернулися до міжнародних екологічних організацій з відкритим листом, уякому закликали їх допомогти в боротьбі із загрозою екологічної катастрофи в Північному Причорномор'ї.