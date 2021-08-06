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Новини Коронавірус і карантин
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Епідзонування України: в трьох областях перевищено COVID-госпіталізацію, у двох - коефіцієнт виявлення нових випадків, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Епідзонування України: в трьох областях перевищено COVID-госпіталізацію, у двох - коефіцієнт виявлення нових випадків, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так,  станом на 5 серпня, в Києві перевищено рівень захворюваності - при нормі не більше 75 випадків на 100 тис. Населення в столиці цей показник становить 76 осіб на 100 тис. жителів.

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У Донецькій, Рівненській та Тернопільській областях зафіксовано "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій. Цей показник в Донецькій області становить 84,1% (норма не більше 50%), Рівненській - 88,2%, Тернопільській - 157,1%.

На Донеччині також зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування - 4% (норма для "зеленої" зони менше 4%). Крім того, цей показник також перевищено на Луганщині - 4,9%.

Зазначимо, що всі регіони України перебувають в "зеленій" зоні карантину. Однак, щоб область потрапила в "червону" зону карантину, необхідно, щоб червоному рівню відповідали не менше двох показників.

Епідзонування України: в трьох областях перевищено COVID-госпіталізацію, у двох - коефіцієнт виявлення нових випадків, - МОЗ 01

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